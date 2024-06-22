體育大年早早動起來 義烏又要爆單?

「晨涵製球」商鋪，經營戶正在打電話核對資訊。（取材自中新周刊／受訪者供圖）

6月的歐洲杯和美洲杯、7月的巴黎奧運 、11月的美國大選…，下半年國際大事接踵而至，授權商品、球類、旗幟、獎盃、飾品等商品訂單已讓義烏早早動起來。迎接體育大年，義烏又要爆單了嗎？

溫從見是義烏丹娜絲進出口有限公司董事長，在2022年卡達世界盃 期間，他曾以自家品牌原創球服的銷量「預測」比賽隊伍人氣，也因一筆來自阿根廷的「三顆星冠軍服」訂單而意外走紅。今年，是他第二次做原創設計。

為迎接即將到來的歐洲杯、美洲杯，溫從見將兩年前為卡達世界盃32強球隊設計的球服全部推翻，重新推出了一整套設計。

今年，義烏究竟能接住多少富貴？溫從見說，今年，歐洲杯和奧運會兩大賽事帶來的營業額增長約有30％，日常開動三個工廠。

但歐洲杯的影響力遠比不上世界盃。2022年世界盃期間，他公司的營業額是前一年的兩倍左右，共售出200萬件球衣。「當時全年只忙這一件事，尤其在6-9月旺季，最多開動了八個工廠」。

浙江義烏國際商貿城商家展示巴黎奧運會乒乓球比賽官方指定用球禮盒。(中新社)

★潑天富貴? 業者搖頭

去年10月，義烏互悅工藝品有限公司總經理林道來終於談下了公司第一筆奧運會授權訂單生意—法國巴黎奧運會官方矽膠手環，數量100萬個。

一家位於常州的大型外貿公司是林道來公司十幾年的老客戶。兩、三個月前，對方代理了一系列奧運會授權商品訂單，其中有一款手環，找到林道來公司在內的兩、三家公司，開始對比資質和價格。期間溝通了四、五次，終於敲定了訂單。

「挺不容易的，禮品的技術含量不高，價格透明，強調性價比，需要在壓縮成本又不影響質量的前提下完成。」林道來表示，自己的工廠設在東莞，包裝、採購等流程則放在義烏，在質量相同的前提下，這一優勢使其在價格上最終勝出。

今年開年後及4月初，100萬個手環分為兩批交付，現已完成結款。他搖頭表示，雖然「潑天的富貴不至於」，但其2023整年的營業額增長了約10％。當前，距離2024法國巴黎奧運會開幕已不足50天，這批手環已經出現在了當地的紀念品商店。

在法國巴黎奧賽博物館周邊的一家商店，奧運紀念品已占據三分之二的牆面。遊客曹玥說，售價35歐元(約272人民幣、37美元)的毛絨吉祥物弗里吉（Phryge），以及水瓶、鑰匙扣、徽章、貼紙等商品的價籤上都寫有「中國製造」，另有小部分商品標注產於法國。

巴黎奧組委曾在2022年11月宣布，「弗里吉」銷量預計達200萬件，占奧運特許商品1.27億歐元銷售總額的20％-25％；其中80％將外包給中國廠商製造，僅有8％在本地生產。

不過，這些官方授權訂單，分給義烏的卻不多。義烏市商務局出口貿易科科長黃俊僑表示，義烏沒有摸排到生產吉祥物的情況，但有奧運授權商品的訂單。

在國際性賽事中，授權商品訂單大多來自於賽事的贊助商和官方合作夥伴，它們將訂單委託給外貿公司，令其在世界範圍內尋找工廠。有一定客戶資源積累，並在資質和價格比拚中勝出的商家，才可能接住這富貴。

一位義烏進出口商表示，授權商品工藝要求高、允許次品率低，而義烏絕大多數小加工廠不具有規模化工廠，也難以承擔取得授權的成本。

這一類訂單往往也較為隱祕。義商智庫執行院長周淮山指出，外貿訂單承接不易，商家自然注意保守機密，是商業祕密也是知識產權。林道來則稱，自家的訂單能被發掘，也是因為小商品城的檔口能較好地展示樣品。

