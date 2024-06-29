河南10年大「烤」驗 抗旱保苗戰開打

河南安陽市滑縣金堤河部分河段河水斷流，河床裸露，河底龜裂。（新華社）

下雨了。

對經受「烤」驗多日的河南 省周口市西華縣東皮營鎮的村民來說，這場人工降雨期待已久。

42歲的村民齊婷沒高興太久，2個小時後，雨停了。「下得急風又大，氣溫還這麼高，估計對旱地緩解作用不大。」她家的澆水設備都在地裡，還得接著澆水。

在中原糧倉，無數農民正在為給農田澆水的事發愁。今年4月下旬以來，河南省平均降水量26.6毫米，較常年同期偏少75%。截至6月13日，大部分地區連續無有效降水日數超過60天，鄭州 等10個地市在70天以上。

河南省氣候中心在6月12日發出了乾旱橙色預警，周口、駐馬店、平頂山、洛陽等16個地市72個國家級氣象站監測氣象乾旱達到重旱等級以上，並已持續10天。

6月中旬，河南部分市縣，農田裡的地面溫度達到攝氏50度以上。(取材自中新周刊／視覺中國圖） 安陽市安陽縣瓦店鄉工作人員在安裝、調試人工增雨設備。(取材自中新周刊／視覺中國圖）

在田間地頭，晝夜不分地灌溉農田成了常態，氣溫太高，澆完的田很快又乾了，還需要澆第二遍。

人們常說河南「十年九旱」，不過，今年的情況和往年有所區別。河南省水利學會專家、華北水利水電大學水利學院教授雷宏軍表示，超過40℃的極端高溫 比往年提前，且持續高溫面積更廣，無降雨時間更久。

6月16日，在人工增雨和自然降水的共同作用下，鄭州中東部、開封、商丘、周口、駐馬店東部等地出現陣雨、雷陣雨，局部大到暴雨。

不過，河南省應急管理廳防汛抗旱處處長楊文濤此前表示，6月24日之前，全省將維持高溫晴熱天氣，雖然部分時段有分散對流性降水，但無法有效緩解旱情。

4月小麥抽穗時，雨就很少了。

周口市太康縣是產糧大縣，太康縣原農業局高級農藝師劉連良說，當地3月25日至6月15日之間無有效降雨。其間有兩次降雨，「但都是有雨無量」。

小麥產量可能縮減

在小麥抽穗的灌漿期和揚花期，缺水會影響籽粒發育，導致籽粒不飽滿，影響後期千粒重，進而導致減產。想灌溉的話，得用噴槍，但具備這種條件的以種糧大戶為多，小農戶一般不會斥資置辦。

據劉連良瞭解，夏收時，當地小農戶減產的情況確有發生。「如果不旱的話，正常畝產是1千2、3百斤，但今年上千斤的農戶都不多，基本是8、9百斤左右。」

齊婷也證實了灌溉對小麥畝產量的重要性。她家地裡的小麥澆了兩遍水，畝產量達到了1200斤，而只澆一遍水的鄰居家畝產量只有800多斤。

南風吹來，河南小麥從南向北開始成熟，5月24日，大規模機收作業啟動，到6月7日基本結束。劉連良說，當地麥熟揚穗一般在6月1日。但今年因為乾旱、溫度高，乾熱風風力大，小麥早熟了一周左右，「未到成熟期，也會影響籽粒的飽滿度，帶來減產」。不過，乾旱對夏收的影響還不算太大。根據楊文濤的說法，河南省夏糧豐收已成定局。

孟津區會盟鎮是北方少有的水稻產區。當地農民正在插秧。(取材自中新周刊)

影響更大的是夏播，夏播從5月28日起在河南全省大面積展開，種的是玉米、水稻和大豆，以玉米為主。無雨的影響在這時明顯顯露了。

河南多地連續兩個月無有效降水，也就是降雨量太小，即使有些微降水也直接消耗於植株表面、土壤表層或淺層等，沒有補充到植物根系層土壤中形成可供植物吸收利用的土壤水分，由此造成氣象乾旱現象的發生。

另外，降水可以通過水迴圈過程形成地表水和地下水，這是當地水資源量的構成。但今年河南的氣象乾旱，導致河流水量或水位不足，井水也不夠，再加上可能存在的過度攔水或抽取井水行為，這就導致並加劇了水文乾旱。而水文乾旱現象的發生會使農業可灌溉水量減少，造成農業乾旱。

很快，多地氣象局發出預警，5月以來，省內多地溫度持續走高，大部分區域仍未有有效降水，土壤失墒快。

種還是不種？農諺說「春爭日，夏爭時」。玉米的生長周期為100天左右，農民的習慣通常是收完麥就趕緊種上。

6月1日割完小麥後，張濤在自家7口人的10畝地和承包來的20畝地裡，花了一天時間種上了玉米和花生。

嚴重乾旱 10年一遇

那是最輕鬆的一天。此後半個月，張濤和家人輪換著，開始晝夜不停地澆水。他所在的駐馬店市新蔡縣龍口鎮，大約30畝地就有一口機井。但近十年來，除非是提前播種的農戶，很少有人主動使用那口井。抽水要電，得靠拖拉機的柴油發動機，得盯著才行，「澆地太累了，我們都等雨水」。

理想狀態下，雨應該下在5月上旬或中旬，既不影響小麥的收成，又能讓土壤保持水分，便於玉米出苗。雖然去年雨水過多，小麥都出了芽，但仍是張濤心裡的「好年」，因為玉米種下去就不用再管。

