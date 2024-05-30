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小巷最後「寫信人」一周難得開張 改成寫低保申請、離婚協議

中國新聞組／整理
葛明代寫申請。（取材自紅星新聞）
葛明代寫申請。（取材自紅星新聞）

在通信不發達的年代，一封由親友手寫的書信，就能讓遠在異鄉的遊子或是遠方的戀人為之淚崩。如今各種交流軟件令人目不暇給，手寫信件的人愈來愈少，也更難體會書信往來「見字如面」的感動和驚喜。但在四川三台縣，還有一位八旬大爺堅持為人「代寫書信」已35年，即使一周只接到一筆生意，他說自己的餘生都會「寫」下去。

據紅星新聞報導，葛明是三台縣潼川鎮人，初中文化。1989年他發現縣城新西街一家郵局旁的小巷內，看見有老人搭起一張簡易木桌為人代寫書信，還有不少人排隊。思索著三台縣是人口大縣，外出務工人員增多，人們絡繹不絕進出郵局寄信，當年40歲的葛明看中這個商機。

於是，他買來一支鋼筆、一疊信紙，中午下班後吃過午飯，便從家中搬來一張小木桌、一條長木凳，也在小巷內擺起代寫書信攤位。彼時，小巷裡擺攤代寫書信的同行多達六、七位，競爭激烈，但他從服務上下功夫。當時代寫一封書信2角錢人民幣（約0.027美元），為招攬生意，他先為來寫信的顧客念信，免費提供信封，再憑借一手漂亮的鋼筆字和毛筆字，生意隨即紅火起來。

葛明一家三口人，妻子是家庭主婦，在家照顧獨生女兒。當時，十歲的女兒讀小學，一家人的開銷都指望著他每月30多元的工資。開始業餘代寫書信後，葛明不願浪費一分鐘，下班後直接前往，直到代寫完最後一封信才回家吃飯。顧客主要是與子女通信的不識字的老人，葛明總能將老人的話總結到位，所以顧客一直不斷。

「每天多的時候要寫十多封信，少的時候也有五、六封，第一個月兼職寫信的收入就有四、五十元，而那時我每月工資才34元。」葛大爺說。有了代寫書信的收入補貼家用，家裡的生活條件也得到較大改善。第一個月完，葛明就給女兒買了一輛早已看中的自行車。一年後，他又花500元買了一台黑白電視，家裡終於有了一件「拿得出手的電器」。

後來，代寫書信的價格從一封兩角、五角到一元，2006年後又漲到2元。2005年，不到60歲的葛大爺退休，將心思全部用在代寫書信的生意上。那時這一行競爭仍然激烈，小巷裡有近十人代寫書信。但變化說來就來，沒幾年，手機漸漸普及，移動互聯網也迅速興起，人們的通訊方式發生巨變，代寫書信生意愈來愈差。直到十年前，小巷內的「寫信人」只剩下了他一人。

後來郵局搬走，他仍堅守在這裡。因為在他看來，人們幾十年在此找人代寫書信，已是一種習慣。近十年來，前來寫信的顧客幾乎門可羅雀，他開始代寫低保申請、離婚協議、離婚起訴狀等，收費從5元到40元不等，沒有生意時，就伏案練練毛筆字。

去年底，老伴去世，唯一的女兒也已成家，葛明的代寫書信生活仍在繼續。他說自己的餘生都會「寫」下去，在這裡寫了35年，早已成為生活的一部分。

葛明練毛筆字。（取材自紅星新聞）
葛明練毛筆字。（取材自紅星新聞）

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