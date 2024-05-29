中國年輕人「極簡婚禮」 玩出新花樣 老一輩支持

愈來愈多新人認為，繁複的婚禮，不如一場簡單的儀式，貴在真心；示意圖。（取材自九派新聞）

自媒體博主阿康（網名）近日發布一條標題為「婚禮哪些儀式可以取消？我：全部取消」的視頻在社交媒體上火爆，記錄了阿康和女友舉辦的一場特殊婚禮：沒有車隊、接親、伴郎伴娘，甚至沒有鑽戒。兩人對極簡婚禮的追求，獲得許多網友共鳴。而據調查，目前有近八成的受訪青年支持舉辦極簡婚禮，不少獲得老一輩支持，新時代年輕人的婚禮觀正逐漸轉變。

許多中國年輕人認為，婚禮不用排場，難忘就好。示意圖。（取材自央廣網）

「我的婚禮，我做主」

據中國青年報社會調查中心近期對1251名青年進行的一項調查顯示，78.4%的受訪青年支持舉辦極簡婚禮，63.4%的受訪青年認為極簡婚禮應取消婚鬧等不良習俗。極簡婚禮的流行被許多年輕人認為是追求個性化和自由的體現，他們將自己的創意和愛意融入其中，豐富婚禮的內容，使其既簡約又不失個性和浪漫，玩出新「花樣」。

中國青年報報導，畢業於北京理工大學的孟祥瑜和陳柏霖參加了由校團委主辦的研究生畢業集體婚禮，還邀請30多位共同好友參加他們的「轟趴婚禮」，一起吃喜歡的食物、聊喜歡的話題、玩飛盤。孟祥瑜說，「大家玩得超級開心，很輕鬆，不會像傳統儀式那樣和大家有距離感，朋友們參與度也很高。總之很滿意自己的選擇」。

天津市北辰區青年志願者協會常務副會長李靖表示，通過創新的方式，年輕人使婚禮變得更加多樣化和個性化，同時也能更好地體現自己的價值觀和生活態度。

北京社會管理職業學院（民政部培訓中心）婚慶服務與管理教研室主任黃曉強指出，年輕人的婚禮主角意識增強，更加強調「我的婚禮，我做主」的觀念，「他們希望婚禮能夠真正體現自己的意願和風格，而不是僅僅滿足家人或社會的傳統期待」。

更著重經濟、環保

90後小伙劉洋前段時間在海南某個遊客罕至的海邊禮堂內舉行了婚禮。他和妻子都是北京人，因工作繁忙，想「把錢和時間都花在刀刃上」。劉洋找了專業做旅行婚禮的婚慶公司，禮堂裝飾、婚紗妝造、新房布置、婚紗照拍攝、接機加上雙方父母機票，婚禮花費不到5萬元（人民幣，下同，約6902美元）。原本心存疑慮的雙方父母不僅對這場旅行婚禮評價很高，還積極向朋友推薦。

阿康表示，相比花幾十萬元去辦儀式、酒席，不如把錢用在買房子、還房貸等更加實際的用途上，他婚禮的花銷就只有購買幾套婚禮禮服、朋友自發拍攝視頻的幾筆費用，總計在2萬元以內。來自江西南昌的短劇女演員唐詩詩（化名）也說，她姊姊和身邊好友都算是極簡婚禮，「主要就是和親朋好友一起吃個飯」，姊姊覺得婚禮的花費不如用來買房、買車。

據某傳統珠寶首飾行業銷售透露，近年來，特別是去年，新婚夫妻在他們門店裡購買鑽石戒指的比率大幅下降，許多人會因為「更保值」，將黃金戒指選作婚戒。他就常遇到許多人在選購「三金」、「五金」時，乾脆將黃金戒指也算進去，更偏好工藝費較低、「性價比」較高的類型。

老一輩對年輕人推崇的婚禮形式持有怎樣的態度？報導引述一位年近90歲的仇爺爺說，自己一家三代嫁娶都沒有彩禮，所以不需要考慮經濟條件，只要孩子喜歡、對方人品好，家裡都會給予祝福，並鼓勵新人在酒席之外對結婚形式進行創新，這是幫助他們創造美好回憶的好方法。

70多歲的何奶奶與從事外交工作的丈夫在年輕時就舉辦了一場簡潔又難忘的婚禮，結束便各自奔赴工作崗位。何奶奶的兒子是一名外交工作者，婚禮也延續了父母的風格，從決定結婚領證到兩桌親友的小型婚禮只用了不到10天。何奶奶還提供了旅行結婚的方案，認為這種新穎的婚禮形式，成本較低且能親近大自然，非常適合現在的年輕人。

對於當前熱議的彩禮問題，天達共和律師事務所合夥人馬立文認為，「高額彩禮並不能保障婚姻穩定，相反，過分重視彩禮金額、忽略感情基礎反而給婚姻家庭的和諧穩定埋下隱患。」