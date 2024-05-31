AI時代 職高畢業生代寫博士論文 灰色產業鏈儼然成形

在AI科技發展下，部分應屆畢業生選擇用AI代寫論文。（路透）

在多個電商 、社交平台上，都有論文代寫的身影。在AI 科技發展下，再棘手的論文也被「科技與狠活」拿下，編造數據、剽竊論文…AI生成大量廉價論文，萬字文一個下午就搞定，「職高也能代寫博士論文」。

一篇要求寫1.2萬字，題目定為「xxx消費稅改革研究」的本科畢業論文，中介開價450元(人民幣，以下同，約62美元)，在300人的寫手群裡被寫手「秒搶」。

某平台檢索論文，可見商家發布的接單貼文，多個商家均表示可提供代寫服務。(取材自新京報)

★萬字論文 一下午就搞定

新京報報導，論文代寫，有著龐大的客戶群體。一些不願意花費精力或沒有能力完成學位論文，投機捷徑的高校畢業生，成了中介撈錢的「池魚」。

4月，一家以代寫論文為主營業務的工作室，接到了600餘單的論文業務，其中包括代寫、做程序、畫圖、修改、降重（降低論文重覆率）等。對畢業生來說，棘手的論文，被寫手用「科技與狠活」輕鬆拿下。「不用管質量，用AI寫，萬字論文一下午就搞定了。」一位寫手稱。

報導說，經進入寫手群臥底調查發現，在多個電商、社交平台上，都有論文代寫的身影。中介發帖宣傳、拉客談價，寫手接單，儼然形成一條完整的灰色產業鏈，而中介宣稱的「老師代寫」，畢業生眼裡的「專業寫手」，不過是深諳降重之道的論文剽竊者，或使用AI寫作的外行人。

今年4月，全國人大常委會審議通過的「學位法」規定，學位論文存在代寫、剽竊、偽造等學術不端行為的，學位授予單位不授予學位或者撤銷學位。早在2013年開始施行的「學位論文作假行為處理辦法」，也明確規定，論文作假，學位授予單位可以取消學生的學位申請資格。

一篇本科論文，從確定題目，到完成初稿，要花費數周甚至數月的時間。期間，不僅要收集資料、撰寫開題報導，還要通過自己的理解、分析完成論文，並參考大量的文獻、書籍和數據，佐證論文中的論點。

而在寫手這裡，這些必要的基礎信息大多被省略。

「誰有時間去扒文獻、找數據，研究這題該怎麽寫？交給AI就行了。」一位寫手稱。

4月中旬，臥底記者從寫手群裡，接到了中介的派單。這位某體育學院的本科生，將國內某知名運動員的戰術運用作為研究對象。

這名學生的論文提綱中，詳細地列出了運動員在比賽中進攻、防守等動作的頻次、得失分的統計分析項，但在他1.5萬字的論文初稿中，能夠支撐這些分析的數據卻少得可憐。

「客戶的初稿太水了，只保留提綱，剩下的重新寫。」上午11時，中介要求在晚上12點必須交稿，「導師在催客戶（學生）交稿了」。

12個小時，要完成一篇萬字論文已非易事。再去通過觀察比賽錄像，去統計該運動員在比賽中運用技巧的次數及得失分，顯然不太可能。

一位有經驗的寫手說，論文中的數據統計，可以先讓AI合理地編一些數據，再讓AI根據編好的數據，一章節一章節地分析，「一下午就搞定了」。

「像這種論文，必須要有數據支撐，但作者又沒有提供，你只能編數據嘍。」有經驗的寫手說，不管是兼職寫手，還是全職寫手，都是為了掙錢。大家考慮的都是如何在最短時間內，完成更多的單、掙更多的錢，「寫一篇論文才掙三、五百元，你還真去幫他查數據、找資料，認認真真地寫啊」。

報導指出，記者臥底在多個論文寫手群內觀察發現，本應是檢驗本科生學習成果、需要耗費大量時間完成的學位論文，在寫手群裡卻顯得極其廉價。一些文科類專業、萬字以上的論文，中介通常開價在300元到500元。只有一些理科類的專業，需要畫圖紙、做程序、設計、模型的論文，才會開出500元以上的價格。而一些專科、函授的論文，價格通常在200元左右。

有著三年論文代寫經驗的小郭稱，從價格都能看出來，寫手不可能認真地寫論文。「認真地寫，一個月掙3000元，你會這樣幹嗎？」、「都是用AI寫，或者扒別人的論文降重，一天搞兩篇」。

部分AI生成論文，千字最低僅兩毛錢。(取材自央視)

★新手入行 無門檻免審核

運營成熟的中介機構，通常將接到的單明碼標價甩在寫手群內，「先到者得」。而進入這些寫手群接單，並沒有什麽門檻和審核。

「什麽學歷，擅長什麽？」中介簡單一問，便將臥底記者拉到發單的群裡。一些剛開始做中介生意、寫手資源並不豐富的商家，甚至什麽都不問，就直接甩單給寫手。

多位寫手稱，他們身邊就有初中文憑的寫手。而關於這個話題，另一位寫手的回答更讓人驚訝：「我身邊還有職高畢業的，在代寫博士論文，你敢相信？」

一位初中學歷的寫手表示，他進入代寫行業已經七年了。剛開始就是找已發表的論文拼湊，然後再使用一些軟件或手動改語序、詞語進行降重，AI出現後，主要靠AI輔助完成論文。

該寫手調侃稱，自己雖然沒上過大學，但大學生寫不了的論文，他都能完成，「只要學生查重沒問題，這篇論文就算沒問題了」。

寫手群裡除了低學歷的寫手，也有一些在校大學生和將代寫當作兼職的社會人士。

某商家在寫手群內發布的需要代寫論文信息，並標明價格。(取材自新京報)

