我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

「新道德經」背後 學者與老子對話3年

中國新聞周刊／李靜報導
230名小學生身著漢服在河南洛陽老君山老子文化苑舉行成童禮，現場誦讀「道德經」。(中新社)
230名小學生身著漢服在河南洛陽老君山老子文化苑舉行成童禮，現場誦讀「道德經」。(中新社)

老子的「道德經」是中國對外譯本最多的典籍，在中國，道德經的版本之爭更是跨越百年。學者強尼與老子對話三年，他以重構文本方式解讀道德經，讓古人的智慧能更好地貼近民眾日常生活。什麼是道？什麼是勇？他成為新的釋道者。

河南洛陽道教聖地老君山，大雪過後，身高59米的世界第一老子銅像鬚髮皆白。(中新社...
河南洛陽道教聖地老君山，大雪過後，身高59米的世界第一老子銅像鬚髮皆白。(中新社)

坐火車至安徽亳州市，再一路向西，行駛不到一個小時，就到了傳說中老子飛升之處——老君台。學者強尼（錢寧）在新書「新道德經」出版前，專門到河南鹿邑老子的故里去拜謁。

「新道德經」是重構的「道德經」，五千言一字不少，但文本全新。重編「道德經」，強尼用了近三年，在他看來，像是與老子對話了三年，親近感油然而生。所以，眼看書將出版，他覺得自己無論如何得去拜一拜老子。

「道德經」是中國文化經典，天道人道、治國治家無所不包，它蘊含開啟自然的密碼，但因為文字極簡，思想玄妙，因此也頗晦澀，常被稱為「天書」。

強尼認為，「道德經」具有雙層表述的特點，流傳至今的版本有不少「錯層」現象，因此造成閱讀障礙。重構「道德經」的想法緣起於一次閱讀，那時，強尼正在看錢鍾書的學術著作「管錐編」，錢鍾書在書裡提到「道德經」的版本優劣問題。

由於年代久遠，「道德經」的版本有數十種之多。魏晉玄學理論奠基人王弼的「老子道德經注」是流傳最廣的版本；今日河北保定易縣龍興觀，有一唐代道德經幢，上面鐫刻了唐玄宗注的「道德經」，是「道德經」最早的石刻版本之一。

清代乾嘉學派大師錢大昕推崇龍興觀碑本，錢大昕是嘉定人，強尼可算是嘉定錢氏的後人。他對這位先祖的學問和學術觀點一直很有興趣。而中國近代學者錢鍾書極為推崇「王弼本」，認為其文氣最暢，文理最佳，如果說後世存本均非老子原本，出錯機會各家均等，那麼綜合比較，也是「王弼本」更好一些。錢鍾書認為，錢大昕推崇龍興觀碑本的理由並不成立。

看到錢鍾書和錢大昕橫跨200年時空的爭論，強尼對「道德經」產生濃厚的興趣，開始了自己的考證。他根據1973年出土的湖南長沙馬王堆帛書「老子」（甲、乙本），以及後來出版的各類校勘成果，為這場相隔200年的爭論做了一個評判。

強尼。(取材自中新周刊／受訪者提供)
強尼。(取材自中新周刊／受訪者提供)

五千言 宛如有自己生命

之後三年，「道德經」、「帛書老子」、「管錐編」等書成為強尼研讀的著作，讀著讀著，「道德經」那原本晦澀的五千言在他心裡開始變得立體而清晰，那些字句似乎有了自己的生命。他發現全書有不少「錯層」，所謂錯層，就全書而言，是「道編」論德，「德編」論道；就每章而言，是分論兩事，主題並不同一，或者，前段所論與後段引申，沒有直接關聯。

強尼認為，這是造成今本「道德經」艱澀難懂的原因之一，他同時認為，有些章節的前後文字，可能並非形成於一時或同出一章，而有歷史性的疊加錯置。

今天人們能看到的「道德經」，基本成形於漢代。強尼認為錯層現象的產生，有著兩大歷史原因，一是今本「道德經」81章為漢朝人所分，且分得相當隨意；二是由於成書過程複雜，加上傳抄之誤、後人增改，今本「道德經」有不少亂簡、錯簡和重簡。

強尼覺得，老子在「道德經」中對道的表述，相當清楚明白——道的存在、道的狀態、道的變化、道的不可感知、道生天地萬物、道對人的主宰、道與德的關係…層層遞進，主題貫穿，只是這條主線散見於各章，或隱或顯。於是，他以老子對道的推演過程為主線，重編全書，重組各章，每章之內，重置錯層，使其主題相同，所論相關。在新的文本結構中，老子的表述各歸其位。

