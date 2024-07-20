巴奧／辣子雞、米花糖…家鄉味不缺 「中國之家」把四川大廚帶到法國

辣子雞。(取材自百度百科)

為了迎戰巴黎奧運 ，中國奧運代表團已經集結完畢，女籃、國乒乓球等隊伍已抵達法國。由於本屆巴黎奧運為踐行環保理念，選手村未安裝空調。為了讓選手更舒適的休息，中國代表團已購置了移動式空調；一群四川大廚也已出發，他們將為中國隊提供「家鄉味」的膳食服務。

華西都市報報導，「中國之家官方餐飲服務商」、「中國國家隊膳食服務商」眉州東坡法國保障團對接人周淼透露，這次為中國之家準備的餐食以川菜為主，並結合法國當地的當季食材，向世界展示四川味道、中國味道。

「我們第一批保障團的成員已經在7月12日凌晨出發，這兩天已經完成了和中國之家的對接工作，16日調試設備進行『試火』。」這是團隊第三次服務奧運，先前服務2008年北京殘奧和2022年北京冬奧 ，出征海外奧運會還是第一次。

巴黎奧運「中國之家」抵達團隊開會研究菜色。(取材自華西都市報)

巴黎奧運「中國之家」前期抵達團隊在法國當地採買的新鮮食材。(取材自華西都市報)

周淼說，「我們前期抵達的團隊已經開始在當地採買新鮮食材、調味料，再進行試菜、試火。」考慮到國外的菜品和四川本地蔬菜有差異，團隊將採買多品種的當地時蔬菜試驗，挑選出口感最接近川菜的食材。

「我們也會選用一些當地新鮮、品質好的食材，進行創新和結合，例如當地的銀鱈魚、香瓜、牛小排品質都很好，我們已經計畫開發菌子香煎銀鱈魚、燒椒牛小排等這類當地食材和川菜結合的菜肴。

雞豆花。(取材自百度百科)

「我們的菜色非常豐富，以川菜、川味為主，也有像烤鴨這些受歡迎的菜色。」周淼介紹，本次為「中國之家」提供的菜色裡，也有體現四川傳統工藝和技藝的菜品，如國宴川菜雞豆花。此外，還有家家戶戶都愛的辣子雞、泡菜等。

法國大餐講究餐具擺設，而「中國之家」的餐具方面將體現東方美學，周淼表示，將用非常有中國特色的青花瓷餐具。

所謂入鄉隨俗，巴黎人最愛的下午茶，「中國之家」也有準備。 「考慮到前來參加交流活動的世界各個奧委會團隊的用餐習慣、時間等，我們除了準備午餐、晚宴，還特意準備了下午茶。」

四川米花糖。(取材自百度百科)

周淼表示，下午茶的元素非常四川，有主廚手工炒製的四川米花糖，還有體現四川元素的熊貓月餅。 「可愛的熊貓月餅也宣傳了我們的大熊貓，牠們可愛、樂觀的形象也將為外國朋友們帶來快樂。」

據悉，保障團隊一共有24人，將分三批到達，其中擔任大廚的都是有15年業界經驗的總廚。

代表團自備空調出征

另外，本屆巴黎奧運會為踐行環保理念，選手村裡未安裝空調，在爭議聲中，巴黎奧組委通過折中措施，允許代表團自行出資購買或租賃空調。

為了讓中國運動員在比賽期間住得舒適，代表團工作人員提前在選手村掛上了國旗，也為運動員安裝了空調。香港 奧委會副會長霍啟剛在出發赴法前就表示：要自己帶冷氣這個挑戰真的是第一次。