今年的乾旱程度不同以往，用張濤的話說，「10年都沒這樣旱過」。土地的墒情不好，劉連良說，玉米種子的正常播種深度是3到6釐米，種子萌芽需要一定的濕度，也就是說，過去地表下探3釐米，土壤就是濕潤的，「但今年旱到（挖了）20釐米才見水，播種後老百姓不得不澆水」。

河南省三門峽靈寶市焦村鎮紀家莊村村民在玉米地裡澆水。(新華社)

為了給30畝地澆水，張濤買了1600元的柴油。這還不包括種玉米的其他投入。齊婷算了一筆帳，玉米種90元、播種費30元、施肥120元、防蟲藥22元，加上收割，1畝地成本接近500元。而在收成好、玉米價格也好的時候，1畝地玉米能賣1500元。

村裡青壯年勞動力少，多在外地打工。如果回家幫父母澆地，來回的路費可能比收成還多。張濤說，村裡有很多人想等雨水，還沒澆地。

齊婷和張濤一樣，搶先給自己的8畝地澆了水。第一遍水澆下去，苗出了七八成，她懸著的心放下了。

可是6月9日上午8時，河南省氣象局發布了高溫橙色預警：9日起河南省出現大範圍37℃以上高溫天氣，全省大部土壤表層缺墒仍將持續。河南省氣象台決定啟動重大氣象災害（高溫） 四級應急響應。這讓農民又緊張起來。

河南安陽滑縣白馬坡高標準農田示範區內，農民在田間補種玉米，確保苗齊。(取材自中新周刊／視覺中國圖）

第二輪澆水是在6月10日，齊婷家這次光排井就排了兩天兩夜。

相鄰地塊的農戶共用一口井，為了搶井，有的村民夜裡也睡在地裏。「排隊時要提前跟正在澆地的農戶打好招呼，約定好自己是下一家，在他們快澆完的夜裏或凌晨把自己家的水管接進去。」齊婷說。

有的在外務工的年輕人也被家人喊回來，負責在夜裡排隊搶井。齊婷村裏有兩位排不動隊的留守老人，用小水泵扯著幾百米的水管從老式大口井裡取水，「老兩口種了十幾畝玉米，用這種水斷斷續續澆了半個月，著急得坐在地裡哭」。

在上蔡縣承包了290畝地的秦豪因為排不上隊搶井澆水，索性放棄耕種，「還種它幹啥，不澆水（玉米）出不來，種子也廢了」。

井水愈來愈少，排到齊婷家時，水不太能抽出來了。「白天不出水，8畝地硬是澆了一天一夜」。地下水位在不斷下降，「澆第一遍水時，潛水泵下到十多米就有水，第二遍得下到20米才出水」。

河水也在乾涸。齊婷所在的村，年後新挖了河，但因為乾旱和持續抽水，河道見了底。駐馬店市正陽縣某村村民李華說，乾旱以來，井水已經逐漸抽不出來了，部分農戶轉向就近的河道取水，「只抽了兩三天水，河也乾了」。

「水源都沒有了，我們這兒也沒有水庫，不知道怎麼辦，只能聽天由命，等著下雨。」李華說，目前僅有三四成村民澆了第一遍水，花生苗出芽率尚可，「往年這個時候，家家戶戶都已經快種完了，現在還有六七成的村民因為缺水至今還沒有播種」。

在全國糧食生產先進縣、占平頂山市糧食產量三分之一的葉縣，當地村民何晨也說，當地河道幾乎已經完全乾了，水庫的出水量也在減少，「往年乾旱放水，水量都挺大，現在不知是怎麼回事」。

截至6月12日，楊文濤說，目前河南全省因旱不能播種面積323萬畝，若未來持續無有效降水，夏播進度將會進一步放慢。

6月16日，上蔡縣也下了雨。在東洪鎮，雨只下了二指深。李宏耷拉著腦袋，伸手比了比。開閘放水又下過雨，但李宏還是得在毒日頭底下，繼續抽井水澆地。而在上蔡，像他這樣抽井水澆地的農民隨處可見。

和周口市西華縣村民齊婷的發現十分相似，李宏發現，抽上來的井水已經「泛花」了，這意味著地下水水位下降得厲害。但這才是播種後第一次或第二次澆地。如果乾旱仍在持續，要保證莊稼存活、生長，就要保墒，也就意味著隔四五天就得澆一次水。

上蔡縣齊海鄉李莊，劉琳的耕地往北幾百米，就是楊崗河。但說到澆地，劉琳的關注點從來只有一個：井，用井抽地下水澆地。

「俺這兒從來都沒有用過河裡的水。」說起楊崗河，劉琳連連擺手。在劉琳看來，這條近在咫尺的小河與自家的耕地沒有任何關係。

「俺這兒一共有三條河，楊崗河、小洪河、黑河。」賈洋開車先後查看了三條河的水位，除了楊崗河幾近乾涸，小洪河和黑河的水位似乎都有上漲。

之所以這麼關心河流，是因為生長在井灌區的賈洋，見過做得好的渠灌。「人家的地是渠灌，渠溝用水泥硬化過，水源有冰雪融水，也有河水」，他很羡慕，「要是用渠灌，那俺澆水可就太容易了。老頭老太太倆人在家，也能把地澆了」。

對河南這個一直在治理地下水超採難題的農業大省來說，如果乾旱持續，井灌區如何解渴，還有待進一步動作。