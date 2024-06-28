縣城文學爆火 看見遊子迷惘與鄉愁

縣城青年夾在故鄉和都市之中，縣城文學的出現為他們復刻了一個幻想中的九十年代。（取材自微博）

灰暗的色調、樸素的穿著，配上悲傷的音樂…，這種以陳舊老街為背景的攝影風格，在社交平台上掀起一股「縣城文學」風潮。有人認為這是一種集體回憶的共鳴，但隨著流量帶來的同質化和標籤化解讀，縣城文學成為一股情緒上的故作呻吟。

斑駁的牆面，錯落的地磚，蕭疏的氛圍，離人的愁緒……近段時間，一個個被統稱為「縣城文學」的短視頻開始火爆網絡。很多曾經從小鄉鎮、小縣城走向大城市的年輕人，通過這些彷彿「穿越時空」的鏡頭，感受到久違的鄉愁。

抖音攝影博主烏鴉JEWEY，以調色來表現縣城文學風格。（取材自抖音）

大公報報導，「縣城文學」所指的並非一種文學題材，而更似一種美學風格，因此又被稱為「縣城美學」。其中，「迷惘青年」與「縣城名媛」是最受歡迎的兩大風格。

「縣城文學」短視頻中，幾個充滿復古的的經典元素會令人一眼回到童年。在陳舊的小鎮街道裡，美髮廳、雜貨舖及六層磚混結構居民樓，室內的場景裡則是會出現木板床、花床單、玻璃櫥櫃、舊式五斗櫃、公用電話等父母輩的生活物品。

關於「迷惘青年」，他們會有「兩眼放空看向遠方」的特色，他們穿著上世紀80-90年代民工潮時期的服裝，在老建築和街景裡，表達他們想要離開縣城的強烈願望。

「縣城名媛」的形象則更加明媚，撐不起氣場的貴婦皮草、墊肩的彩色職業西裝、顏色跳脫的吊帶裙、塑料質感的涼鞋等等，進而展現出與縣城環境的距離。

潮新聞報導，短視頻平台掀起的「縣城文學」成為今年5月的熱議話題。數據顯示，在某短視頻平台，「縣城文學」話題相關視頻播放量超過4.2億次播放，其中最熱門的一條短視頻收獲了超220萬點讚及39萬餘次轉發。

在抖音 平台上，博主們熱中復刻和懷念上個世紀90年代老縣城的作品，利用視覺語言帶來的的故事感和敘述感，讓網友們迸發靈感創作，「去吧，去更遠的地方，走出這座小縣城，替我們去看看外面的世界」。

在影視領域，去年的爆款網劇「漫長的季節」，講述了一個東北小城長達二十年的往事；近期出圈的迷你劇「我的阿勒泰」，將西北草原縣城描摹出生活與自然的和諧之歌；具有縣城情結電影導演賈樟柯更是帶著他的汾陽故事「風流一代」登上坎城。

被認為是縣城文學的電視劇「漫長的季節」講述了一個東北小城長達二十年的往事。（取材自微博） 被認為是縣城文學的電視劇「我的阿勒泰」，用愛與詩意爆改了被刻板印象所塑造的縣城文學。（取材自微博）

但是，另一部分曾經的「小鎮青年」、如今的「一線城市打工人」，卻露出對「縣城文學」的不屑，指出此類短視頻不過是對鄉鎮生活百態的不合理想像。當然，也有人從這些畫面中嗅到了炒作網絡熱點、「收割流量」的銅臭。

大公報梳理了兩極化的評價，在「小縣城」與「大城市」的去留之間，「縣城文學」的主角們，究竟鄉關何處？

支持觀點／映照鄉愁 濃縮童年回憶

自媒體博主蔡小姐：我自己很喜歡這一類作品，感覺很樸實、接地氣，能讓我共情，讓我湧起濃濃的鄉愁。我覺得，作為一種新媒體創作類型，這些作品能夠構成一個類別，至少切中了不少城市遊子的心弦。

高校教師杜先生：與其將這些作品概括為「縣城文學」，倒不如稱作「鄉愁映像」。因為它讓相對虛無、難以描摹的「鄉愁」有了一個具體可感的表達。對於很多在大城市打拚的異鄉人而言，這類短視頻作品無疑可以讓漂泊的心得到片刻慰藉。

快遞小哥司雨生：我覺得他們拍得挺好，雖然是擺拍的，但畫面、配樂都挺精緻。每次看，我也會想到自己的老家和鄉親們。我也挺希望有人能去拍一下我的老家，我一定會存到手機裡，想家了就拿出來看看。

支持觀點／引發公眾關注 帶動經濟

經濟學者王教授：縣城承擔了很多經濟功能，振興產業、改善環境、吸引人力等等，但這個基本的經濟單元卻少受關注，甚至一度處在被遺忘的邊緣。我認為，這些短視頻展現了縣城別樣的浪漫，對於中國縣域經濟的發展有積極的促進作用。

職業作家段先生：近年在產業結構調整、經濟轉型升級等背景下，一些縣城的發展面臨新的挑戰。特別是青年的離開，導致縣城出現「空心化」等問題。正因如此，這些「孕育鄉愁」的地方，才更能勾起他鄉異客和漂泊遊子的心弦。

「北漂一族」柳小姐：我的老家是東北的一座小縣城，前些年發展得不好，最近得益於各種利好政策，發展也慢慢好起來了。儘管我的家鄉已經不是網上那些視頻中那種破舊的模樣，但這些作品還是能勾起我的回憶。

