守護長城 石峽村民自動自發

石峽村長城保護員王壘、梅蘭芬在長城巡護。該村的六名長城保護員每日登山巡護周邊長城。(中新社)

北京石峽關長城腳下的石峽村，其三面環長城。村民理解到長城是他們的根，於是自發性守護長城。村民也在長城的見證下，發展文旅、美食、土特產…攜手走上致富道路，傳承長城文化甚至得到習近平 的書信肯定。

新京報報導，石峽村位於北京市延慶區最南端，坐落於石峽關長城腳下，明代建村，因村子處於深山，村口岩崖陡峭，石多裸露，故名石峽。村莊歷史悠久，至今仍保留羅鍋城、鴛鴦樓、將軍樓、清水頂等古老建築群。

「十幾年前，我們村還是無人問津的小山村。現在，村民們依托長城資源，已經成了遠近聞名的旅遊村。」延慶區八達嶺鎮石峽村黨分會書記、村委會主任李漢東講述了石峽村的故事。

石峽關長城與八達嶺一樣都是軍事要塞。 20年前，村民發現受歷史環境變遷、自然侵蝕風化等多種因素影響，石峽關長城一些點段有開裂、坍塌的跡象，一位名叫梅景田的村民自發性地到長城上撿拾垃圾，勸阻遊客攀爬野長城。每當在長城上發現文物，如石碑、石雷、瓦片等，梅景田都會妥善保管並交給文管部門。

根魂在此 守著才踏實

「咱的根在長城、魂在長城，只有守著它，心裡才踏實！」這是梅景田常掛在嘴邊的一句話，他對長城的愛，村民看在眼裡，感動在心裡。 2006年起，在梅景田的帶領下，組成了石峽村長城志工保護協會，村民報名格外踴躍。 「我們村一共110多名村民，現在80多名都是長城保護志工。」李漢東說。 2018年，石峽村長城志工保護協會更名為石峽村長城保護志工服務隊。

今年是「愛我中華，修我長城」社會贊助活動開展40周年。前不久，石峽村鄉親們給總書記習近平寫信，匯報了村民自發參與長城保護工作和村裡的發展變化等情況，並表達了繼續守護長城、傳承長城文化的決心。

「沒想到總書記真的給我們回信了。」80歲的梅景田回憶，「總書記在回信中說，『保護好、傳承好這一歷史文化遺產，是我們共同的責任。希望大家接續努力、久久為功，像守護家園一樣守護好長城…」總書記的回信更加堅定了梅景田一生守護長城的信念和決心。

「現在，長城保護意識已經深入人心，不僅有專業的長城保護員，全村村民也都積極參與其中，就連村裡古堡客棧的員工和八達嶺中小學的師生也都加入了我們的行列。梅景田說，自己雖然上歲數了，但是依然會履行好保護長城的神聖職責，將這份責任代代相傳，確保長城的永恆與輝煌。

航拍石峽關長城與山腳下的石峽村。(中新社)

甥舅接力 傳奇不間斷

報導指出，劉紅岩是八達嶺鎮石峽村長城保護員中的一員，也是梅景田老人的外甥女。 2019年，聽說延慶區文物管理所招募長城保護員，劉紅岩第一時間報名了。經過筆試、面試和體育測試，最後成為村裡首批六名長城保護員之一。

「以前，舅舅每次巡查長城都會經過我家，和我分享巡查中遇到的各種問題和故事。」劉紅岩說，過去，舅舅常常帶著她一起攀登長城，並時常向她講述長城的傳奇和歷史，舅舅對長城的愛也深深影響到她。 「舅舅上了年紀，我希望能和其他村民一起，成為長城保護的接班人」。

正式成為長城保護員後，劉紅岩果真踏上了與舅舅相同的守護長城之路。石峽關長城西到京冀交界處的南天門，東到八達嶺野生動物園南側，巡查一趟要走近20公里，往返五、六個小時。每周，劉紅岩都要在這條崎嶇不平的山路走五趟，日行兩萬步，風雨無阻。

「長城處於風口，冬天特別冷，夏天特別曬。剛開始，確實有點不適應。每次巡查回來，雙腳總要酸痛幾天。」劉紅岩說，有一次，她下一個陡坡時不小心崴了腳，想要求助，可環顧四周，沒一個人影，手機也沒訊號，她只能就近取材，找了個粗樹杈當拐棍，一瘸一拐挪下山。

石峽古堡客棧古香古色。石峽村近年發展鄉村旅遊，打造成為知名的石峽長城文化民俗村。 (中新社)

其實，這些對劉紅岩來說都不算什麼，讓她真正「犯怵」的是山上的野生動物。 「尤其夏天，山上會冷不丁地躥出一條蛇，得格外小心。」

劉紅岩的長城巡路邊，有驚險，也有美景。 「長城一年四季風景都很美，站在長城上，看雲卷雲舒，心情格外舒服。」每次看到美景，劉紅岩都會用手機拍下來。幾年下來，她已經拍了上萬張照片，每一張都記錄著她和長城的故事。

民宿 +產業 活化村經濟

報導說，從過去的依靠傳統農業，到現在發展旅遊，石峽村的村民從未忘記感恩蜿蜒如巨龍的長城。

走進石峽村，兩條南北主街建成了景觀長廊，主街兩側分布著18個「石光長城」民宿小院、10個村民自營民宿小院以及若干工坊、咖啡 廳、書屋。一棟棟建築滿是設計感，和村裡的自然風光完美融合。

「石峽村長城保存著原始風貌，石峽峪堡關城遺址尚有留存，村中還有古井、古校場、傳說故事等物質和非物質文化遺產…我就是看中了這裡長城文化資源。她租下18個院落，精心打造「石光長城」精品民宿。

透過發展「民宿+」產業，不僅設立了石光咖啡館和石光書屋，還建立了村史館，讓遊客在享受舒適住宿的同時，也能深入感受當地的文化底蘊。

現在每逢假日，總會有遊客慕名到村裡。賀玉玲家古法製作的非遺菜色「扒豬臉+火匙」、「石烹鄉宴」是每位遊客都會品嘗的佳餚。

「目前我們民宿一年能接待超過4萬名遊客。」賀玉玲說，為了進一步提升村民的經濟收入，賀玉玲聯合村民們共同開辦了酒坊、油坊、山茶坊等手作坊，既能讓遊客有機會體驗和學習當地的傳統技藝，也幫助村民銷售了豐富的土特產。