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殺羊盤9年騙6億 雲養羊自己成肥羊

中國新聞組／整理
雲養羊「眾牧寶」爆雷，眾多投資者甚至連自己養的羊都沒見過，錢就取不出來了。示意圖，圖為在鄂爾多斯草原上放牧羊的牧民。(新華社)
雲養羊「眾牧寶」爆雷，眾多投資者甚至連自己養的羊都沒見過，錢就取不出來了。示意圖，圖為在鄂爾多斯草原上放牧羊的牧民。(新華社)

「你看上別人的利息，別人看上你的本金」，眾牧寶「雲養羊」理財爆雷了，錢拿不回來，羊也沒瞧見。在互聯網上養羊， 從浪漫助農出發，高收益投資則是挖大了蜜糖坑，讓人甘願掏積蓄買羊。不知不覺，投資者自己成為別人養的羊，一群待宰的肥羊。

家住北京的李晴(化名)沒想到，2017年一次偶然吃涮羊肉的經歷，會給自己造成上百萬的損失。

「當時在涮肉店裡看到了眾牧寶『雲養羊』的宣傳。投資者出錢，平台對接牧民養羊。有羊隻實物，有年化收益，還有實體店背書，感覺挺穩的。」李晴說道。

中國新聞周刊報導，李晴提到的「眾牧寶」是一個養羊理財平台，號稱「人人都是牧場主」，花1000元(人民幣，下同，約138美元)領養一隻羊，一定期限後可獲得相應收益。

但就在今年5月中旬，眾牧寶出事了。投資者的錢取不出來，客服人員發消息表示帳上已經沒有資金，辦公地點也人去屋空。事後有投資者前往牧場調查，發現羊全部消失。

眾牧寶寄給投資者的企業刊物。(取材自中新周刊)
眾牧寶寄給投資者的企業刊物。(取材自中新周刊)

眾牧寶 號稱有60萬隻羊

眾牧寶的眾牧App主頁面上，滾動信息提醒投資者停止投資，買羊入口也已經關閉。實地探訪眾牧寶位於北京朝陽區的辦公地點，已是人去屋空。大廈工作人員表示，監管部門5月18日到來後，辦公室工作人員已強制搬離。

天眼查App顯示，眾牧寶背後的眾牧科技（北京）有限公司成立於2015年4月，法定代表人為成遼，註冊資本5000萬人民幣，實繳資本3345萬人民幣。

眾牧寶的投資者被稱為「牧場主」，可以通過眾牧App在線選購養羊理財項目、查看投資收益、查看牧場監控。其關聯公眾號「眾牧羊村」2024年年初發布的數據顯示，眾牧平台的註冊用戶突破17萬。

眾牧App稱，養成出欄的小羊會直接銷售到合作工廠或其他外域工廠，屠宰加工後銷往全國，包括各大商超、批發市場、餐飲機構等。牧場主既可以選擇提現，也可以把出欄的小羊兌換成的羊肉。

李晴提供一份2024年1月簽訂的眾牧寶「羊隻養殖協議」顯示，牧場方負責羊隻的養殖，待認養羊隻出欄後，牧場方將活體整羊出售給第三方，並規定，銷售價格高於約定價格的部分歸牧場所有，售價若低於約定價格，則按照認養人的認養隻數乘以銷售金額歸認養人所有。

多位投資者表示，多年以來養羊收益都是正的，沒有出現過養羊虧損情況。

近六年下來，李晴與家人在眾牧寶裡陸續投入的資金超過190萬元。「雖然養羊利息一直在降，但收益不錯，提現從來沒有出過問題」。李晴表示，平台的一年期養羊收益率從2017年剛開始的13.5%，逐漸下降到12.9%，中間各期也經歷一定變化，2024年以來在8.9%左右。

「感覺平台是靠譜的，所以這些年來的本金與收益基本又投入買羊了。」李晴說道。與她相似，多位投資者此前根本沒提現過。

根據平台設置，複購買羊很容易，但提現卻並不明顯且步驟繁瑣。要首先點擊「牧場收入」，再點擊「出欄」，然後才是「提現」。不僅如此，複購資金當時就能到帳且有短信提示，提現資金則要等到次日。

