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中國經濟光明？ 「窮3樣」飆漲

中國新聞組／整理
顧客在北京超市挑選方便麵。（路透）
顧客在北京超市挑選方便麵。（路透）

「以前沒錢(人)吃榨菜，現在沒(有)錢吃榨菜。」打工人的一句隨意調侃，如今竟成為現實，而且不只榨菜，月光族常拿來為財務不自由紓壓的泡麵和飲料，購買前也都要三思。如果中國經濟仍未見起色，買不下手的將遠遠不只這些。

中國經濟復甦不如預期對消費行為與社會心理的變化，正表現在近來高價商品跌不停，「窮人三件套」卻猛漲價的市場現象裡。原本被許多人喊吃不起的高價牛肉，和飛漲到一瓶難求的奢侈品貴州茅台酒，近日雙雙跌價，反倒是以往打工人握在手裡的「窮三樣」榨菜、泡麵、飲料飆漲。有分析稱，這體現了中國經濟衰退的複雜性，更顯示官方「唱響中國經濟光明論」失敗。

自由亞洲電台報導，自稱「Lidang立黨」的網民日前在社群平台X上發帖稱：「我最近聽說最震驚的一件事，就是國內現在牛肉價格，已經跌到跟我在美國買的差不多了。一方面阿根廷進口的冷凍牛肉暴擊了市場，另一方面以前瘋狂花錢買牛肉的那些群體都開始消費降級了……2024年國內消費是不是比2023年還蕭條？」

泡麵變貴 迎5元時代

據中國國家統計局最新數據顯示，今年5月份，中國牛肉價格同比下降12.9%，達到去年以來新低，批發市場均價從年初的71.46元（人民幣，下同，約9.84美元）/公斤下降至60.76元/公斤。

對此，澎湃新聞發表社評稱，自去年2月以來，牛肉價格持續走低，致養殖戶面臨虧損風險，主要因為市場需求不足以支撐供應增長，而並非外部進口量增大。

評論還說，因牛肉在中國傳統飲食中的份額較低，價格較高，當前市場供需失衡導致價格下跌是「正常的」，並不具有「宏觀經濟的重要信號意義」，不必過度解讀或聽信「陰謀論」。

高價牛肉價格下跌，變得更親民。圖為一家牛肉商向民眾介紹牛肉。（新華社）
高價牛肉價格下跌，變得更親民。圖為一家牛肉商向民眾介紹牛肉。（新華社）

牛肉價格下跌引發網路熱議。報導引述未具名的吉林郭先生表示，牛肉確實比原先便宜了，「原先30多塊一斤，現在20多塊錢，能差12塊錢。」不過，郭先生說他從不買牛肉，因為牛肉價格較貴，市場上各種造假現象也很嚴重。

除了牛肉，原本高貴的貴州茅台酒也正跌落神壇。報導指出，端午節前後，茅台酒批發價持續下跌，據藍鯨新聞援引6月14日酒價數據稱，今年以來，茅台酒批發價已由年初2700元/瓶左右，跌至2445元/瓶左右，遠超前幾年的跌幅。茅台酒價格大跌後，最先慌亂的是黃牛。酒販黃牛與電商之間的矛盾也徹底被揭開。

報導還發現，包括廣州國源在內多個規模不小的「擼貨群」在近期跑路。這些「擼貨群」召集大量群友，通過限定名額購買、搶購、抽籤等方式低價獲得容易高溢價的商品，再由「擼貨群」高價回收。「擼貨」目標通常為茅台、補貼價格手機等。

對於茅台酒的跌價，來自中國廣州未具名的吳先生認為，茅台是一個比較特殊的消費品，而且是帶有金融性質的消費品。茅台降價是必然趨勢，甚至會崩盤。這和前幾年已崩盤的普洱茶等被炒作起來的產品是一樣情況。

榨菜刺客 捅了好幾刀

就在高端消費不景氣的同時，中國居民維持生活的必需品從水、電、燃氣、高鐵票，到泡麵、榨菜、飲料價格無一不漲，特別是被稱為「窮人新三件套」的後三者，讓許多打工人感嘆失去了「窮人新三件套」自由。

首先是泡麵。據南方周末報導，泡麵愈來愈貴，桶裝泡麵已迎向5元時代。近日康師傅方便麵將漲價消息衝上微博熱搜，老壇酸菜、紅燒牛肉麵等經典款產品5月初前就已上調零售價格，桶裝麵由4.5元漲至5元，袋裝麵由2.8元漲至3元。統一企業中國也開始漲價。業內人士認為，銷售渠道及經銷商人力成本比原物料漲得更為明顯。

榨菜是許多上班族和大學生吃泡麵時的必備配料，但榨菜愈賣愈貴，不少打工人直呼被「榨菜刺客」捅了好幾刀，已經吃不起了。據微信公眾號「快刀財經」報導，據統計，14年來，烏江榨菜提價多達13次，總漲幅超過600%，不僅頻率猛過飛天茅台，還晉升近20年來唯一追上北上廣房價漲幅的產品，這也讓消費者失去了購買欲，2010年上市以來首次出現負增長。

多家飲料公司近日也宣布調高售價。（取材自現代快報）
多家飲料公司近日也宣布調高售價。（取材自現代快報）

飲料飆漲 夏天不快樂

另據現代快報報導，夏天已至，網民卻吐槽「夏天的快樂沒有了」，因多家飲料開始漲價。隨著可樂的官宣漲價，市面上已經難尋3元以下飲料。業內人士表示，原材料、包裝、運輸和人工成本的上漲是客觀存在的，價格上漲是市場經濟的一部分，但企業也應該考慮到消費者的接受程度，合理定價。

據自由亞洲電台報導，針對中國消費市場結構的變化，旅美時事評論員秦鵬指出，其中有經濟因素，也有深刻的社會變化原因。

秦鵬認為，從經濟角度看，中南海在三年新冠疫情期間持續的打壓民企、與國際社會加強對抗和加速度脫鉤，都導致了經濟持續下行，中產階層、甚至低階超級富豪階層在縮水，中產階級被大幅減少、民間對未來預期相對悲觀。他認為，「官方通過數字造假試圖『唱響中國經濟光明論』是失敗的」，人們感受到經濟寒意，導致富有階層對高端消費愈來愈節制，體現在茅台酒、高端餐飲、牛肉等方面。

秦鵬表示，社會心理變化也帶來高端消費降低，對未來預期低迷是一方面，他說，「經濟低迷，也會產生一種經濟學上的檸檬市場現象，也就是低端產品、次級產品因為需求增加，反而會價格增長。檸檬原理體現在中國就是窮人三樣、榨菜之類，窮人套餐等消費增長，人們盡可能減少開支、努力活著。」

秦鵬認為，中國消費結構的這種變化，還體現出中國經濟衰退的複雜性，不是傳統的、簡單的通縮或滯脹，而是「一邊是火焰、一邊是冰山」，必需品等很多產品在通脹，而工業品和非必需品普遍通縮，這給中國政府的政策帶來難題。

泡麵漲價，讓中國許多大學生喊快要吃不起泡麵。（取材自微博）
泡麵漲價，讓中國許多大學生喊快要吃不起泡麵。（取材自微博）

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