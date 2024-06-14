直播間「孤品」1件不到10元被瘋搶 竟是他人扔掉的舊衣?

尾貨直播間裡，有許多同款衣服。（取材自中國新聞周刊）

在直播間蹲守好物的消費者近期湧入了「孤品」直播間，搶購著一件不到十元人民幣(約1.3美元)、號稱「原單」、「尾貨」的衣裙。他們以為撿到大便宜了，但殊不知你的新衣，原來是他人扔掉的舊衣。

最近，喜歡在直播間蹲守便宜好物的王麗麗變了。看直播時，她的精神開始高度集中，時刻跟上主播說話的節奏，就像上課怕遺漏了知識點。

一些孤品直播間會到舊衣回收廠進貨。(取材自央視)

★低價孤品 像是二手服裝

這是因為，每件「孤品」衣服只會在鏡頭前停留幾秒，在主播報出尺碼和編號的同時，王麗麗需要迅速做出決定：買或者不買。稍微慢了，她就可能錯過這個直播間裡唯一一款也許能穿，但確實非常便宜的衣服。

6.9元一件的潮牌T恤、9.9元一件的連衣裙、12.9元一條的褲子，每件衣服僅展示幾秒就換下一件，不回看、沒有細節，主打一個欲購從速。在「只此一件，買到就是賺到」的緊迫感下，消費者在屏幕中紛紛打出對應數字，搶著下單。

這是目前「孤品」直播間的常規操作。然而，實際的購買體驗與令人心動的價格卻相去甚遠。

王麗麗表示，這類直播間的主播往往宣稱衣物默認「微瑕」且不退不換，衣服的吊牌也出奇一致。「普通消費者很難分辨這些行話的差別，買的時候沒有展示瑕疵，但從收到的衣服來看，我曾買到起球的毛衣，還在褲子口袋裡掏出過私人物品，感覺更像是二手舊衣。」

在電商 平台上，「孤品」直播間的主播通常介紹自己所售的孤品來源於工廠「原單」、「尾貨」，也就是服裝廠為保證合格率，根據客戶要求交付完訂單後，多餘出的一定數量的貨品。

業內人士表示，孤品原本常用於指代一些出土文物等古舊物品。在電商語境下，孤品模式意味著單件的產品，在直播間裡是獨一無二的存在。所謂孤品服裝，是指在數量上較為稀少的服裝，每個款式僅有一、兩件。

在北京豐台區的一家舊衣回收站內，工人們細致地分揀著不同季節的衣服、鞋子、包包，而後進行壓縮打包、裝車。該回收站負責人楊先生介紹，這些衣物從附近小區或者由業務人員上門收集而來，五毛錢一公斤，款式多樣。再按照不同的成色批發，有的幾百元一噸，大部分三、四千元一噸，品質很好的，近2萬元1噸。它們一部分用於出口，一部分則會被運往鄭州 、山西、廣州、武漢 等地的二手服裝批發市場。

千里之外的老吳，在廣州經營著一家舊衣廠。社交平台上，他熟練地對著鏡頭招攬訂單，表示自家的業務中，可以給孤品直播間供貨。

就這樣，從各分散渠道聚集而來的舊衣服被低價買進，打著孤品服裝的旗號，搖身一變，通過直播間銷往各地。

業內人士說：「雖然二手舊衣少有同款，在數量上具有孤品的某些特質，但該類直播間商品價格低廉，並非具有獨特的價值，與孤品本質不同。業內認可的尾貨批發瑕疵率一般為5％-8％，多是因生產原材料不足導致一批貨中有幾件缺扣子、少腰帶等情況。而二手衣服的瑕疵是非標準化的，取決於其幾成新。」

鄭州南三環尾貨批發市場的一位經營者林希說：「目前尾貨市場80％的貨源其實都是二手衣。如果二手貨源與尾貨、孤品混淆，真正的尾貨便沒有直播間所聲稱的孤品那般有競爭力了。」