眾牧寶官方發布的2024年4月運營報告顯示，當月羊肉產品發出3256份，養殖收入764萬元，認養8萬8117隻羊，出欄8萬5083隻羊。

一切看起來都很美好，直到2024年5月16日，眾牧寶到期羊標出欄後無法提現。

令投資者們不解的是，5月15日眾牧App還在宣傳認養活動；16日提現剛出問題時，官方解釋也只是系統故障。

被查封的眾牧寶北京辦公地點。(取材自中新周刊)
被查封的眾牧寶北京辦公地點。(取材自中新周刊)

投全部身家 受害者眾

然而到了5月17日，眾牧寶客服才對投資者坦承：帳上已無資金，資金去向不知；目前羊隻在欄數量60萬隻左右；基層工作人員上月社保仍未繳納，發現問題後選擇報警。

如果按照眾牧寶客服給出的60萬隻羊的數量來計算，眾牧寶此次爆雷風波涉案金額牽扯不小，規模可能達到6億元。

「很多人將全部身家投放進去，數十萬、數百萬投資規模的都有，上海地區有投資者投資金額達到千萬以上。」李晴表示。

牧戶看「雲養羊」 不靠譜

眾牧寶吸引投資者的，不僅是高收益率，還有一套完整的「互聯網養羊」故事。

眾牧寶創始人之一哈子良曾公開表示，通過互聯網養羊模式，社會資金可以進入養羊實體，幫助養殖業解決流動資金不足的難題。

甚至眾牧寶還會定期郵寄眾牧內刊介紹養羊情況與企業文化，2018年眾牧的互聯網+扶貧模式被評為2018年中國羊產業扶貧先進模式，更在2021年成為內蒙古羊產業鄉村振興戰略合作品牌。

據了解，眾牧寶的投資者有相當一部分是中老年群體，他們通過電視廣告、線下宣傳、親友推薦等方式接觸到眾牧寶。

其實養殖保本這件事在牧戶看來非常難。「這種養殖模式看著就是不靠譜的」。來自內蒙古阿榮旗的個體養羊戶于昆(化名)表示，養羊這件事投資大、回報小、不好做，他今年已經把羊都賣掉了。養羊的飼料、場地租金、水電費用算下來不少，這還不算羊羔夭折的意外損失。更何況近幾年羊都賣不上價，把人工算進去甚至是賠錢狀態。

家財萬貫，帶毛的不算，投資者也都明白這個道理，但眾牧寶則宣稱，每一家合作牧場都為投資人認購的羊隻購買了保險。投資者的確在App上能找到相關保險證明，並且可以查到相關承保信息。

不僅是讓投資者放心，眾牧寶也擅長通過豐富的運營活動留住投資者。

據投資者說，眾牧App玩法很多，積分被稱為「肉丸」。用戶可以通過在App做活動來獲得肉丸，使用肉丸在羊村商城兌換實物商品和虛擬肉串、養羊紅包等。

蘇亮(化名)在眾牧寶成立的2015年就開始了「雲養羊」，他印象最深的是周年慶牧場主活動。包來往路費，活動三天，去牧場與肉類加工廠實地探訪，吃烤全羊、遊庫布齊沙漠，還有帳篷露營。

眾牧寶聲稱為每一隻羊都保了險。(取材自中新周刊／受訪者供圖)
眾牧寶聲稱為每一隻羊都保了險。(取材自中新周刊／受訪者供圖)

牧戶稱與眾牧寶沒關係

報導說，在維權時，投資者們才發現眾牧寶的合同模板悄悄變了。

與「羊隻養殖協議」不同，2018年的合同模板名為「眾牧寶供應鏈金融業務投資合同」，其中未提及養羊銷售相關環節，直接標明了年化收益率。值得注意的是，關於用戶虧損該如何處理，合同中並未規定。