重構後的「新道德經」，仍為五千言，但從81章擴充為95章，仍分道、德兩編，主題彰顯，條理貫通，除了注釋和譯文，強尼還加上了自己的評述，使之成為人人都能讀懂的現代讀本。他希望自己的版本能夠經受住考驗，因為81章的「道德經」並非老子本意，而其中亂簡、錯簡和重簡，更非老子「道德經」的原貌。因此，如今重構，不算「妄作」。

強尼重編的「新道德經」。(取材自中新周刊)
強尼重編的「新道德經」。(取材自中新周刊)

錢其琛兒 大膽重構編寫

強尼覺得自己挺幸運的，1979年考進人民大學語文系，1986年碩士畢業後，進了「人民日報」文藝部。那是一個大師們尚未走遠的年代。

因為稿件之事，強尼曾多次去過錢府，去見錢鍾書和楊絳兩位先生，1987年初，強尼發表了對周振甫先生的採訪，談「管錐編」的出版，這可能是當年有關「管錐編」最早的報導之一。

強尼從不和人主動談及家世，對於瞭解的人，他也不迴避，父親錢其琛是新中國最著名的外交官之一。強尼出生才三個月，因為父母要去蘇聯駐外，他就被送到上海的外婆家，自幼聚少離多的成長環境，讓強尼很早就習慣獨立，父母下放的孤獨年月裡，書籍是最好的陪伴。那時候家裡沒有什麼書，他只能翻「辭海」。

1995年，強尼結束留學從美歸國，選擇任職永道國際會計師事務所。在外企工作的同時，強尼寫了歷史小說「秦相李斯」和「聖人」。2010年趙文瑄版電視劇「孔子」，就是改編自強尼的小說「聖人」，當年這算一部標新立異之作，塑造了一個全新的孔子形象：天真、執著、一生堅守夢想，一再失敗卻至死不渝。也正是從寫「聖人」為起點，強尼開始近20年對孔子的研究，也以「仁」為核心，重構原文，最終做成了一本邏輯清晰、簡明易懂的「新論語」。

20年研究，強尼懂得了孔子，是孔子將他引向了老子，也因出版10年加印10次、經受住考驗的「新論語」給了他信心，於是敢編寫「新道德經」。

在澳洲，一位小女孩在節目「老子的故事」中用毛筆寫下道字。(新華社)
在澳洲，一位小女孩在節目「老子的故事」中用毛筆寫下道字。(新華社)

「敢」與「不敢」 皆為勇

「道德經」裡深邃而簡潔的話語，對照諸家解釋，強尼有自己的理解。例如道是什麼，一些學者說過，這是萬物運行的規律，強尼對說：「道是存在之物，不是規律。也就是說，道是宇宙本身，而不是宇宙運行的規律。」因為老子一再說：「道之為物，惟恍惟惚，有物混成，先天地生。」

這也涉及「道法自然」一句的理解。道大於自然，因此道不是效法自然，而是以自身為法。自然是「自然而然」的意思，而不能作名詞自然理解。

如果覺得這太遙遠了，老子也有切近民眾日常的生活哲學，他講了不少民眾該怎樣求存自保。例如在名聲、身心與財物中，老子認為身心性命最重要——知足可以不受屈辱，知止可以不涉危險，這樣才能長久平安。

具體要如何做，老子也有建議，例如「不入死地」，有些地方，逃出來就是生，陷進去就是死。「死地」有哪些呢？野獸出沒的荒野，互相殺戮的戰場，還有一處，老子沒有明言，是君王之側。

老子對勇的看法頗為特別，他認為「敢」是勇，「不敢」同樣也是，兩者都是勇，結果卻是或利或害。上天不喜歡的是哪一種呢？他沒有明確回答，只說「聖人猶難之」。但是，從老子講的天之道來推斷，他贊同「勇於不敢者」——活下去，最重要。有些事情，非人力可為，而上天自會完成，這就是「存身待天」的道家處世方式。

讀老子，令強尼常感慨於古人的智慧，「很難想像2000多年前，有人思考這麼高深的問題，老子沒有師承，而且到目前為止，其實也難以確定他到底是誰」。能確定的是，他是得道之人，達到了常人無法企及的境界。

