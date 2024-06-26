12歲參加高考…小孩哥的大學少年班

參加中科大少年班考試的上實學生：匡兆恒(左起)、周晟琪 、劉堯、黃天嘉。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

12歲、16歲考大學都不是夢，但對於「神童」這個稱號，他們不約而同地都很淡定地，將成績歸功於自己的努力和家人的支持。有人說，教出「神童」，不如培養快樂少年郎。其實，只要學習成為一種樂趣，「神童」境界不會那麼遙不可及。

2024年上海高考 的考生中，來自上海市實驗學校(簡稱上實)初三的12歲「小孩哥」劉堯，因通過中國科學技術大學(簡稱中科大)少年班校測考試，提前拿到了「高考體驗券」引人關注。除了他，上實今年還有4位同學獲得這樣的機會。這5位被視為「天才」的學生，共同點是獨立、冷靜、專注力佳，還懂得解壓，家庭支持也是他們的重要支撐。

對於5位學生的優異表現，網民的看法是「他們的性格都好恬淡呀」、「每個孩子都好踏實，感覺就特別合適將來做科研的性格」、「這才是真正的天賦異稟」、「世界上是有天才的」。

要通過三輪選拔

澎湃新聞報導，上海實中這5位學生的高考成績只要達到相應要求，即可被中科大錄取。除了年齡最小的劉堯，另有1人來自高一，3人來自高二。

中科大少年班是「中國科學技術大學少年班及創新試點班」的簡稱。根據中科大少年班學院發布的2024年招生簡章，其招生對象原則上為高二，其中，少年班面向2008年1月1日及以後出生的考生，少年班「創新試點班」(簡稱少創班)面向2007年1月1日及以後出生的考生；少數特別優秀的高一年級及以下的學生可破格選拔。

老師們身著紅色T恤為劉堯加油。(取材自第一教育)

2024年，中科大少年班在招生方式上也有改變，往年的選拔程序是高考前初試，高考後複試，今年是高考前就進行多輪校測，並根據成績進行了A、B、C三級分檔，可獲得不同程度的高考錄取優惠：A檔是一本線(特招線)即錄取，B檔是投檔線下40分錄取，C檔為投檔線錄取。

考生需先在網上報名，提交材料，材料評審通過參加入圍 考試，通過入圍考試再進入少年創新科學營，科學營又分為兩個階段，整個過程共三輪選拔。

談起自己此番歷經層層選拔的過程，劉堯雖然年齡小、臉上還帶著幾分童真，但沒有太多擔心。他認為，少年班的初選數學和物理難度低於全國中學生數學和物理競賽，「第一輪我是考了136.5分，這個不算很高，第二輪考完信心就比較足了，最後綜合評級拿到了A檔。」

周晟琪。(取材自澎湃新聞)

同樣是通過少年班的入圍選拔，高一年級的黃天嘉認為這是一個「挑戰」。他回憶：「校測考試今年把小組討論去掉了，讓我們對材料進行整合，有點像語文題目的概括，以及老師嚴肅連番追問，這部分非常具有挑戰性，但能夠更好地鍛煉我們的人際交往能力。」

高二年級的匡兆恒則直言，中科大的校測具有挑戰性，題目難度都挺大的，但是自己不緊張，還是抱著試一試的心態去參與。

高二年級的周晟琪也認為中科大的校測題目綜合性更強，經過三輪考核，他最終也獲得了A檔資格。

劉堯(左二)排隊進入考場。(取材自第一教育)

校測通過後，6月7日至9日，獲得高考資格的5位「非高三」同學走進考場。回顧高考三天，劉堯覺得不能算特別緊張，「因為我三模考了360分，預估中科大少年班的錄取分數線在305分左右，所以我就不是特別緊張。」 其他幾位同學也相對比較鎮定，匡兆恒表示，「今年就是試水，如果沒有考上，提前體驗一下真實高考考場，明年再參加」。

「跨欄」計畫助跳級

5名學生能跳過高三直接高考，也和上實特殊的學制有關。該校自1987年建校以來，兼具教育教學、科研實驗任務於一體，開展中小學教育整體學制改革實驗，實施小學四年、初中三年、高中三年的10年一貫彈性學制。

學校常務副校長瞿祖芳表示，「在多元化課程的架構之上，學生根據自己的成長節奏，可以10年完成(基礎教育)，也可以11年、12年甚至更長時間完成，短的不一定10年，也可能是9年或者8年。今年年齡最小的考生劉堯小學一年級進入上實，目前完成了基礎教育第7年的學習。」

匡兆恒。(取材自澎湃新聞)

學校並設有「跨欄計畫」，即同學對某學科有了更高需求，可申請評估，跨年級跨學段學習。12歲的劉堯就是「跨欄」到了高三，與高年級同學一起上課。

而也因為這樣特殊的學制，該校和中科大少年班也有較多交流。每年中科大都會 有招生負責人來校講解最新信息，上實也幾乎每年都有被中科大少年班錄取的學生，有的同學還會受邀回到母校分享在少年班的求學經歷。

匡兆恒和周晟琪知道中科大少年班，就是來自學長。匡兆恒小升初階段進入上實就讀，大約初二時，看到學長考入了中科大少年班的故事。周晟琪小學一年級進入上實就讀，對中科大少年班的了解同樣來自學長，直到現在，他仍和正在少年班就讀的學長保持著密切聯繫。

