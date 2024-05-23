「外包父母」月入4萬 正在掏空孩子童年

「愛與陪伴」是家長給孩子最好的成長禮物。示意圖。（新華社）

對於「兒童成長陪伴師」這項新行業，不少媒體評論焦點放在其尚未納入規範、資質參差不齊等現象，而討論更多的是，「兒童成長陪伴師」之所以有市場，本質上還是家長在教育上的缺位。陪伴兒童是父母的天職，家長才是最好的「兒童成長陪伴師」，別讓這些「外包父母」掏空了孩子童年。

廣州日報評論指出，近來，月入4萬的「兒童成長陪伴師」在社交媒體上被熱議。據了解，這份新興職業的從業者大多是年輕人，但目前人社部尚未對這一職業有明確的定義和分類。

必須承認，兒童成長陪伴師的出現一定程度上滿足了部分家長的需求。這份工作乍看像是生活保母，細究又包含孩子的「三觀」樹立、習慣養成等方方面面，既能分擔父母帶娃壓力，又有「高附加值」，稱作「成長陪伴」倒也貼切。倘若能夠朝規範化、專業化的方向健康發展，或將大有可為。

但兒童成長陪伴師能否替代家長的陪伴，甚至將家政、學校、家長三者的職責想當然地「合而為一」？答案自然是不能。於法於規，兒童成長陪伴師不可變身為「學科教育」；於情於理，也不可替代父母的陪伴。

光明網評論指出，在這個行業裡，高薪對應高要求並不奇怪，關鍵是這個職業太「新」了，還沒有清晰的定義。在孩子太小的家庭，陪伴師像育兒嫂，在孩子大一些的家庭，陪伴師又像家庭教師。有的從業者感覺自己像傭人，有的家庭則反映陪伴師「不專業」。

父母分身乏術 造就商機

可什麼才叫「專業」呢？如果只負責孩子起居、接送，那麼住家保母也可以做；如果還要輔導功課，那就需要人員具有教師資格證或相應的專業資質。更麻煩的是，在「雙減」的大背景下，此類學科輔導有可能踩到「校外培訓行政處罰暫行辦法」畫定的違規開展校外學科類培訓的紅線。

但不可否認的是，「兒童成長陪伴師」的背後，隱藏著家庭教育的巨大需求。愈來愈多的父母意識到家庭教育對孩子的重要性，可由於各種原因，父母或分身乏術沒有足夠的精力，或知識儲備不足沒有足夠的能力，以至於孩子遇到問題不知道如何應對。

評論並舉例，前陣子，一位趙姓退休教師在自媒體上發起「家訪教育」，她強迫孩子親手毀掉手辦、扔掉玩具的做法非常惡劣、絕不可取，但透過這些荒唐的「教育手段」，是不是也應該看到那些束手無策、不知所措的父母呢？

「兒童成長陪伴師」切中了當前家庭教育的軟肋，即孩子的茁壯成長離不開健康的、有質量的陪伴與引導。本來這個責任應由父母承擔，但問題是，如何做個稱職的父母也是一門學問，如果父母們的確心有餘而力不足，又該怎麼辦？

從這個角度去看，「兒童成長陪伴師」蘊含著巨大發展潛力和社會價值，其在一定程度上能彌補家庭教育的不足，以專業的教育水準為有需要的家庭提供輔助，也為有教師資質、教育經驗的從業者提供了新的就業 方向。但即使「兒童成長陪伴師」這個職業成熟起來，對於父母們也只能是補充和輔助，而不能成為父母職責的「代餐」。因為，兒童成長陪伴，是不能完全外包的。

中新經緯引述21世紀教育研究院院長熊丙奇指出，在「兒童成長陪伴師」這個新行業興起的同時，需要警惕家庭教育的責任異化，家庭教育最好的方式是親自陪伴，家長不能只通過花錢聘請「陪伴師」而忽略履行自己的家庭教育責任。「不能將家政服務當作學科輔導，更不能代替親子 陪伴。家政服務的職責、學校老師的職責和家長的職責，這三者之間不能混淆。」

孩子情感依附 可能錯位

中國著名出國考試培訓專家、教學管理專家黃卓明則表示，「兒童成長陪伴師」雖然是新生事物，但不能打著「兒童成長陪伴師」的幌子做學科教育，這是不能逾越的底線，不過可以承擔這個費用的家庭有限，目前來看影響範圍還是可控的。「名頭不重要，重要的還是家長對孩子的陪伴。」

據虎嗅網刊出微信 公眾號「格致君」的文章指出，「兒童成長陪伴師」這種外包式的陪伴，長期下來可能導致孩子情感依附的錯位，以及家庭功能的進一步弱化。華聲在線評論指出，陪伴兒童是父母的天職，稱職的父母永遠是孩子成長路上最好的「陪伴者」。別把親子關係中難能可貴的共處時光拱手讓給所謂的「陪伴師」。