端午節前夕，道教聖地河南洛陽老君山舉行一年一度的端午節送槲包祈福活動，百名道士在...
端午節前夕，道教聖地河南洛陽老君山舉行一年一度的端午節送槲包祈福活動，百名道士在老子像前圍著巨型太極八卦陣包槲包粽，場面壯觀。(中新社)

「最難懂天書」 至少97語言、2052譯本

在中國哲學對外傳播中，被稱「最難懂天書」的「道德經」譯本最多。這部2500年前的中國古籍在全球「旅行」至今，留下至少97種語言、2052個譯本，成為除「聖經」外被外譯最多的典籍。

中新社報導，美國漢學家、南開大學哲學院副教授邰謐俠(Misha Tadd)，14歲在圖書館首次接觸到「道德經」的英文譯本，該譯本1972年出版，由華裔學者馮家福(Gia-fu Feng)和妻子簡·英格里希(Jane English)合譯。每一頁英文翻譯旁，配有英格里希拍攝的中國風光黑白照片，照片上用書法寫著「道德經」的原文。書的封面上，「道德經」三個字也是用草書寫成。

「道德經」在英語世界的發行量超過「論語」。邰謐俠認為，造成這個現象的原因很多，其一在於它的文本很抽象。「道德經」中沒有提到任何人名、地名，也沒有涉及中國具體的文化符號，更多的是講一些抽象理論、宇宙原則等等。正是「道德經」這一特點，使其成為更易跨文化傳播的一部經典。

如果和「論語」相較，「論語」中談及很多先秦時期的特有文化，或者周朝傳下來的禮樂傳統；這些內容，不只是海外的讀者，就連當代中國人也不容易接觸到，因此讀者讀「論語」會感覺和自己的生活有一點距離。

邰謐俠是「老子」早期譯本蒐集整理與研究項目的負責人，他2022年出版「老子 譯本總目：全球老學要覽」一書，其中收錄97種語言的2052個譯本，數量遠遠超出他最初的預料。

目前可以找到的最早「老子」全譯本，是公元1729年前的拉丁語版本，共有245頁，現收藏於大英圖書館，邰謐俠已經將它轉寫後準備出版；他之後也計畫將現存的公元1900年前的15種語言、71個版本的「老子」譯本結集出版。

由於「道德經」譯本眾多，在傳播過程中出現「轉譯」現象。他解釋，比如日本人把「道德經」翻譯成了世界語，這個世界語譯本又被翻譯成西班牙語，在墨西哥出版。由此可見，「道德經」傳播的歷史既複雜又豐富。

邰謐俠不認為各種譯本增添或削減了「道德經」的原意，應該說每個版本的翻譯都對「道德經」有新發現。歷史上，河上公、王弼、成玄英、王安石等人都曾為「道德經」作注，那麼誰能代表真正的中國「道德經」哲學？同理，每個譯者都將其立場蘊含在譯本之中。

他說，有的譯本闡釋示教，有的譯本強調歷史性，還有「心靈雞湯」的版本，即使不懂哲學、不了解中國文化的人，也可以從中學習生活智慧。甚至，還有人看「道德經」覺得它與生態保護有關。根據當地的不同環境，挖掘出對「道德經」新的解釋，這是對「道德經」文本和哲學的發展和豐富化，也是文化的發展過程。

老子文化論壇在河南三門峽靈寶市啟幕。圖為外國嘉賓在論壇現場誦讀「道德經」。(中新...
老子文化論壇在河南三門峽靈寶市啟幕。圖為外國嘉賓在論壇現場誦讀「道德經」。(中新社)

圖書館 河南 墨西哥

上一則

校園高利貸成間諜利器 國安部：大學生被逼竊取國家秘密

下一則

澳門保安部門多個網站被駭 警追查犯罪源頭

延伸閱讀

華裔收藏家陳燦培夫婦 捐UCLA歷史文獻

華裔收藏家陳燦培夫婦 捐UCLA歷史文獻
李政宰加入星戰宇宙暴瘦7公斤 被虧「用原力煮火鍋」

李政宰加入星戰宇宙暴瘦7公斤 被虧「用原力煮火鍋」
數字中國建設峰會 福州元宇宙產業創新中心揭牌

數字中國建設峰會 福州元宇宙產業創新中心揭牌
好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30
圖為7月6日在湖南省岳陽市華容縣團洲垸拍攝的洞庭湖大堤決口現場。（新華社）

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

2024-07-06 10:09
女道士在網上秀出自己的清涼照片。(取材自X平台)

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

2024-07-04 09:30

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