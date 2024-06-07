排隊打卡人真閒 南京10元咖啡阿姨「火得太抽象」?

韓素珍在沖泡咖啡。（取材自紅星新聞）

直播畫面裡，73歲的韓素珍在檯前忙碌著，她抽出速溶咖啡 倒入熱水中攪拌。她走到哪兒，鏡頭就跟到哪兒。不少人不明白為什麼「南京十元咖啡阿姨」能走紅。「這能火真是太抽象了」，直播間裡的彈幕更直白，「這些排隊買咖啡的人真閒」。韓素珍也不太明白什麼是流量，但她每日站立工作時間已接近12小時。

紅星新聞報導，江蘇南京「韓老太甘蔗汁」店面並不大，不過十來平方米，一道窄門區隔了前後台。不時會有人問「我能拍照嗎」、「我能錄像嗎」，拍攝的內容大同小異，都是韓素珍抽出三條速溶咖啡袋，同時撕開，倒在杯子裡，用熱水壺倒入半杯熱水，一個鐵勺子攪拌，再倒上半杯冷水，封裝杯子。

韓老太甘蔗汁店。（取材自紅星新聞）

正是這套毫不遮掩的沖泡速溶咖啡動作，被人拍攝後，讓她和店面一同走紅網絡。

如今，韓素珍沒法計算自己一天到底做了幾杯咖啡、用了多少咖啡粉。她籠統地猜測，「幾千條（咖啡粉）肯定是有的」。從早上9時或10時，到晚上9時左右，店門口總是排起隊伍。這是一個十字路口，隊伍排到馬路上，有時再拐個彎，排隊等候的時間從一刻鐘到近一個小時不等。隔著馬路，在店鋪的正對面、斜對面、側對面，三個方向都有人在使用手機直播。

對於到店者提出的請求，韓素珍總是同意。她似乎沒有拒絕過別人。有時候她也會與直播間裡的觀眾對話。

5月底，有鏡頭記錄韓素珍走出店面，詢問究竟是誰沒有付錢，「TA光拍視頻，拍了錢沒掃啊」。另一天，韓素珍邊沖咖啡，邊和人閒聊「都把我忙死了，我早飯午飯都沒吃到」。這些的對話又讓「十元咖啡阿姨」上了熱搜。而她更多說的還是「謝謝」。店面打烊時，她在店門前摘去帽子對著一排舉著手機的人說：「非常感謝大家的支持。」

報導指出，韓素珍的小店，成為廠商們爭取曝光的擂台。

前台，櫃台裡放置著速溶咖啡粉。此前，雀巢中國官方稱將在線下為店鋪免費供貨。日前，一位廣東商人付費讓韓素珍沖泡自己帶來的咖啡贈送顧客；沁園淨水機、九陽豆漿機都送上新品；就連盛咖啡的塑料杯子、熱水壺、玻璃杯都被廠商更換一輪。

為何韓素珍的咖啡會走紅？賣咖啡和買咖啡的或許都沒搞懂。

起初韓素珍只是因為自己喜歡喝咖啡，就將速溶咖啡擺在櫃台裡沖泡，被他人詢問能否售賣後，她才開始售賣咖啡。但卻這在年輕顧客的心裡，產生懷舊的意味。

兩名來自南京大學的學生購買了咖啡和甘蔗水，一名學生提到，這個塑料包裝很懷舊。另一名學生則表示，說到咖啡往往會想到咖啡廳，而這裡卻和人們想像的場景不一樣。

顧客小趙還是初中生，她從無錫來到南京旅遊時，特意到這裡拍照、品嘗咖啡和甘蔗汁。被問到為什麼來打卡呢？她想了一會兒說，「因為大家都來打卡」。