中國人赴韓打「3D工」 孤獨與夢想拉扯

吳鵬到南韓打工掙錢，以初級技工身份，開始在工地做「蜘蛛人」（取材自澎湃新聞）

南韓 電池廠大火燒出了中國人赴外國打工的辛酸，年輕人為了賺更高的薪水，許多人離鄉背井遠赴海外，有的在南韓從事沒人想做的「3D」工作，有的湧向日本擔任養老院的介護人員，在異鄉對抗孤獨與實現夢想的拉扯間，他們真的能得到「更好的生活」嗎？

6月24日，南韓京畿道華城Aricell電池廠發生火災，造成23人死亡，8人受傷。遇難者中有17名中國人，全是臨時工，也就是所謂的「日當」，他們因不熟悉逃生路線，葬身在異鄉。這場大火不僅燒毀了數十個家庭的心，更燒出中國人到國外掙錢討生活的無奈。

澎湃新聞報導，從20世紀90年代起，大量中國的朝鮮族人去南韓務工，彌補了本土企業的勞動力短缺狀況，他們大多從事南韓人迴避的「髒（dirty）、難（difficult）、危（dangerous）」的「3D」行業。

南韓募工薪資待遇。（取材自澎湃新聞）

多位從中國赴韓打工的朝鮮族受訪者表示，他們到南韓的目的是為了掙錢。無論從事哪個工種的體力活，只要願意接受加班、單休，便可以賺取更多。相較於成為異鄉人和「日當工」的苦，他們更害怕陷入存不下錢的持久貧困。

被炒魷魚 還遭中介騙

為了追求更好的生活，2018年張珊（化名）和朋友一起從遼寧瀋陽到南韓找工作，她曾在工地上班，每天早上4、5時就得起床。下班回來，一天已經過去了14、15個小時。後來因工作失誤被老闆開除，只能再找別的工作，卻被一名同為朝鮮族的中介騙了30萬韓元（約人民幣1600元、約220美元）的中介費。

後來她聯繫上另一個中介，對方安排她住在一間小公寓裡。平時那裡住三、四個人，但有一晚房間裡住了10幾個人，連廁所門口也睡了人。

一開始，她在一家化妝品公司工作，擰了一天的瓶蓋，下班時手上鼓起兩個透亮的水泡。第二天再去，人家已經不用她了。接著又去了小蔥會社，每天扒大蔥綁大蔥，管吃管住，一天能掙360元（人民幣，下同，約49.5美元）。

據南韓法務部公布的「2023年12月統計月報」，截至2023年12月底，在韓居留的外國人共有250.8萬人，同比增加11.7%，創下2019年以來最高值。其中以中國人數量最多，占比37.6%。

中國的朝鮮族人赴韓務工，會享有一些政策上的便利。2007年，南韓對非南韓籍朝鮮族同胞設立了訪問就業 、技術教育的簽證 （H-2）制度和「外國人雇傭許可制度」，拓寬了中國的朝鮮族到南韓合法就業的渠道。

同年，南韓進一步完善外勞就業問題，制定了「訪問就業制」。其中規定通過韓語考試的外籍勞工可以優先就業，朝鮮族具有先天性優勢。

大量中國人為了追求更好的生活，遠赴南韓打工，但赴異鄉掙錢的背後隱藏許多無奈與心酸。（路透）

朗薇（化名）是第一批抽到H-2簽證的人。她只有高中學歷，在中國一個月只能掙1000元。「為了給孩子更好的生活」，她決定到南韓找工作，按照當時的匯率，她在南韓一個月賺的錢，在中國需要工作11個月。

對中國的朝鮮族來說，通過相應的語言考試，或者獲得各種專業資格證，比如木工證、烘焙證，都有利於把H-2簽證升級成在外同胞簽證（F4）；拿到F4後居住2年以上、滿足納稅標准或者父母一方是南韓國籍即可申請永久居留簽證（F5）。

因為有朝鮮族的身分，29歲的吳鵬（化名）順利拿到F4簽證，一年內他在南韓幹了超過100種體力勞動。「再小的工地現場都有幾十個工種，大現場有上百個不同的工種。」

「工種五花八門的」。吳鵬幹過的活兒，有幫人搬家，有在化妝品工廠切仙人掌，有跟在挖掘機後面當信號手，有給一個大學教授搭貓屋、挖個小池塘，還給披薩連鎖店副會長，也就是「電視劇裡那種財閥」搬過銅像等藝術品。

工作隨機 累到起不來

每天的工作像隨機抽籤，運氣不好時，就只能搬磚搬水泥。幹一天「回家就躺了，起都起不來」。

日當的工資，最低是16萬韓元（折合人民幣約800多元），沒有上限，加班時拿得更多。有一次，他跟著二手家電工廠送貨安裝，忙到凌晨1時，當天就拿了16萬韓元的日當報酬，另有加班費21萬韓元（折合人民幣約1100元）。

今年6月初，吳鵬以初級技工身分，開始在工地做「蜘蛛人」。他手機裡存著一張同事給他拍的照片，在一棟25層的大樓外，他整個人懸掛在外牆上。

南韓京畿道華城Aricell電池廠大火造成23人死亡，其中有17名中國人，全是臨時工。（路透）

在南韓務工，除了要做許多人迴避的「3D」工作外，還需克服語言障礙及身處異鄉的寂寞。初到南韓時，朗薇不會坐公車和地鐵，也因為不會韓語，工作時只能通過手勢比劃或者猜測對方的眼神，也因此容易出些小差錯。第一份工作，朗薇只做了一個月。她感覺自己做什麼都不對，總被老闆指責。「有時被人欺負、被排擠」，所以她選擇不幹了。

之後，她在一個烤肉店裡做了五年。一開始，她的工作是刷碗，10個手指頭都刷破了。頭天晚上腫起來，第二天皮膚順著裂紋就爆開了。有一天，她連刷了14個小時的碗，那天飯店接待了200多人的旅行團。後來，飯店還接過2000人的團，她感覺有刷不完的碗。

心裡委屈 返鄉不走了

遇到不順的時候，再難熬，朗薇都憋在心裡，也不會哭，和家裡人報喜不報憂。即便後來在南韓待久了，朗薇會坐車、也去了很多地方，但她始終覺得自己是一個外鄉人。

一篇論文指出，對於在韓務工的朝鮮族而言，由於他們的身體往往被置於傳統觀念中底層的服務場景中，打工過程中的身體經驗，無論是體力上，還是心理上，都在時時刻刻提醒著他們是身處南韓社會底層的「他者」。

在南韓期間，朗薇患上嚴重的抑鬱症，病情嚴重時每天需要服用安眠藥才能入睡。有三、四年的時間，她和外界斷掉聯繫。