玩到走火入魔？ 多地小學生組團「搶菸卡」

小學生在玩菸卡遊戲。（取材自央視）

現在的中國學童流行玩什麼？不是兒童玩具，而是「菸卡」。據報導，源自香菸盒的菸卡遊戲在全國多地小學生中頗為風行，孩子們通過折疊香菸盒的蓋子製作成長方形的卡片，放在地上輪流拍，將對方的菸卡拍翻面就能贏得對方的菸卡，愈貴的菸所對應的菸卡也愈「高級」，有青少年甚至為此搶菸卡、賭博。多地已禁止菸卡進校園，但仍難遏止。

收集不同品牌 有菸味才行

據中國新聞網報導，菸卡遊戲起源於「70後」、「80後」的一種經典遊戲——紙牌遊戲，當時的孩子是自己用各種廢紙折疊紙牌，如今的孩子玩菸卡遊戲，主要在收集不同品牌的菸盒。

8歲的亮亮從長輩手裡獲得了一張新的菸卡，他把鼻子湊上去深深吸了一口氣，香菸殘存的味道進入了鼻腔。「這個是真的！」亮亮美滋滋地收起卡片。今天，他的菸卡戰隊裡又多了一員「大將」，可以和他的小夥伴一較高下了。亮亮的爸爸說，亮亮從今年開始迷戀上了玩菸卡，目前已經攢了幾十張菸卡，「在班裡都不算多的」。

別小看這樣一個小小的遊戲，裡面的「門道」很多，根據香菸品牌的價格、稀缺程度不同，菸卡也有自己的價值，孩子之間會形成「交易市場」。

陳女士的兒子今年10歲，她說，這陣子，兒子班上也有很多同學癡迷於蒐集菸卡，孩子們會在放學時尋找正在抽菸的家長問「叔叔，你的菸盒還要嗎？」，或直接向父母索要菸盒，請求家長網購，去便利店購買或到大排檔收集，向陌生人索要，在垃圾桶裡翻找。

有些孩子則興起了「搶別人的菸卡」念頭。據白鹿視頻報導，6月1日國際兒童節那天，遼寧錦州一位舅舅陪外甥玩菸卡時，突然有幾名青少年趁他們不注意時把裝有大量菸卡的袋子搶走，讓這位舅舅懵了，覺得很不可思議，直呼現在的孩子怎麽膽子這麽大。

另據網易新聞報導，6月2日，河南 平頂山多名小孩為玩菸卡，竟偷家裡的電動車組團到各小區搶小孩的菸卡，不給就把小孩撞傷在地上。5月27日，河南鶴壁幾個男童搶走一個小男孩的稀有菸卡，小男孩委屈地跟媽媽告狀說小區裡很多人都被搶過。5月30日，江西一個男童因沉迷於菸卡，在樓下歇斯底裡哭喊「我要菸卡」20多分鐘。

平台銷售上百萬 來源神祕

菸卡的來源之一是從電商 平台上購買。據中國新聞網報導，在電商平台上，輸入「菸卡」二字，就會跳出五花八門的商品推薦：100%真菸卡、到手580張送和天下、只做精品稀有卡、保真全靠撿……菸卡的售價差異較大，從幾元（人民幣，下同）一張到幾分錢一張不等。

對於所售商品真偽，有店家直言店內菸卡並非真菸盒所製，而是印刷品。也有商家稱自家菸卡絕對「保真」，「菸卡都是消過毒的，不消毒家長不讓用，你可以聞聞，都有淡淡的菸味兒」。不過對於這些菸卡的來源，有商家說「全靠撿」，但平台的銷售數據顯示該商品已售出上百萬張。這麽多菸盒是從哪裡「撿」的？不得而知。

在商家的商品評價欄，不少家長還發了「買家秀」，把自家孩子玩菸卡的照片配在了評論區，稱「孩子們最近都愛玩菸卡，每天放學都要玩」。亮亮的爸爸則說，孩子們都很「精」，給小孩買了普通的印刷品菸卡他們不要，必須要真菸盒製作的菸卡。「我家小孩以前不懂香菸，玩了菸卡以後現在對各種香菸品牌瞭如指掌，比大人懂得都多」。

多地倡議禁止 製售涉違法

拍菸卡的風靡也引起了各級主管部門的注意。例如，今年3月底，海南海口市市場監管局執法人員就在轄區學校周邊的文具店、玩具店等對菸卡銷售展開專項檢查；甘肅天水教育局 近日發布禁止學生玩菸卡遊戲倡議書，提醒家長不要讓孩子帶菸卡進校園；長沙市教育部門也要求學校到校園周邊摸排商戶是否銷售菸卡，並告知有關執法部門查處。

中國控制吸菸協會公益法律專業委員會副主任委員兼秘書長李恩澤表示，經營者向未成年人售賣菸卡屬於違法違規行為，也不利於未成年人身心健康。也有律師認為，銷售菸卡涉嫌銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識，侵犯他人的註冊商標專用權。

北京大學兒童青少年衛生研究所教授馬迎華表示，社會各界應行動起來，為青少年創造無菸的環境。李恩澤則呼籲研發專門針對青少年的卡牌遊戲，以替代菸卡。

北京青年報刊出評論文章指出，一些孩子玩菸卡已走火入魔，上課仍在悄悄欣賞菸卡，或偷偷拍卡「練手法」，導致學習成績下降；有的孩子還形成攀比心理，或形成從眾心理，認為別人玩菸卡自己不玩，會遭到排擠。一些學生拍菸卡已脫離遊戲層面，升級為「賭博」押注。有關部門應加大監管執法力度，遏制、打擊印刷、銷售菸卡等違規違法行為。