在購物直播間裡，店主皆稱服飾商品為「尾單貨」。(取材自央視)

★來源不明 缺乏材料說明

「二手服裝交易正在經歷從無到有的過程，出現一些亂象實屬正常。」老吳倒是很樂觀。

不過，正值夏款連衣裙銷售旺季，林希卻發愁了，「二手貨源的孤品直播間全場9.9元，款式還豐富。相比之下，尾貨批發價就要十幾元一件。批發市場的正價服裝至少也要30多元，對他們的影響更大」。

相比弄清二手服裝銷售路徑問題，舊衣市場背後循環流通不規範所帶來的影響更值得關注。

除了存在劣幣驅逐良幣的隱憂，在售的低價二手服裝還有來源不明，缺乏材料成分說明、生產標準及生產廠家等商品基本信息問題，更無從識別是否經水洗消毒，這些都構成消費者始終難以放心購買二手衣物的重要原因。

售後方面，顧客對到手商品不滿意想要退貨時，也會被十元起步的自費退貨郵費勸退。「在低價值維權中，部分消費者索性就當丟了十元，疲於主動監督和舉報。」上海財經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗說。

此前，有多個報導稱，消費者在孤品直播間買到過使用痕跡明顯的舊衣，口袋裡有藥品、瓜子殼或是有異味。甚至有網友發帖稱，看到直播間正在展示的毛衣與其丟在小區回收箱的毛衣一模一樣，「因為這件衣服破了一個小洞，而且越洗越長我才扔的。」

在中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江看來，把舊衣當成新衣賣，這不僅侵犯了消費者的知情權，還可能涉嫌欺詐，「不退不換」也有霸王條款之嫌。

「即便不叫孤品直播間，僅二手交易而言，目前二手服裝市場規則也不明朗，行業比較混亂，存在惡性競爭。」陳音江說，二手服裝的鑑定、清洗和消毒等方面缺乏標準，在判定交易環節的責任畫分和執法時缺乏確切依據。因此系統管理需要盡快落地，才能助推二手紡織品流通市場良性循環。

★多種管道 監管增加難度

事實上，二手服裝的來源複雜且分散，可能來自個人、回收站、捐贈等多種渠道，難以追溯和全面掌控，這無疑給監管增加了難度。加之交易形式多樣，包括線下的跳蚤市場、舊貨市場，以及線上的各種平台，監管需要覆蓋眾多不同的場景和模式，存在很多盲區，很難做到全面有效監督。

「在直播門檻較低的情況下，平台也很難核對資質，如果這些掛羊頭賣狗肉的商家打一槍換一個地方，違規成本很低，一些二手服裝交易隱蔽性又強，難以取締。」崔麗麗認為，最主要的原因是，目前偏信所謂的孤品低價的人太多。儘管如此，電子商務平台應依據平台服務協議和交易規則，加大處罰力度，對平台內存在違法違規行為的經營者實施警示、暫停或終止服務，及時公示和建立黑名單，對相關行為人再次入駐平台進行限制。

直播間裡買到的衣服口袋裡有藥品。(取材自央視)

今年3月，中國舊貨業協會、全國二手貨標準化技術委員會已啟動了「二手貨品質鑑定通則」和「舊貨（二手貨）市場經營管理規範」，從商品品質鑑定到商戶經營管理，都將有更加明確具體的規範和要求。

林希基於多年的從業經驗提出，舊衣服即使經過簡單的洗滌、翻新，仔細檢查仍可查找到痕跡。她建議消費者，一旦發現商標和吊牌發黃發舊都要警惕，外購的衣服無論新舊都要有正規廠家打上的吊牌和合格證，千萬不要為了省錢購買三無的山寨產品。在直播間也可要求查看衣服的腋下、袖口、領口等部位是否有磨痕、起毛、串色掉色，或者明顯的汗漬和汙黃等情況，再綜合決定是否要買。(中國新聞組整理)