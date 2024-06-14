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直播帶貨壓力大 董宇輝對被稱網紅反感

中國新聞組／整理
董宇輝與罹癌的鄧靜對話，最後感動落淚。(視頻截圖)
董宇輝與罹癌的鄧靜對話，最後感動落淚。(視頻截圖)

618購物節將近，當所有電商平台主播都在為此忙碌時，董宇輝卻「不務正業」地做起了一檔訪談類節目。這檔由他獨立擔綱主持的一檔談話類節目「我愛我，很棒」近日上線。董宇輝在與來賓的對談中，透露了自己直播帶貨後的心路歷程，他壓力大失眠、討厭被人叫網紅，更歉疚父母因為他的關係被長期騷擾。

「我愛我，很棒」由抖音官方自製，董宇輝在節目中作為主持人與嘉賓們對話，向觀眾呈現不同的人物經歷。從6月7日到6月9日，節目共播出了三期，平均每期在15分鐘以內。

魯中晨報報導，董宇輝第一期節目採訪國家二級心理諮詢師完顏慧德。董宇輝說，因為直播這件事，導致自己的父母長期被騷擾，經常會有供貨商聯繫他無望，就去農村老家找他的父母，爸媽經常是大門緊閉，「我是挺歉疚他們的，我經常在想，這活（直播）我不幹了。」

在第二期節目中，董宇輝在和罹癌後要完成百個心願的鄧靜對話中，他自曝睡眠特別差，晚上12時左右到家，洗漱完之後，12時30分躺在床上開始吃前兩顆安眠藥。運氣好的話，能在2時左右睡著，運氣不好的話會在3時左右吃後面幾顆藥，5時、6時左右能睡著一會，一般就睡著一個多小時再醒來，就非常痛苦」。

董宇輝稱，自己沒那麽焦慮，但確實壓力比較大，因為處於一種高度的精神緊張當中，所以睡眠特別差。他坦言，每天睡醒之後就覺得，還不如不睡呢，一睡醒之後渾身更難受。

在第三期節目中，董宇輝與「50歲自駕遊阿姨」蘇敏對話。董宇輝也坦言，「我是非常抗拒賣東西的，實事求是，我到今天都不享受這個工作」，雖然覺得自己的工作有支撐意義，但沒有喜悅，「可能本質上還是自己以前性格上的原因，過去職業的原因」。

他也回應了對「網紅」這個稱呼的看法。董宇輝很反感這兩個字，「你可以說下崗教師，或者其他任何一個詞都行」。英語中網紅被翻成celebrity，董宇輝認為它不是一個褒義詞，通常都是指做一些非常蠢的事情，然後去吸引眼球的人，「我很拒絕這兩個字」。

報導指出，今年2月，董宇輝清空個人微博帳號。

董宇輝解釋，「我解決不了被誤解，只能逃離，帳號沒有註銷，因為一旦註銷，就會出現假號，大家還可以關注，也可以批評，但不能掐頭去尾地誤解一個人」。

董宇輝說，被誤解可能是表達者的宿命，但奇奇怪怪的熱搜讓他痛苦，而且還不止一次，所以後來就不怎麽發微博。

董宇輝還表示，得到關注讓他的內心很焦慮，因為覺得自己配不上，因此希望能潛下心做一些事情。「人生可以選擇的話，我寧願火的是公司內的任何一個人」。

公開信息顯示，董宇輝1993年出生於陜西省渭南市潼關縣，他於2015年畢業於西安外國語大學，畢業後加入西安新東方。2019年，董宇輝加入新東方在線，成為高三英語學科最年輕的負責人，被稱為「中關村周杰倫」。

2021年，新東方部分業務轉型做直播商務，董宇輝成為東方甄選的主播，以其充滿知識性的輕鬆談話在直播間暴紅。

直播中的董宇輝。(視頻截圖)
直播中的董宇輝。(視頻截圖)

微博 失眠 周杰倫

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