支持觀點／撫慰心靈 充電後再出發

心理諮詢師馬女士：我覺得「縣城文學」的火熱折射出一部分在大城市打拚的年輕人的心理狀態。背井離鄉去遠方闖蕩，是很多年輕人的夢想，同時他們也不得不面對人生地疏、缺乏資源等困境。這類短視頻扮演了「撫慰者」的角色，給這些漂泊的心提供了一塊精神棲息地。

外賣騎手小郭：這些年在大城市拚命工作，也有過「年節不回家」的經歷。現在掙錢不容易，回到老家機會更少，所以咬牙也要在大城市堅持下來。我覺得這些視頻做得挺好，它沒有對話，卻好像說出了我們對家鄉的思念。

外企白領何女士：我覺得這些短視頻會故意去營造略顯破舊的縣城街景，但這就像是許多年輕人成長的地方。對於那些奮鬥出成果的人來說，他們很樂意「憶苦思甜」；而對於那些打拚還沒有太多結果的人，他們也能從這些視頻中找尋自己的初心，獲得力量或慰藉。

反對觀點／販賣情感 收割網絡流量

融媒體從業者展先生：從內容到製作，再到營銷，這類短視頻一看就是妥妥的「策畫產品」。抓住時代背景下群體的心理痛點，通過包裝和演繹，販賣情緒價值，已經是一套非常成熟的網絡商品生產模式。你可以說作品能引起共情，但它們就是流水線式的「網絡快餐」。

賈樟柯電影「山河故人」，被認為是典型的縣城美學。（取材自微博）

某公司法務趙小姐：我覺得這類東西看一看就行了，本質還是收割流量賺快錢。其實這種小視頻的製作水準真的很一般，只不過內容可能帶來了某種新鮮感，滿足了一時的好奇心。所以，我覺得所謂「縣城文學」的熱度也會很快消散。

北京某中學學生杜曉奇：就我而言，大數據推薦給我什麼視頻，我就會掃一眼看一會兒，但是這並不意味我喜歡「縣城文學」。其實我會覺得無感，它們離我的生活很遠，就像旁觀「他人的生活」，頂多就是滿足一點好奇心。

反對觀點／虛構形象 過分無病呻吟

北京某事業單位員工褚先生：我覺得太假了。我自己就是從邊遠小縣城一步步打拚過來的，我的老家也很古舊，但是跟這些視頻中的「古舊」完全不是一回事。這些視頻裡面的陳舊背後都隱藏著一種設計過的美感。因為真實的破舊是不會吸引關注、博得眼球的。

自媒體高管費女士：我也是從縣城走出來的。這些年我多次回到老家，發現家鄉的變化確實非常大。原來只有三條街的城市已經擴建、通了高鐵，人們的品味也跟大城市越來越接近。從這個角度講，所謂的「縣城文學」都是「為賦新詞強說愁」罷了。

獨立撰稿人容先生：文學領域的確存在「縣城文學」，在文學創作中，中國的縣城形象嚴謹、生動而多樣，很難用一種固定的形態去概括中國的縣城樣貌。但現在網上的這些「縣城小視頻」頗有些千篇一律，這是一種嚴重的失真。

反對觀點／強調「夾縫」心態 加劇焦慮

外賣員小韋：我在北京跑外賣好幾年了，老家就業機會有限，我「回不去」，同時又沒辦法在大城市真正扎根。所以我總覺得自己過著「夾縫」的生活。看了這些小視頻，會加重我的這種焦慮感。

縣城文學雖然會引起鄉愁，但也會加深在大都市打拚的民眾的生存焦慮。圖為在天津市南開區，外賣騎手在風雨中騎行過馬路。（新華社）

網約車司機李先生：之前不是有一種說法叫做「逃離北上廣」麼，這些打「縣城牌」的短視頻勾起年輕人的鄉愁，更加讓他們心神不寧，有些人會加速逃離大城市。

餐飲店老闆劉大伯：小縣城好，為什麼年輕人不回去？說白了，還是給不了年輕人想要的東西。你說小城市有慢生活，但年輕人不正是奮鬥的年齡嗎？說太多風花雪月都沒有用，那些都太脫離實際，人最重要的是生活下去。

不管怎麼說，縣城確實具有天然的「文學濾鏡」。

大公報報導，作為鄉村與城市的過渡，縣城生活本身充滿矛盾和張力；而相比大城市生活高度的秩序化和邊界感，縣城生活瑣碎、平凡、人際關係錯綜複雜，情緒感受曖昧幽微，既謹小慎微又橫衝直撞，充滿了奇妙的生命力。

面對悄然升溫的「縣城文學熱」，從事網絡文學研究的資深評論家阿良說，拋開網絡與短視頻這些媒介的因素，人們關注「縣城文學」，其實是在追憶自己的成長，回味過往的青春，可以說這種情愫是普遍的、共通的，從這個意義講，「縣城文學」的火熱很正常，人們對這類作品的追捧也無可厚非。

抖音博主烏鴉JEWEY被認為帶起縣城文學風格。（取材自烏鴉JEWEY抖音）

有觀點認為，「縣城文學」的創作抹殺了中國萬千縣城的獨特個性，甚至有抹黑之嫌。對此，阿良認為，這種評價是在藝術層面的探討，可以商榷，但並不影響「縣城文學」的情感與內容上的打動人心。「或許確有創作者作品不夠精良，甚或是單純為了博取噱頭和眼球，但正像各領域都會良莠不齊一樣，也不能夠因為個別作品而全盤否定縣城文學的創新性。」

「除了情感和藝術，縣城文學的現實態度也值得肯定。」阿良說，很多人從這類作品中看到了縣城發展中資源受限、人才流失等問題，並呼籲建言，就是一種非常正向的反饋。至少從引發討論與關注的角度，縣城文學還是起到了對縣域經濟發展的積極作用。