浙江義烏號稱是全球最大的小商品集散中心，甚至被稱為「世界超市」，而隨著2024巴黎奧運將到來，這裡比巴黎更早感受到奧運氛圍。(新華社)

★雖無授權 創新搶商機

由於國際賽事IP授權嚴格，仿製、侵權被查處的風險極高，商家也更為謹慎。以「一墩難求」的2022年北京冬奧為例，冰墩墩授權生產的企業在晉江、北京和南通，義烏並不在列。當年2月，義烏就開展對侵犯奧林匹克標誌、商標、專利等違法行為的排查，對未經授權用於商用的情況處以罰款。

因而，大多數義烏商戶們的機會，在於依賴線下賽事提振需求的周邊商品，如應援棒、飾品、玩具、獎盃等。小商品城運動器材體育休閒商會會長王強曾表示，去年夏天，商會就召集企業和經營戶商談營銷策略，搶抓奧運經濟。

儘管訂單量不能與動輒百萬元的授權訂單相比，但貼合熱點，用創意吸引訂單，是小商品城商家的強項。

在帥特玩具商鋪，一款國旗配色的閃光應援棒成為了今年的爆款。經營戶過惠萍說，工廠自2月起陸續接單，法國客戶下單最多，最大訂單達3萬-5萬件，目前銷售額同比增長了二、三成。

在法國等外國客戶的鼓勵下，古梵馳中古商鋪經營戶劉如群嘗試做了11款藍白紅配色的原創耳飾。在4月推出後，有幾款已經斷貨，她正計畫推進原創項鍊的設計，迎接中國市場即將到來的奧運熱。

「歐美客戶對玩具質量的要求較高，產品一定要創新，可能不知道什麼時候就火了。」苗苗玩具商鋪經營戶王許雪感歎，她的店裡有一款提脖雞玩具，因偶然被錯認為法國高盧雄雞，意外接到了許多慕名而來的訂單。

隨著巴黎奧運臨近，浙江義烏不少店舖體育系列產品訂單暴增。（中新社）

★奧運訂單 不如世界盃

在賽事大年的預期下，為了在今年開市後迎接訂單，「夫妻檔」經營戶葉德模和陳顯春去年就制定了備貨策略：獎盃兩側掛上藍白紅三色飄帶，為亞洲和美洲客戶準備「土豪金」，為歐洲客戶設計淡金色獎盃。

陳顯春表示，今年的外貿業務較去年增長了10％，歐美客戶偏少，以線上訂單居多，新增客戶主要來自南美國家，今年接到的最大單子也來自南美客戶。

歐美客戶不多，是今年許多義烏商家的感受。因為穩定合作品牌雙魚成為了巴黎奧運的指定用球品牌，健勇體育商鋪經營戶周堅也成為了雙魚中文版紀念款禮盒的經銷商。儘管禮盒售價為39元人民幣(約5.3美元)6個球，目前銷售額達18萬元，但她表示「利潤很少，返點最多5％」。由於內銷業務近年來有所削弱，令她開心的是今年外貿業務在中東、中亞國家的新客拓展。

一位旗幟類經營戶表示，在國際賽事兩年一度的周期下，今年訂單銷量確有增長，但感受不到奧運會或歐洲杯元素。他回憶世界盃前阿根廷、巴西等國國旗訂單增幅很明顯，賽時每天都可能接到當晚比賽贏家的訂單。

他隔壁的商鋪也在等待客戶。店裡高掛「2020美國大選」樣品旗，KT板寫有「各類美國國旗現貨」，面料都是阻燃的。但她坦言，今年其實一個美國客戶都沒有，主要客戶來自中東、非洲、東南亞、南美等市場。

