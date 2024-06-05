運動員「飯圈」亂象調查 已形成完整利益鏈條

2023年9月25日杭州亞運會乒乓球女團半決賽，現場觀眾為王曼昱、孫穎莎、陳夢等主力隊員加油。 （取材自新京報）

要有效管理「飯圈」文化向競技體育圈蔓延，光整治不夠，還得從源頭切斷其中糾結的利益鏈。否則就只是治標不治本。待「飯團們」逐步寄生在運動員的光環上，受衝擊的將是整個社會的價值觀與秩序。

近年，飯圈亂象已使體育領域深受侵害，不僅粉絲和代拍在機場為運動員接送機時會打起來，甚至還非法闖進心儀球員的酒店房間。據調查，這背後，是一條從出售運動員航班信息開始，到代拍、索取簽名照盈利所形成的一條完整的利益鏈條。儘管相關部門已展開「體育飯圈生態治理」專項行動，粉絲仍盼能對應援會的建制等做好規範化的管理，從源頭遏止亂象。

不少體育迷表達了擔憂，對飯圈化亂象「說不」是他們共同的態度。（取材自新京報）

溯源／2016前連合照都很少

新京報報導，盧宇澤喜歡上女排選手丁寧是2012年倫敦奧運 會，丁寧決賽失利讓還在上初中的她印象頗深，就此成為一名叮噹（丁寧球迷的暱稱）。盧宇澤回憶，叮噹可能是乒乓球圈最早的球迷群體之一，大家通過貼吧、QQ群聯絡，2013年陸續推出球迷服、台曆等周邊，多為球迷會負責人自掏腰包、為愛發電。

當時的乒超聯賽上座率並不高，主場甚至會向球迷免費贈票。即便售票，價格也很便宜，不僅能在上午觀看運動員的訓練，賽後也能近距離向運動員要簽名、合影。「叮噹」球迷會曾為丁寧舉辦生日會，丁寧主動提出，每一位球迷都能合影、拿到簽名照。

據球迷們回憶，大約在2016年以前，運動員與體育迷之間的互動程度保持得「剛剛好」。每逢國字號隊伍出征、載譽歸來，在運動員公寓外以及首都國際機場，也會有部分體育迷在場，但應援方式僅限於說一聲加油或恭喜，最多送一束鮮花，求合影、簽名的人都是少數。體育迷與粉絲被歸入飯圈，主因是運動員的破圈，轉折點就是2016年里約奧運會。

破圈／里約奧運國家隊暴紅

2016年8月20日，在里約奧運會上斬獲4金2銀的中國乒乓球隊載譽歸來，近千名球迷聚集於首都機場T3航站樓國際到達口，機場安排了數十名安保人員，甚至封鎖了部分電動扶梯，以確保國乒隊員順利抵達接送車輛，當隊員們現身時，現場仍是大批球迷一擁而上，不少隊員在教練、安保人員的護送下，一路小跑著離開。

里約奧運會，張繼科 、馬龍、丁寧、李曉霞等隊員，甚至被球迷冠以「不懂球的胖子」之稱的劉國梁都圈粉無數，這才有了難得一見的千人接機場面。在當屆奧運會上，郎平、朱婷、吳敏霞、傅園慧、林丹、蘇炳添等人都是各自項目的明星將帥，一時間受到外界熱捧。

據觀察，在里約奧運會的前幾年，無論是乒乓球還是女排、跳水、游泳等項目國家隊回國，接機的球迷數量最多也就幾十人，而從里約奧運會開始，多個項目的運動員吸引了愈來愈多的支持者，原本對體育知之甚少的粉絲大量湧現，更多的應援組織也應運而生。

飯團／演變成控評互撕謾罵

最初，貼吧是體育迷的主要聚集地，隨著粉絲愈聚愈多，發聲的主陣地逐漸轉移至微博 ，各大粉絲群體開始爭奪話語主導權，應援氣勢也會一較高下。當某個飯團（粉絲團體）支持的運動員「遭受不公正待遇」時，大粉（有號召力、影響力的粉絲）會帶頭在社交媒體上控評（用統一文案控制評論畫風和方向）、刷轉發量，進而演變成不同粉絲間的互撕謾罵。

也有粉絲「反其道而行之」，由於同時喜歡兩位運動員，各種CP粉（CP為英文couple縮寫，意為情侶或一對）組織輪始在社交媒體上創建專門的帳號，分享相關照片、視頻，並在各大評論區發表「洗腦式」言論，有的粉絲創作同人文（指包含CP元素的二次創作）廣泛傳播。

對於「社交媒體的集體留言轉發、刷評論區」的行為，讓曾是乒乓球專業運動員的夢夢感覺體育圈變了味兒，CP粉的各種離譜操作，她更是深惡痛絕。作為國乒隊長馬龍的球迷，宋雪寧面對如今社交媒體上對運動員的刷量控評、惡意攻擊、互撕謾罵，也無奈地說，「太過瘋狂，不知為何演變成這樣？」

對於乒乓球等體育飯圈化「重災區」，應該給予運動員出行時最低限度的保護。 （取材自新京報）

鏈條／高價售賣代拍及航班

「出XX出發、到達hb（航班縮寫）。」在微博「國內航班」的超話內，售賣、求購運動員航班信息的情況並不少見。在「追星代拍周邊中轉」的超話內，「接XX到達dp（代拍縮寫），可fo（直拍英文縮寫）可視頻」等信息也不在少數。事實上，從出售運動員航班信息開始，一條完整的利益鏈便已形成。

前些年，「黃牛」會公開售賣運動員的身分證、手機號信息，即使運動員開啟「行程保護」功能，「黃牛」也能通過內部渠道查詢售賣航班、高鐵信息，售價從幾十元到上百元。體育圈資深粉絲吳可昕說，代拍也是類似「盈利模式」，代拍者拍到後會迅速發布到社交媒體叫賣，一次接機照片打包賣約兩三百元，有CP同框價格超一倍。求購者有粉絲也有自媒體、營銷號。

在某二手交易平台上查詢某些運動員的關鍵詞，售賣商品大多是簽名物品，簽名球拍售價多在200元至1000元，天價簽名球拍則高達數萬元。部分自媒體、營銷號的賺錢模式五花八門，有的自媒體還會在接機、比賽現場等場合直播並接受打賞，部分周邊的售出數量可達到上千件。

對於愈演愈烈的畸形飯圈文化亂象，宋雪寧認為，從運動員的發聲到媒體的引導都非常重要，如果條件允許，應援會的建制、運行也應得到規範化管理，「球迷就是球迷，希望給運動員自由空間，專注於賽場」。

曾是寧澤濤應援會負責人的劉敏建議根據運動員的粉絲規模大小，由國家隊出面為運動員配備團隊或者工作人員，在運動員出行時給予最低限度的保護。 「雖說很難杜絕粉絲跟拍、追車這種極端行為，但這種保護運動員的『私人訂製』，起碼能免讓他們受到更多打擾和侵害」。

夢夢則更希望線下觀賽氛圍回歸競技體育的純粹本質，「大家喜歡一個項目、一位運動員，主要目的應該是為生活增添樂趣和正能量，而不是在觀賽時影響運動員的發揮，故意搬弄是非讓輿論發酵，我們應該給予運動員更乾淨、舒適、安全的比賽環境。」

（除盧宇澤外，本文受訪者均為化名）