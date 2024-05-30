00後也懷舊 假裝生活在上世紀末

愈來愈多店鋪以懷舊為主題，吸引年輕人消費。（取材自微博）

記憶是抵達內心最短的情感路徑，對身處於疫後經濟復甦不如預期的這一代中國年輕人來說，所謂懷舊，更多的不一定只是懷念自己曾經歷的上世紀八、九○年代，而是「想像一個時代的完美世界」，感受自己已經失去或不曾接觸過的溫度。

豆瓣裡的一個名為「假裝活在1980-2000年」的小組，截至今年5月21日，已經聚集近14萬人。據調查，其中有超過一半的組員是「00後」。這顯示，出生在2000年之後的「00後」，也跟上中國年輕人的懷舊風。不限年齡，不只情懷，懷舊風更成為一種經濟現象，滲透到日常生活與消費中，人們樂於為記憶和舊物買單，成為許多中國年輕人的一種社交貨幣 。

「東京愛情故事」劇照。（取材自豆瓣電影）

●最懷念八、九○年代

「昨天晚上『東京愛情故事』大結局你們看了嗎？」、「軟磨硬泡，媽媽才給了我五毛錢，買了一包水晶楊梅」、「買到了王傑的唱片，希望1997年之前可以去台北看他的演唱會」、「我選修了打字課，擁有了一台飛魚牌打字機」…

據潮新聞報導，打開「假裝活在1980-2000年」小組的主頁，好像重啟了時光機。在這裡，每個人都試圖「穿越」回上世紀八、九○年代的某一天，模擬當時的語境書寫自己的個人記憶。而分享這件事在這裡可不是獨角戲，組裡還有一群「戲精」小夥伴們，彼此之間互相看破不說破，配合對方的表演，一起沉浸式懷念二、三十年前的故事。

八、九○年代正處於一系列變革時期，當時的多數文藝作品至今仍有較高的知名度，是「00後」了解過去重要的懷舊素材。歸納組內的帖子後得出，「00後」懷舊內容就集中在該時期影視及文藝作品中，主要包括國民度比較高的影視作品、文學作品和明星，如四大天王、小虎隊、張國榮。此外，風靡一時的流行服飾、群體遊戲和兒童零食也是他們懷舊的內容。

多位「00後」組內成員在分享自己的懷舊體驗時，都提到了最懷念八、九○年代「沒有電子產品干擾的快樂童年」、「積極向上的社會精神面貌」。

出生於2000年的小王加入小組已經一年，他說：「我對上世紀末的懷舊主要是從影視作品中體會到的，我很喜歡『編輯部的故事』裡那種更加跳脫的思想意識。」

小張還是一名高中生，「覺得那時候的生活挺美好的，很喜歡那種可以一起騎單車、一起玩的感覺。」

歷史上，懷舊最早被當做是一種疾病。懷舊的英文nostalgia，由兩個古希臘詞語nostos（返鄉）和algia（懷想）組成，最早被瑞士醫師侯佛提出，用以指代中歐30年戰爭期間一些瑞士雇傭兵所患上的思鄉病。在現代語境下，懷舊已經演變成社會的集體性行為。「00後」扎堆在互聯網上懷舊，是他們病了嗎？

去年12月，一位網友在「假裝活在1980-2000年」小組內發布一條帖子：「為何出生在21世紀卻很懷舊？」評論區很有人回覆：「過度的電子化，浮躁又沒有實力支撐的流行文化，信息獲取更簡單，聯繫也更容易，但反而拉遠了人與人之間的距離。」也有人說：「以前都好清新、好有朝氣，現在人與人之間的關係，販賣焦慮的流行審美根本不是我小時候憧憬的未來。」

也有人一語道破真相：我們只看到了想像中的21世紀，而經歷過那個時代的父輩覺得現在才是幸福的。隨時隨地來一場citywalk，靠著「電子榨菜」下飯，「特種兵」式打卡網紅城市…也許我們習以為常的當下，正是過去人們所嚮往的未來，未來人們所懷念的過去。

懷舊商店裡的小物。（取材自微博）

●愛淘舊物 驅動消費

報導指出，懷舊是一種想像的完美，活在某個時代中，無法獲知這個時代的全貌。「00後」懷念的或許並不是八、九○年代，而是各自人生中的「黃金時代」，以及想像中的完美世界。就像是斯維特蘭娜·博伊姆在「懷舊的未來」中說的，我們懷念的不是過去所存在的方式，而是過去可能存在的那種方式。我們所力求在未來實現的，就是這類的過去的完美。

據解放日報報導，近兩年，充滿懷舊元素的文化總能迅速吸引眼球並出圈。懷舊風更是成為一種經濟現象，滲透到日常生活與消費中，人們樂於為記憶和舊物買單。當懷舊開始變得年輕化，中生代「70後」、「80後」沉醉於童年零食和文創產品時，新生代「90後」、「00後」也開始懷舊，興起了CCD相機熱、Y2K熱。

「童年」這張懷舊牌，永遠能打進人的內心深處。伴隨著「池塘邊的榕樹上，知了在聲聲叫著夏天」這首「童年」歌曲，一踏進上海南京東路步行街「回味童年」的店鋪，彷彿回到了「80後」、「90後」的童年。櫃台上擺放的是猴王丹 、大大泡泡糖、健力寶、無花果等許多人吃過的童年零食，每件商品3元人民幣（約0.4美元）、5元不等，不斷有市民和遊客進入，尋找曾經熟悉的零食。

「和小時候的包裝一模一樣，味道依舊。」1988年出生的小吳買了一小筐童年零食。她說，看見它們就想起兒時，放學在校門口小攤前駐足的時光，小零食和小玩具帶給她諸多的幸福與滿足。

不僅是童年零食，在數字化時代，網上「淘舊物」也讓一些年輕人找到了懷舊情緒的出口。一批電商平台就開出了以懷舊為主題的店鋪，搪瓷缸、熱水瓶、老式電視機、舊式鐘表等都是搶手貨，價格數十元至兩、三百元不等。「85後」青年小鍾常上網尋覓購買這些老物件，「看這些老物件非常親切，有一種時光流逝的感覺，收藏它們可以將記憶永久保存」。

美國北達科他州 立大學心理學家所做的實驗發現，懷舊可以提供情緒價值，幫助人們心情變好，實現情感的慰藉。對年輕人來說，這樣的懷舊情緒驅動了消費。他們購買的不僅是商品，更是對過去年代的懷念，以及對身分符號的認可。當我們懷舊時，其實是在懷念過去的某種關係、某個情境、某種生活狀態。

「假裝活在1980-2000年」小組成員曬出20年前流行的熱水壺、卡通書，現在已經基本絕跡。（取材自豆瓣）

●社交貨幣 打破僵局

社會興起懷念浪潮，也是人們對時代發展和變遷的某種情感反饋。這時的懷舊，是在重溫一種舊有的生活方式。「手工熱」就是很好的證明。工作之餘，一些人花兩、三個小時，去城市裡的手工作坊織毛線物品、燒玻璃、打磨銀飾品等。「80後」青年小丹說，手工時代給自己和家人製作物品的過程中，投入了時間和感情，也才會更在乎和珍惜這些物品。

對年輕人來說，懷舊還是現代社會的一種社交貨幣。參加聚會時，懷舊的話題總是可以迅速打破僵局。在社交平台，懷舊話題有專門的小組，比如影視金曲、老電影集，年輕人在小組中甚為活躍。