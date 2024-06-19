茅台酒價跌跌不休 賣家撐不住 黃牛不敢要

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透）

隨著中國經濟景氣低迷，市場消費能力下降，貴州茅台酒近日也出現售價和股價「雙跌」的情況，不僅市場價格下探，典當金額已觸及市場指導價，回收商也說「不收了，快虧倒閉了」。貴州茅台總市值累計已蒸發超1100億元（人民幣，下同，約151.6億美元）。這讓囤積者、公司採購者、回收商及電商 平台賣家都不禁感嘆：「誰說茅台是硬通貨！」

6箱飛天 降價都沒人收

據南方都市報報導，在社交平台上，李運來（化名）近日連發4條「出6箱飛天茅台啦！」動態，期望能找到買家。李運來不是黃牛，也不是「茅粉」，而是今年4月購車時被迫買了6箱飛天茅台的消費者。

李運來在貴陽一4S店購買了一輛車，最初銷售報的裸車價是47.39萬，第二天又變成52.59萬元，銷售解釋稱多出的5.2萬元可得到市面上價值十來萬的36瓶飛天茅台，讓李運來誤認為這5.2萬元是36瓶飛天茅台的購置款，爽快地簽合同付款。提車時卻傻眼了，銷售表示5.2萬元只是得到原價購買飛天茅台的資格，如要購酒，還要在茅台小程序上再支付5萬多元。

後悔沒細看合同的她有苦說不出，最終只有付款將6箱飛天茅台買回家。她算了一下，這6箱茅台的價格前後加起來是10.7萬元，平均下來每瓶接近3000元。本以為作為坊間口口相傳的「硬通貨」，飛天茅台應該很好出手，但是在連續詢問了七、八個黃牛後，「黃牛都表示不收，都在觀望。星期一黃牛還說2680元收，但今天2500元都不收了」，讓她悔不當初。

每天關注著飛天茅台價格的還有馮哥（化名）。作為廣州一公司接待和採購業務的負責人，面對下跌的價格，他花費3萬元購進了一批飛天茅台；但其今年春節購置的兩瓶飛天茅台已經跌去數百元，多少讓他心裡有點不爽。對於飛天茅台價格的波動，他深有感觸：「今天和昨天的價格就相差了30元/瓶。」

6月13日在上述平台上查詢發現，53度500ml飛天茅台價格已進一步下跌，有店鋪雙支裝售價僅4530元，折算後單瓶價格已低至2265元/瓶，且註明是5天內發貨；還有商鋪掛出單支裝2280元/瓶。

在馮哥看來，在大環境不景氣情況下，消費者消費行為趨於理性，再加上公務消費限制，預計茅台酒的價格還會繼續下探。「沒辦法，不是咱們個人能控制的。」

回收商不收 稱快倒閉了

「一直在掉價，現在都沒人敢拿貨。就好像樓房一樣，價格愈低愈不敢買。」李姐在廣州番禺經營著一家菸酒專賣店。

她介紹說，最近一周飛天茅台價格跌了差不多100元，目前散裝拿貨價在2400元左右，她還有7瓶飛天茅台，但她並沒有出手，因為去年6月份以2700元價格拿的貨還沒賣出去。

與李姐一樣拒絕收酒的二手回收商不在少數。在二手平台閒魚上隨機詢問了幾位賣家是否有收購意向，均答覆「目前不收茅台」。有賣家稱因為價格下跌，已經停止收購飛天茅台，「以前一瓶的回收價是2420元，現在接一瓶虧一瓶，2420元接的飛天，現在還沒賣完」。甚至還有賣家稱：「不收了，快虧倒閉了。」

另據澎湃新聞報導，北京多家典當行給出的2024年53度飛天茅台的典當金額，已觸及市場指導價。多家典當行負責人稱，這是自他們接收飛天茅台作為質押物以來，首次遇到的情況。6月14日，寶瑞通典當行民品負責人劉偉稱，當前一瓶2024年53度飛天茅台的典當金額是1500元，客戶每月需支付利息。年初同樣一瓶飛天茅台的典當金額在2000元以上。

巨量庫存 恐慌情緒蔓延

報導引述中國酒業獨立評論人肖竹青表示，茅台酒價下跌有多方面的原因。一方面，房地產 業上下游產業鏈曾是茅台消費主力，隨著房地產進入深度調整期，茅台需求量減少；另一方面，在大環境影響下，消費者的消費預期也在降低。

此外，社會上有巨量的茅台庫存，隨著茅台降價，恐慌情緒蔓延，收禮人群開始拋售，供給量放大，需求量減少，導致酒價進一步下跌。具體到近期，618促銷期間，互聯網平台推出「百億補貼」、特價等活動，也在一定程度上影響了茅台酒價。