上海申宜禾律師事務所李海權律師解讀，如果變更後的合同明確改變之前合同的實質性條款，而投資者接受並簽約，則合同的權利義務發生根本性改變。假若在合同的實際履行中，牧場方仍然是按變更前的合同在還本付息，而投資者接受且無異議，則從法律上來看，雙方的真實意思仍然是金融業務投資而非羊隻養殖。

「如果無法提現，那麽直接去牧場將屬於我們的羊拉走賣了。」提現受阻後，有投資者憤懣表示。只是，眾牧寶的羊是否真實存在，也成了未知數。

官網顯示，眾牧寶主要與力農羊業、新祿牧場、草原牧場、蘇尼特牧場和進利來牧場五個牧場合作，其中四個牧場位於內蒙古巴彥淖爾市五原縣。值得注意的是，上述牧場均為內蒙古力農集團的直屬或關聯公司，而力農集團創始人正是曾為眾牧寶創始人之一的吳長江。

宋倩(化名)是來自內蒙古的眾牧寶受害者，提現危機爆發後一周，她驅車前往五原縣查探。「從西向東，五原縣眾牧寶合作的四個合作牧場我都看過了。牧戶都說是自己租棚養羊，羊隻的歸屬與眾牧寶沒有關系。」

力農集團牧場經營模式有兩種：一種是集團自養，另一種是牧戶合作，後者即牧戶租用力農的圈舍和場地、自行養羊，「基本沒有牧戶選擇用眾牧寶的錢來養羊」。

眾牧寶並非完全沒有羊。根據投資者提供的合同，山東大童牧業有限公司表示公司與眾牧寶已合作數年，目前還有幾百隻眾牧寶的羊，其中一些沒有賣完，眾牧寶出事後已與警方溝通。

「因為信任，我投了超過400萬元，是家裡全部的積蓄。現在看來牧場的羊可能都不是眾牧寶的，我們被騙了。連續9年投資眾牧寶，確實有些麻痺大意了。」蘇亮懊悔地說道。

眾牧寶App的頁面。(取材自眾牧寶APP)
眾牧寶App的頁面。(取材自眾牧寶APP)

雲養殖把戲 屢爆雷

報導指出，李海權解釋，眾牧寶這種雲養殖的理財方式本質屬於眾籌。目前中國對於眾籌的監管立法和執法專注於股權眾籌和借貸型眾籌（P2P），對於其他形式的眾籌、特別是雲養殖相關的產品型眾籌的監管立法尚不完善。

不只是眾牧寶，雲養殖類別的理財把戲近年來層出不窮。包括養牛羊的理財平台「芝麻牧場」、養豬理財平台「牧芽」、海產養殖理財平台「趣養魚」、網上種菜掙理財的「大農主」等，這些雲養殖的共性是都涉及生物類資產，不可控性較大，其中芝麻牧場、大農主等平台已經爆雷。

李海權指出，披著養殖外衣的理財項目，承諾給予投資者高額回報，如果以此為幌子沒有將資金投入養殖，那麽該類項目風險很大、迷惑性更強。這一類雲養殖在民事法律中，屬於欺詐行為；在刑事上，項目發起者可能涉嫌集資詐騙罪或非法吸收公眾存款罪。

鯨平台智庫專家、財經評論員郭施亮表示，眾牧寶的投資標的是羊，看起來是助牧養羊，但如果涉及資金挪用，則屬於變相理財，營造出自己的資金盤模式。

養羊如果只是個幌子，那眾牧寶就是一個靠「拉新還舊」維持的資金盤，與龐氏騙局無異。一旦沒有新人入場買羊，資金鏈斷了，就會爆雷。

目前已有多位受害的投資者報案並提交證據，北京朝陽經偵目前已經立案調查，主要涉案人員已被抓捕。

投資者透露，目前調查到的羊不到2000隻，與眾牧寶此前披露的60萬的在欄羊隻數量相差巨大。

在互聯網養羊，即可以助農又可以賺取高收益，你相信嗎？圖為鄂爾多斯草原上的絨山羊。...
在互聯網養羊，即可以助農又可以賺取高收益，你相信嗎？圖為鄂爾多斯草原上的絨山羊。(新華社)

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