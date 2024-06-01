新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

掛在天邊的彩虹，牛羊成群牧歌聲聲…根據作家李娟散文「我的阿勒泰」改編的電視劇播出後，掀起民眾到新疆 阿勒泰追尋「詩與遠方」的文旅熱潮。但是當地地廣人稀，廁所不足的問題卻也讓到訪的遊客「膀胱快炸了」。對此，當地迅速回應，盡快補充移動式廁所。

都市快報橙柿互動報導，數據顯示，今年6月，阿勒泰地區文旅預訂訂單同比增速達80.6%，其中景區門票預訂單量同比增速達83%。僅5月13日至19日一周，就接待遊客105.02萬人次。

在電視劇熱播後，當地文旅和相關部門立即行動起來，復原了「張鳳俠小賣部」、「巴太樹」、「好得很拉條子」等吸引遊客。

在阿勒泰旅遊火爆的同時，話題「去阿勒泰旅遊的人膀胱快炸了」登上熱搜。有網友稱，「去阿勒泰旅遊，膀胱比視野更先被震撼」、「上廁所真的會讓人崩潰」、「我（如廁）把黑色塑料袋套頭上，不能讓別人知道是我」。

不少網友網上曬出「廁評」，分享荒野廁所攻略。有人說，「去那種無人區或者針葉林裡」，詢問當地牧民得到了「樹林子裡隨便就行」的答案，讓網友頓悟要「遵從自然」。

關於如廁的難題，前幾天剛從新疆旅遊回來的小唐說，每個景點之間100公里打底，廁所攻略真的不能忽略。小唐說：「我因為出發前沒有解決好個人問題，結果路上廁所很少，一直憋到了景區，三個多小時，我腎快沒了，而且路上有一段比較顛簸，暈車、憋尿雙重折磨…」。

也有遊客發出在新疆博州托托服務區上廁所的視頻，男廁中女士比男士還多。男遊客進入男廁時，一臉震驚。

報導指出，阿勒泰位於新疆北部，坐落於阿爾泰山南麓、準噶爾盆地北緣，旅遊資源豐富，有著「千里畫廊」、「中國雪都」和「中國休閒避暑之都」等美譽。

多位當地人士指出，旅遊如廁難的問題一般是在景區之外，景區公廁基本能滿足遊客需求。不少遊客在網上曬出景區公廁，「喀納斯的廁所五顆星，非常豪華」、「沒有衛生死角，阿姨沒事就拿個抹布到處擦」。還有「蘑菇雪包一樣的小房子」，讓遊客上廁所像白雪公主。

但談起景區之外如廁難問題，當地人士阿西木說，主要是地域範圍太大了，「如廁難」的確經常碰到。