★中介接單 半價轉包寫手

24歲的李荷（化名），在大三時就開始代寫論文。2023年，她開始在微信群裡售賣「AI寫手變現課」，招收了100多名學員。宣傳海報顯示，課程內容包括如何進入寫手群接單、長短文章寫作以及寫論文的專項訓練。

「學生的錢最好賺，」課程中，李荷介紹起自己代寫的經歷，很是自豪，「他們（學生）天天求著我，求我給他們代寫」。

李荷的代寫方式，也無非是讓AI生成論文提綱，再將提綱中每一個小節的標題，依次發給AI豐富內容。在課程中，李荷以剛接到的一篇題為「xxx家校共育策略研究」的職稱論文為例，一邊實操，一邊講解，不到40分鐘時間，便完成了這篇要求寫5500字的職稱論文。

報導說，由於AI不能訪問知網等學術論文的網站，並不能列出論文中依據了哪些參考文獻。李荷分享，讓AI模擬參考文獻的格式，隨機編了一些參考文獻，列在論文的末尾。「這種比較水的論文，80%的人不會去查參考文獻的真實性」。

這篇論文，李荷從中介處接單價格為200多元，其完成後調侃稱，「玩著就把錢掙了。等你們學會後，速速實操，速速掙錢。」一位參加李荷直播課程的學員說，他做代寫論文的第一個月，就賺了5000多元。

在培訓課上，李荷告訴學員，目前部分高校已經宣布將對學位論文進行AI檢測 ，但大多數高校沒有針對論文是否由AI完成進行檢測。「即使幾年以後，所有的本科院校都對論文進行AI檢測，那還有專科院校和函授院校的論文可以接」。

一位經驗豐富的寫手說，由於推廣、溝通等成本，中介接單後很多都是半價轉包給寫手，由寫手負責到底。現在一些寫手，自己也會通過閒魚、小紅書、微博等渠道自己發布信息接單。

多所高校引入AIGC(生成式人工智能)檢測服務系統，用「AI反制AI」，檢測論文。(取材自央視)

●AI生成不靠譜 多校引入檢測工具嚴查

一篇本科論文，從確定題目到完成初稿，起碼要花費數周甚至幾個月時間。但在社交平台上，「AI寫論文」卻聲稱20分鐘能寫萬字論文。眼看就要進入論文答辯環節，一些「手忙腳亂」的應屆畢業生決定鋌而走險，選擇用AI代寫論文。

其中一家以「AI代寫論文」為主營業務的網店，近3個月接到555單業務，其中包括本科畢業論文代寫和查重服務。

齊魯晚報·齊魯壹點的記者以本科應屆生的身分，諮詢了這家網店的客服，被告知「15元1000字，150元1萬字」、「查重率一般都在5%-20%左右，不會超過30%」。擔心顧客不信，該客服又發來了和幾位交易成功顧客的聊天截圖，其中有位顧客稱「連參考文獻都是近五年的，太厲害了」。

標榜「AI寫論文」的產品，價格從十幾到上千元不等，發布者的ip地址遍布全中國各地。隨機點開多款產品，大都顯示五星好評。

在該網店評論區，一位給出五星好評的網友反饋，「9%的查重率，我自己都寫不出來這麽低，不過還是要加點自己的數據，但總體來說很不錯了，節省了我兩周時間。」也有網友說，「5月中旬要交初稿毫無頭緒，找不到文獻焦頭爛額，沒想到AI半天就幫我搞定了上萬字論文。」

當然，也有本科應屆生對「AI寫論文」提出了質疑。生成論文的查重率高、經不起推敲，成了不少人吐槽的焦點。

一位網友稱，「論文交稿一眼就被導師看出是用AI生成的，查重高達80%，導師對我很失望。」底下有人跟評稱，他花30元買的AI寫開題報告，生成完卻發現「牛頭不對馬嘴」經不起推敲，最後還是自己寫的。另一網友也吐槽道，「我用AI生成了1.6萬字，被老師刪了4000字，現在老師還在刪除修改，AI的部分基本快被刪沒了」。

報導指出，當AI參與到大學生學位論文的寫作當中，無疑對高校提出了極大挑戰。得知有「AI代寫論文」現象出現，不少大學老師明確表示零容忍。甚至有高校出台專門文件，對本科生用AI代寫論文的行為做出約束。

在山東，曲阜師範大學進一步加大了對本科生學位論文的檢查力度，實行「學院三評及學校抽檢」。教務處處長李傅山表示，將到學校機房對800多篇畢業論文進行統一審查，「數字化是為了提升人才質量，絕對不能成為學生弄虛作假的助推器。我們已引入檢測工具，嚴查AI代寫。」

福州大學、湖北大學、南京工業大學、天津科技學院等高校已相繼發布通知，稱將在本科畢業生畢業論文審核過程中，試行加入對文章使用生成式AI風險情況的檢測。其中，湖北大學指出，如發現該論文檢測結果為「AI代寫高風險」，教師應指導學生進行修改。福州大學則強調，檢測結果將作為成績評定和優秀畢業論文評選的參考依據。

山東交通學院教務處副處長王德利表示，他們學校目前雖然還沒制定針對性通知，但作為工科院校，他們要求學院針對選題，從工程實際出發，從指導教師的科研課題出發，形成論文題目。

「希望同學們在論文寫作過程中注重實驗數據，注重從實際中發現問題，提出有針對性的實際解決方案，從而形成自己獨創性的畢業設計論文。」王德利表示，這些都是AI學不來的，也是未來在工作崗位上自己的真本領。