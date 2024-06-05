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極端粉絲包圍 這些運動員「覺得自己像猴子」

中國新聞組／整理
2023年，王楚欽一下飛機就被多名代拍包圍拍攝，他一邊走一邊忍不住怒懟對方，「離我遠點，稍微，好嗎？」（視頻截圖）
2023年，王楚欽一下飛機就被多名代拍包圍拍攝，他一邊走一邊忍不住怒懟對方，「離我遠點，稍微，好嗎？」（視頻截圖）

體育領域飯圈亂象頻發，嚴重衝擊了社會主流價值觀。新京報回顧了飯圈侵害運動員的典型案例，不僅造成了運動員的不便和困擾，一位多次被私生粉（侵犯明星選手的私生活及工作的極端粉絲，也稱私生飯）包圍的電競選手更感嘆：「我覺得自己像個猴子」。

女排／朱婷被攻擊萌生退意

作為三大球旗幟之一的中國女排中國女排，近年來受到飯圈化的侵襲，讓這項運動蒙上了陰影，也讓真心愛女排的球迷痛心。從里約奪冠到東京止步小組賽，中國女排的成績劇烈波動，部分球迷「愛之深，責之切」的討論，上升至人身攻擊、造謠謾罵，友好的女排觀賽氛圍也就變了味兒。

在排球博主昭昭的印象中，東京奧運會前後，關於中國女排12人名單的選拔、確定，幾乎每個位置的人選都有過激烈爭論，尤其是球隊的自由人王夢潔，幾乎成為極端球迷的眾矢之的，甚至有人為她起了不雅的綽號。

今年4月，朱婷在宣布回歸國家隊時透露，東京奧運會結束後，網路上針對她的各種流言蜚語、蓄意攻擊一直沒停過，甚至影響到其家人，讓她一度對排球失去興趣，甚至萌生退意。

乒乓球／樊振東身分證外洩

2016年里約奧運會後，備受球迷喜愛的國乒隊成為飯圈入侵的「重災區」，樊振東、馬龍、王楚欽、孫穎莎、陳夢、王曼昱等主力隊員均受到困擾。部分乒絲（乒乓球粉絲）對那些與自己偶像是競爭關係的球員，動輒刻薄甚至辱罵，其背後邏輯可用簡單的一句話來概括：誰贏我喜歡的人，我就罵誰。

今年初在澳門國際乒聯單打世界杯期間，樊振東的極端粉絲團體因其陪練、賽場狀態等問題，認為其正遭受著不公平的待遇，隨後利用發布同質化文案等進行控評，同時煽動撥打舉報電話、官方號進行維權。即便在媒體帳號及平台對涉違規內容進行處置後，部分粉絲仍認為有失公允，對媒體帳號展開惡意揣測及攻擊，造成了不良影響。

3月初WTT（世界乒乓球職業大聯盟）新加坡大滿貫期間，樊振東賽前去看了偶像泰勒絲的演唱會，現場視頻被意外洩露。隨著樊振東早早止步第二輪，部分球迷質疑他因賽前觀看演唱會影響了狀態導致輸球，開始在網上惡意帶節奏。樊振東不得不通過社交媒體表示，在賽場外有限的私人時間裡，他只是一名普通青年，有著正常的愛好和人際關係。

一周後，樊振東再度「被迫營業」，他稱個人身分證號被洩露，導致不法分子在網上惡意傳播造謠，對他本人和家人造成極大心理傷害。「奉勸某些人恢復理智，切勿觸碰法律紅線。互聯網並非法外之地，飯圈也不會有保護傘。」樊振東在社交媒體上寫道。

去年10月WTT蘭州站後，國乒主力王楚欽在機場被一些粉絲「懟臉」跟拍。在忍無可忍下，王楚欽只能懟回去，「離我遠點，好嗎？別拍我了，再拍我報警了」。

電競／楊濤私生粉無孔不入

坐在回家的高鐵上，男生突然收到一條微信好友申請。驗證信息寫著：哥哥，我是坐在你後面的人，喜歡你很久了，能認識一下嗎？這不是懸疑題材片中的情節，而是一位KPL（王者榮耀職業聯賽）選手的親身經歷。

跟車、偷拍、電話騷擾……電競行業裡，畸形的飯圈文化並不少見，私生粉無孔不入，給選手和俱樂部帶來了諸多的不便和困擾。

KPL明星選手楊濤（ID：無畏）的經紀人比克（化名）說，他明顯感覺到，從2022年下半年開始，私生粉越來越多。在很多粉絲不應該出現的私人行程中，也總能見到拿著手機、相機跟拍的人。有私生粉從機場拍到飛機上，一路跟到目的地，俱樂部工作人員要求對方停止拍攝，反激發了他們的逆反心理，登上接駁大巴後，有人跟來用手機敲打車窗。

「我覺得自己像個猴子。」經歷了私生粉圍攻的楊濤，對比克說了這樣一句話。

粉絲過度的關心和喜愛，也被不法分子利用。AG電競項目總經理趙騰透露，最近就有人冒充公司前台，添加粉絲的聯繫方式，並以參觀AG基地為誘餌，對粉絲實施詐騙。趙騰說，俱樂部已第一時間報警，後續會配合警方處理相關事宜。

中國女排球員朱婷。（新華社）
中國女排球員朱婷。（新華社）

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