12歲的劉堯最初知道中科大少年班則主要來自母親的介紹。據「第一教育」此前報導，在劉堯媽媽眼裡，劉堯是一個很讓家長省心的孩子，從小就「自驅力」十足，幾乎從未需要過家長陪著寫作業，「每天晚上做作業的時候，他基本上是自己獨立完成。而且他的專注力也非常好，很能坐得住。」

看科幻小說解壓

當被問及如何應對壓力，劉堯表示，除了自學高中和大學的課程，他的興趣愛好還包括閱讀科幻小說，這也成為了他的解壓方式之一。

同樣是解壓，黃天嘉喜歡做數獨，也喜歡跑步，他家附近有一個小花園，有一條長300米的小步道，每天都會去跑個三四圈。匡兆恒和周晟琪都愛踢足球，周晟琪也會偶爾玩遊戲減壓。而黃天嘉對待玩遊戲的態度是：「大家也不一定要對它棄如敝屣，如果時間控制得當，對我們的壓力算是一個比較好的釋放。」

家庭支持也是這些孩子成長路上的重要支撐。

劉堯的父親從事財務工作，母親在房地產行業，自學課程的同時，父親會為他提供一些知識講解方面的幫助。黃天嘉的父母都在機場工作，「我想做什麽基本上都會讓我去做。」

劉堯。(取材自澎湃新聞)

匡兆恒在高考第一天考完數學後有點不開心，因為平時數學成績好，他對數學的期待值較高，父母先來寬慰，幫他穩定情緒，再鼓勵後面的學科好好考，同時有針對性地找到問題的癥結並進行溝通。

匡兆恒：這裡確實需要天賦

報導指出，從1978年中科大創辦首屆少年班至今已46年，由於招收的學生年齡小、智力超常，這些孩子常被稱為「神童」、「天才」，受到部分家長的追捧和社會大眾的高度關注。少年班培養的人才畢業後，有人成為社會菁英棟梁，也有一些泯然眾人，關於少年班熱度下降、「不香了」的觀點也屢屢在社交媒體出現。

已經初選入圍的5位同學如何看待中科大少年班？劉堯表示：「認為少年班的學生都是神童我覺得不是很準確，從中科大的選拔看，難度其實比不上全國中學生數學和物理的競賽難度，少年班更多是招收年齡小的人，不一定是非常厲害的。」

黃天嘉。(取材自澎湃新聞)

至於為什麽要報考，劉堯幽默表示：「主要考慮到可以不用再經過高中三年的學習。」他說，高中數學和英語知識基本上都掌握了，語文的知識稍微少一點，但是對後面的發展影響不算太大，如果直接去少年班讀大學，可以節省一些時間。至於今後的規畫，劉堯表示還沒有決定好，他主要對數學和物理感興趣，中科大的優勢是第一年不必選專業。

高一學生黃天嘉認為，中科大少年班的含金量還是很高的，「可以跟著大牛的院士們學習，還是非常有吸引力的。」他說：「中科大少年班也不一定是神童，有興趣有理想，想在科研方面做出一番事業的人都可以來嘗試。」

在黃天嘉看來，參加中科大少年班的考試不僅提升知識，最後的面試環節也是提升人際交往能力的一個很好機會，「我認為還是非常值得嘗試的。最後進入中科大少年班，其實也不一定是神童，只要努力都是有可能的。」

少年班為啥不香了

談及少年班的熱度下降，黃天嘉分析，中科大少年班畢業生的出路，有的留校繼續科研，與外界接觸比較少，影響自然也比較小，可能大家還沒看到。也有一部分畢業生創業，作為小公司可能初始階段知名度也沒有那麽高。

經歷了中科大少年班的考試，匡兆恒認為，「這裡的確是一個需要天賦的地方」。他表示，雖然「天才光環」比起40多年前褪去一些，但依然是考生進入名校、師從名師的暢通路徑之一。

周晟琪也坦言，剛聽說中科大少年班的時候，「第一感覺就是比較牛。」親歷初選之後，他更新了認知：學生年齡比較小，對於學習能力和創新能力的要求還是比較高的，對於綜合素質要求更加高了。

智力傑出 社交不足

上實校長徐紅則並不贊同外界認為上實是培養「神童」的地方這種說法。她表示，學校是在不斷探索學生潛能開發與個性成長的最佳結合點，「提前孕伏、螺旋上升」，為學生的全面發展提供課程支持。

有人認為，少年班的學生雖然智力上達到了大學水平，但生活自理能力方面尚有欠缺，社交能力也有待加強。瞿祖芳坦言，學校對畢業生跟蹤研究後發現，10年一貫彈性學制的學生學業是達到了高校的要求，但是在社會情感能力這一塊，略有缺失，所以他們在課程設置中也進行了精心安排。

「我們除了國家規定的核心課程之外，還有兩類課程，一是以全面發展為基礎的學養課程，二是注重特長發展的個別化特需課程。特需課程融『學生特需、教師特備、學校特供』為一體，納入了很多的社會考察以及學生相互溝通交流等內容。」瞿祖芳表示。

藝術體育為例，上實初中階段每位學生都要彈鋼琴、跳舞、溜冰、游泳等，特色課程的目的就是幫助孩子在社會情感力、交往、溝通、生活自理等方面的能力有更多的發展。