義烏體育用品的主要出口市場在亞洲、北美和拉丁美洲。據海關資料，今年1-3月，義烏對法國及其所屬歐盟的出口額分別為617.8萬元和1.52億元，分別占總出口額的0.3％和8.2％。

儘管不如想像的「潑天富貴」，但今年第一季度，義烏體育用品及設備出口額達18.6億元，仍然領先其他行業。出口國則以美國3.9億元位列第一。

一位外商在浙江義烏國際商貿城選購商品。(中新社)

●外商湧入 「世界超市」想接住地球人生意

行走在義烏小商品城，很容易和來自世界各地的客商打上照面。

自去年1月中國出入境政策優化以來，義烏外商已經回歸至疫情前水平。據義烏市出入境管理局資料，截至5月28日，當地常駐外商人數已超1.6萬人，流動外商人數近2.4萬人。

忙著做生意的義烏人，對外商的回流並不意外。正在復甦的義烏，在今年喊出這樣一句口號：「來義烏，做地球人生意。」

據義烏海關資料，今年1-4月，義烏對「帶路」國家總計進出口1277.1億元，同比增長26.5％，占義烏進出口總值的63.5％；對非洲、拉丁美洲和東盟分別進出口357.2億元、322.8億元和209.1億元，分別同比增長19.0％、34.9％和38.7％。

出口市場份額的變化、採購商結構的轉型，也驅動著商家出海開拓新市場。

前不久，盛宏玩具的老闆娘孫麗娟，剛結束了人生中第一次出國參展。

今年初，小商品城工作人員告訴經營戶們，可以報名今年的品牌出海展會，「一個做鎖的老闆說回來後一個訂單就十幾條櫃，我真的心動了」。孫麗娟主要客戶在中東和南美，沒接觸過印尼 市場的她鼓起勇氣報名。

第一次走出去，就沒有空手而歸。2024義博會海外展印尼站有82家義烏經營戶參與，收穫意向客戶超3900人，現場成交訂單182筆。孫麗娟在展會接到兩個客戶訂單，去之前，她擔心提前寄去的6箱樣品會打水漂，沒想到有二、三十個意向客戶向她要了報價單。確認了自家產品在印尼有銷路後，她又報名了11月的俄羅斯展會。

小商品城自去年9月起推動「品牌出海」計畫，2023年共舉辦俄羅斯、印尼、南韓等6場海外展。能出海的條件之一是「品牌化」。英銳光學的老闆娘陳嘉佳主營產品為望遠鏡等光學設備。接手生意四年後，她在2017年註冊了中國和美國的商標，決定改寫低價接單的刻板印象，轉向中高端，與國際品牌競爭。

陳嘉佳坦承，在義烏這個具有強大複製模仿能力的市場，原創並非一件易事。她的店裡，有為穩定的美國客戶代加工的望遠鏡，一年的訂單量達2000萬件；也有自主原創設計的亞馬遜爆款，但隨著行業跟風，4年後售價從110元降至80元，「幾乎沒有利潤」。

日前，八位義烏老闆娘切換多國語言的視頻廣告在美國紐約時報廣場投放，這是義烏小商品城面向海外做的創新傳播。

作為第一個錄製測試視頻的人，孫麗娟起初並不知道用途，在收到自己說著阿拉伯語的轉譯視頻後，她和中東客戶都震驚了。去年下半年，孫麗娟的公司在中東市場的業務較上半年增長了20％左右。超能力的背後，是Chinagoods AI智創服務平台去年10月發布的AI應用，能夠幫助生成英、法、德、阿、日等36國外語。

外商批量回到義烏，最明顯的信號是，商鋪老闆娘們開始學習新的外語了。

芬蘭人Alex在2010年來到義烏，他在小商品城發現義烏老闆娘們正在外語晨練基地集體學習英文，視頻發布後引來大量媒體轉載。小商品城每日的外語晨練活動已經開展17年了。

Alex表示，義烏的計程車司機都能說上幾句阿拉伯語，而隨著今年南美客戶的湧入，不少老闆娘和業務員已經開始學習西班牙語。