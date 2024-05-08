無預警「被直播」 隱私不見了 成全民煩惱

大眾直播時代來襲，每個人隨時隨地都可能「被直播」。圖為河南開封萬歲山武俠城景區「王婆」說媒現場，黑壓壓的人群裡幾乎人手一機直播中。（中新社）

前言：大眾直播時代來襲，你準備好如何維護自己的隱私了嗎？商家或直播主拍攝前，應先徵得對方的同意，若拒絕則不能拍攝；不告而拍並發布出去，也涉嫌侵犯了消費者的知情權、肖像權、隱私權等權益。「被直播者」多一些警覺，就多一分人身財產安全。

隨著線上線下消費場景加速融合，消費者一不小心就「被直播」的現象很普遍。媒體調查發現，一些商家或直播主借助短視頻平台招攬生意，未經允許便對真實消費場景進行直播、拍攝，把顧客作為營銷引流的工具，無異將大眾的隱私暴露在鏡頭前。日前，江蘇省就對此現象發出了警示，「全民直播」下的隱私保護也成為重要課題，直播平台和平台用戶都責無旁貸。

吃飯健身理髮 機率最高

「鏡頭對著正在用餐的顧客，商家卻躲在手機後面。」中國青年報報導，去年9月，王丹 刷到一家餐廳在網路平台的直播，「看得出，畫面中正在用餐的顧客完全不知情」。她在留言區發問：「這是餐廳實景嗎？」為了證明，商家特地伸手在鏡頭前揮舞了幾下。

「平常經常看到類似的直播，代入了一下自己，實在無法接受吃飯的一舉一動都被直播。」隨後，她以「侵犯隱私」為由，舉報了這家餐廳的直播間。約四小時後，直播平台回覆王丹，「將對用戶行為重點觀察，並進一步作出判定」。過了兩天，王丹又刷到這家餐廳的直播，但是畫面已不再是店內用餐的顧客。

劉彤遇到過多次這樣的事，印象深刻的是在一家煎餅店，買單時聽到商家大喊一句「謝謝××送的小心心」，她才發現「被直播」了。劉彤問「直播怎麼不提前說一聲？」商家回覆說，新店開業需要提高知名度、賺點流量，「拍到也就一瞬間，誰也不認識誰，怕什麼？」劉彤覺得，商家這是在消費顧客，「就連來來往往的行人，也都被迫入鏡成為『龍套演員』。」

上海某餐廳直播顧客用餐，未見提示貼紙，曾引發爭議。（取材自澎湃新聞）

王丹也不理解，顧客吃飯「這種隱私的事情」有什麼好直播的。她把檢舉商家的經驗分享到網路，引發許多討論。有網友在評論區寫道：「現在好多店都是這樣，真的很討厭，本來吃飯時和身邊人嘮嘮家常是件放鬆的事情。」

★避開顧客正臉 規避投訴

在網路平台「被直播」這個話題下，許多網友分享了自己的真實經驗。其中提及較多的事發地點，除餐廳之外，還有健身房。事實上，相較於餐廳、健身房，理髮店更是「被直播」事件的多發地。

報導調查發現，為了規避風險，避免顧客投訴，有些餐廳會在後廚進行直播，或是選擇主播帶貨；部分健身房則直接邀請教練，進行健身課程的直播。許多理髮店商家在短影片平台上，似乎只能直播顧客理髮的過程、展示顧客的髮型成品。這些內容的拍攝和發布是否經過顧客允許，不得而知。

有些餐廳會在後廚進行直播，或是選擇主播帶貨。示意圖。（取材自界面新聞）

在廣東東莞一家理髮店的直播間，這天下午有不到50人在線上觀看，商家是一位有著18年理髮經驗的男士。他說，現實中確實有一些顧客不願意露臉，所以把直播鏡頭擺在了座椅的側後方，畫面中不會出現顧客正臉，「這很正常，保護人家隱私。」

一名女士曾吐槽自己在武漢一家美髮店理髮時被四部手機直播。（視頻截圖）

今年年初，李紅來到廣西南寧的一家理髮店燙髮，半個多小時後，她發現一名店員正在擺弄直播設備，而鏡頭正對著自己。猶豫再三，李紅選擇開口詢問，「這是在直播嗎？」對方一開始含糊其辭，但在追問下不得不承認。「我覺得燙髮是一件很私密的事情，在我並不知情的情況下對此進行直播，侵犯了我的肖像權。」她說。

只能私下吐槽 尋求安慰

在中國青年報訪談過程中，多位受訪者表示，礙於性格、膽量等各種原因，即使現實生活中遇到這樣的事情，也基本上不會當場變臉、採取措施，只能私下吐槽，尋求安慰。

據調查，在「被直播」事件發生後，消費者通常面臨著兩種結局：一種是根本沒有意識到自己的行為已經被全程直播，或者覺得這是小事一樁，不值得計較；而另一種則是，雖然發現了，但是在和商家交涉後，也因為無從考證或孤立無援，最後只能不了了之。

用餐時被直播「帶入」，不少消費者感受不佳。示意圖。（取材自界面新聞）

在江蘇消保委近日發布的警示典型案例中，造型師孫某拍攝了和葉某溝通髮型、理髮的過程，並將其上傳至網路宣傳。葉某發現後，孫某先是刪除視頻，又將葉某臉部打碼並配文「北上廣客人得罪不起」，再次上傳視頻，兩天後才將視頻刪除。葉某訴至法院，要求孫某賠禮道歉，並賠償精神損害撫慰金等損失。孫某則認為葉某同意拍攝視頻，應當預設可以發布。

