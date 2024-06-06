「玩具」有了新定義 大人也買不停

麥當勞的限量玩具「麥麥對講機」。（取材自北京商報）

中國的「玩具」出現了新定義。年輕人愛買愛曬兒童玩具，追求心靈治癒；而真正該買玩具的兒童，卻流行起蒐集大人丟棄的「菸卡」，玩到走火入魔甚至觸法。無論是攀比心態抑或流量掛帥，贏麻了的都是商家。

六一兒童節剛過，但中國玩具市場的熱度並未隨之降溫。從麥麥對講機，到變臉川劇娃娃、泡泡機、水槍，都還在網上熱賣。玩具市場持續火爆的主要原因之一，是這些熱門玩具的買家除了家長，還有「長不大」的大學生和「打工人」。而隨之引發的炒作、黃牛倒賣、不當使用以及質量問題等亂象，也在各社群平台引發熱議。

泡泡機 全網熱賣40多萬單

據都市快報橙柿互動報導，近來，一個萌化版的「川劇臉譜娃娃」火爆全網，輕輕按一下娃娃頭上的帽子就變了一張臉，最多可以變出八張臉譜。淘寶上各大店鋪的累計銷量從幾百到2萬不等。單是這一個爆品，廣東一家叫「啟龍玩具」的公司廠家，今年5月就售出3萬單。

網友曬出的川劇臉譜娃娃。（取材自微博）

而在各大社交網路，曬出「川劇臉譜娃娃」玩具並表示「完全停不下來」的是大多是成年人，其中又有不少是年輕人。

無獨有偶，另一個全網熱賣的玩具泡泡機，也讓很多大人沉迷其中。吹出童年記憶的泡泡機，是很多「80後」和「90後」小時候必玩的玩具，如今已經進化出各式各樣的超級泡泡機。

一隻可愛的恐龍，不僅可以吹出超大的泡泡，還可以吹出花式泡中泡；萌趣可愛的太陽花電動泡泡機一邊跳舞，一邊吹出一串串七彩泡泡；按下加特林泡泡機的扳機，100多個出泡孔讓周圍瞬間變成了泡泡的海洋，還有七彩燈光效果等等，其中，13.8元（人民幣，下同）一把的手持加特林泡泡機全網熱銷40多萬單。

全網熱賣的泡泡機。（取材自都市快報橙柿互動）

成年人買玩具 增速超兒童

一組來自淘工廠的最新數據顯示，在當前兒童玩具市場中，「00後」大學生買來過家家的玩具占比已達到四成多。這顯示，兒童玩具的買家，除了家長，還有不少大學生和已經上班的成年人。中國玩協對淘寶銷售數據追蹤顯示，成年人購買玩具的增速已經超過兒童。

為什麽年輕人熱中於購買兒童玩具？一位網友在曬出了一款仿真火鍋機後表示：「太解壓了，很難不愛」。這款仿真火鍋機，不僅可以加水加熱，還可以用原材料DIY麵條、各種海鮮，甚至做一碗「色香味俱全」的海鮮拉麵，難怪吸引許多年輕人嘗鮮。

仿真火鍋機。（取材自都市快報橙柿互動）

玩具也是很多成年人懷念童年無憂無慮生活的一種寄託。有網友說：「我們不過都只是過了期的小朋友，丟了玩具撿起了憂愁，年紀長成了大人心卻向往著自由，還想在風裡走一走……」還有網友表示：「小時候的遺憾長大了自己彌補」。

在製造了川劇變臉、泡泡機等多款大爆款之後，淘工廠「啟龍玩具」負責人陳瀚表示，為了尋找爆品的靈感，空閒時最常做的一件事是刷短視頻和看直播，結合後台數據去捕捉當代年輕人的「精神狀態」。

品牌推玩具 博年輕人好感

報導指出，近年來，推出兒童玩具周邊或聯名玩具，也成為很多品牌獲得年輕人好感的營銷手段。比如最近，麥當勞 在六一節前推出的限量版玩具「麥麥對講機」就因「一機難求」，從原價38元被黃牛炒到了500元而上了熱搜。搶不到的消費者轉戰電商平台及二手平台加價收購，某商家已售出超9000單，售價59元，銷售額總計高達50多萬元。

除了麥當勞，六一前夕，咖啡 品牌M stand推出的周邊是一款復古遊戲機，只要消費兩杯咖啡就可以附贈這款遊戲機，裡面內置了魂鬥羅、俄羅斯 方塊等八款經典遊戲，滿滿「80後」和「90後」的童年回憶。最近，很多人紛紛在社群網路上曬出了這款復古遊戲機。

咖啡品牌M stand推出的周邊是一款復古遊戲機。（取材自都市快報橙柿互動）

肯德基則推出了69.9元的兒童節雙人餐，購買後可以獲得寶可夢的聯名玩具一款；必勝客則聯動日本品牌三麗鷗，購買指定套餐可以分別獲得包括Hello Kitty、帕恰狗在內的五款玩具中的一款或者兩款。

必勝客聯動日本品牌三麗鷗推出的Hello Kitty玩具。（取材自微博）

倒買、假貨、濫用 亂象多

值得注意的是，這種搶購潮也容易帶來一些負面影響。例如，顧客消費體驗不佳、品牌被質疑搞「飢餓行銷」、黃牛倒賣、假貨仿品滋生等。還有一些玩具被不當使用，造成違法疑慮。

另據新聞晨報報導，以「麥麥對講機」套裝為例，產品分為一個薯條外型的對講機和一個麥樂雞外形的對講機。產品信息顯示，該產品設備型號為MT240601，額定功率為0.1W，頻率為409.9MHz，通訊距離最遠300米。在工業和信息化部政府服務平台上顯示為「公眾對講機」。

「麥麥對講機」的火爆，也引起一些業餘無線電愛好者在社交媒體上發文分享將頻率調至409.9MHz，並稱「請記住這個頻道，可以和麥當勞聊天」、「統治麥當勞暨409.9，5W插入失敗，那就50W覆蓋廣播」等。評論區裡，不少人提醒他，業餘無線電電台依法不能和公眾對講機頻率通聯；還有網友表示：「409.9 MHz上現在全是怪叔叔在壓制」。

對於兒童玩具層出不窮的亂象，有專家提醒消費者理性消費，關注實際需求，使用時避免違法，也不要因為過度追求附屬玩具而忽略商品本身的價值。