法院認為，葉某雖然不反對拍攝視頻，但並未明確同意孫某將視頻上傳至網路平台公開發布，孫某的行為構成對葉某肖像權的侵害，遂判決孫某在社交平台上致歉10日，並賠償葉某精神損害撫慰金1000元人民幣（約138美元）等損失。

江蘇消保委表示，直播逐漸融入了當今社會人們的日常生活，部分商家敏銳察覺到了宣傳業務、拓展客源的商機，但此類行為也存在侵害消費者肖像權的潛在風險。這項判決反映了民法典加強對人格權保護的立法宗旨，也有利於增強對消費者權益的全面保護。

發布未徵同意 他怒告官

面對消費領域出現的這個新問題，許多消費者不知所措。江蘇海越律師事務所錢志明經常接到類似事件的諮詢，他表示，真正形成判例的並不是很多。在錢志明看來，「典型案例的發布，能夠起到法律實施的公示效應，警示商家的同時，也可以引導消費者維權，從而建立良好的消費環境。」

中國人民大學公共管理學院教授馬亮認為，許多商家這樣做是為了達到身臨其境的宣傳效果，但未經允許不僅會影響消費體驗，甚至讓其他潛在消費者望而卻步。北京京師律師事務所王輝則提醒商家，要改變「我的地盤我做主」的錯誤觀念，守好行銷邊界。

民法典第1018條、第1019條規定，自然人享有肖像權，有權依法製作、使用、公開或許可他人使用自己的肖像。未經肖像權人同意，不得製作、使用、公開肖像權人的肖像。

王輝表示，「商家這類直播或拍攝行為，如果未經顧客同意，則明顯侵害了其肖像權。」因此，他鼓勵廣大消費者，要勇於向侵害個人肖像權的行為說「不」。

馬亮也認為，「如果消費者可以行動起來，發現商家違規直播時予以勸阻，並透過相關管道進行回饋，就可以有力制止商家的不法行為。

直播網紅、播客幾乎無所不在。圖為水鄉烏鎮一景。（新華社）

查閱多個網路直播平台的用戶規則，其中都包含「不得侵害他人肖像權、隱私權」等相關表述和要求，但是「商家直播顧客的消費行為是否被允許」，目前並沒有明確規定。針對這一問題，某網路直播平台的客服回覆稱，「您如果不願意出現在直播畫面中，可以直接和對方溝通，也可以選擇舉報對方直播間，平台會為您處理。」

馬亮建議，網路平台要暢通維權管道，當消費者發現個人權益受到侵害時，可以透過投訴管道回饋舉報，讓違規短視頻或直播及時下架整改。同時也要加強監管，引導商家透過技術手段（如馬賽克等），解決顧客資訊保護和宣傳推廣的矛盾。「目前對相關商家和平台的處罰力度不夠，未來應聯合監管政策，加大處罰力度，才能以儆效尤。」他說。

捍衛肖像權 必須動起來

而更嚴重的是，「被直播」行為還可能洩露消費者的臉部、行蹤等敏感隱私訊息，從而帶來許多不確定的風險。王輝表示，「隨著生物識別技術快速發展，不法分子甚至可以利用這些信息從事非法活動，如偽造身分、冒用身分進行金融交易等，從而對消費者的人身財產安全構成威脅。」

中國互聯網絡資訊中心發布的第53次「中國互聯網發展狀況統計報告」顯示，截至2023年12月，中國網路直播用戶規模達8.16億人，占網民整體的74.7%。其中，電商 直播用戶規模為5.97億人。

「全民直播」下的隱私保護也成為重要課題。圖為遊客在外灘濱江步道上對黃浦江兩岸美景進行直播。（中新社）

「全民直播時代，消費者的隱私權很容易受到不法侵害。」在中國消費者協會律師團成員、北京市潮陽律師事務所胡鋼看來，互聯網技術快速發展的當下，「消費者始終處於弱勢地位，更需要增強維護自身隱私權等法定權利的意識和能力。」

★透過不斷修法 跟上時代

「隨著數位化進程的推進，尤其是人工智慧 技術不斷迭代更新，隱私權保護顯得尤為迫切和嚴峻。」胡鋼建議，未來在立法上可以堅持「快立頻修」的原則，亦即相關法律要快速建立、頻繁修訂。他表示，「制定相關法律是解決有無的問題，而頻繁修訂是為了應對社會與技術飛速發展的客觀實際，通過對法律的不斷修訂、完善，來適應現實的迫切需求。」

北京市中聞律師事務所李斌同樣也是中國消費者協會律師團成員。他認為，在網路時代，侵犯消費者隱私權現象氾濫，同時出現了許多新的表現形式，「被直播」就是其中一種。「很像過去有些照相館未經顧客允許，便將照片掛在店內進行宣傳」。

在這種情況下，如何更好地保護隱私權？李斌提出兩方的審核：直播平台和平台用戶。

李斌說，做好審核工作，直播平台是責無旁貸的。「平台掌控了絕對的信息優勢，也是最大的獲利主體之一，所以應該壓實自身責任，這個非常關鍵。」

直播能促進商店銷售，特別對農村是一項利器。圖為浙江金華一處茶園裡，婺州舉岩茶基地工作人員正在直播介紹婺州舉岩茶。（新華社）

他同時提醒，用戶在觀看、轉發各類直播前也要審核，避免成為侵權隊伍中的一員。 「在這個時代，幾乎所有人都有一部智慧終端，每個人都可以直播自己、直播他人、直播一切自己感興趣的事情。要知道，雖然有直播和觀看的權利，但是權利行使是有邊界的。」總之，李斌說，最重要的是形成一個社會共治的綜合治理體系。

（應訪談對象要求，文中王丹、劉彤、李紅為化名）