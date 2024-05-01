90歲重慶老太太拍寫真 笑容如19歲少女

老奶奶聞花香時的照片。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

90歲老太太也可擁有19歲的少女心。為幫外婆留住這份「可愛」，重慶女攝影師況三順（網名）在一年多時間裡，幫外婆拍攝了多套寫真，這是外婆第一次接觸寫真攝影。外婆曾身著碎花襯衫出鏡，也穿過粉色睡衣，連塗口紅、穿裙子也是人生中第一次。她把外婆晚年最美好的狀態定格了下來，溫暖了眾多網友，自己也開始免費幫80歲以上老人拍照，記錄更多老人的故事。

老奶奶穿上外孫女的裙子拍照。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

●穿碎花襯衫 外孫女掌鏡

上游新聞報導，2022年7月，況三順給89歲的外婆拍攝了一套少女心爆棚的寫真。那時外婆在武陵山避暑，照片中，她塗著口紅，身穿淺米色碎花襯衫，頭戴草帽，手捧白色野花花束，笑得如同少女。這套寫真，主打的是「森系」可愛。

為什麼想到要給外婆拍攝這樣一組照片？況三順說，外婆此前羨慕隔壁老太太花了很多錢去拍照。於是，自己特意在網上買了碎花襯衫去給外婆拍照。她最開始還怕外婆不配合，比如擔心老人覺得忌諱，但沒想到，外婆表現力很強。寫真成片出來後，外婆開心得拿起電話輪流打給幾個女兒，邀請她們欣賞自己的美照。

況三順說，其實自己小時候和外婆的感情算不上特別親密。外婆身在農村，「大字不識幾個」，又有四個孫輩，「把大多數時間奉獻給了土地」。她真正和外婆親密起來，是在外公去世後，外婆被家人接來城裡一同居住。

上大學時，況三順有一次生病，媽媽送藥來。「外婆非讓媽媽帶上她自己早上沒捨得吃的雞蛋 」。於是媽媽就拿著這個雞蛋坐公交車，再交到她手上。那個場景讓況三順覺得，外婆是疼她這個外孫女的，只是很多愛沒那麼直白地說出口。況三順結婚那天，外婆站在門口，眼裡噙滿淚水。她說：「我至今仍記得那一幕。」

●不分年齡美 10萬人點讚

在那次的武陵山避暑之旅，況三順解鎖了外婆的其他「寶藏」技能，比如當睡衣模特和兒童攝影裡負責引導孩子的「引逗師」。那次拍攝，讓況三順看到了外婆身上的「無限可能」。在接下來的時間，她又給外婆拍攝了幾次寫真。鏡頭中的外婆穿上了粉色睡衣，圓了每個女孩都曾做過的粉色夢想。

去年五一假期，況三順又給外婆拍了一次寫真。一輩子沒穿過裙子的老太太，穿著況三順的黑色裙子，配上白襯衫，成了「戴珍珠項鍊的少女」。滿頭白髮的外婆，依舊笑得很甜，滿是皺紋的手握著嬌艷的薔薇。況三順沒想到，這是外婆生命中最後一次拍攝寫真，外婆第一次也是唯一一次穿上了裙子。

況三順記得，拍攝那天，天氣晴好，但由於前兩個月外婆身體不適曾送醫治療，她又執意要回老家，身體沒完全恢復，所以只拍攝了半個小時，就是擔憂外婆消耗太多體力。遺憾的是，就在這套寫真拍攝完不到半年，當年中秋節前，90歲的外婆在睡夢中安詳離世。這組照片中的一張經過處理，作為了她的遺照。

寫真成片出來後，況三順曾將這組照片發到自己的社交平台，吸引了逾10萬人觀看，光留言就有1000多條，網友紛紛感嘆，「不分年齡的美」。去年在上海舉行的一場攝影邀請賽中，評委、知名國際攝影師濱田英明把自己關鍵的一票，投給了這組照片。

老奶奶第一次拍寫真，穿上了碎花襯衫。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

●幫老人拍照 逾80歲免費

和90歲第一次穿裙子、塗口紅的外婆一樣，況三順自己的人生也出現了很多可能性。大學畢業後，她就職於一家國企。雖然工作穩定，但她並不滿足於這樣的生活，最終謝絕了領導的挽留，30歲那年辭職去澳洲 旅居了一年。辭職時，媽媽和一眾親戚強烈反對，但姊姊和丈夫站在了自己這邊，讓她聽從自己的內心。

姊姊況女士說：「既然有想做的事情，為什麼不在還有能力的時候去實現它呢？」在姊姊看來，妹妹況三順和外婆身上都有的共同點，就是樂觀以及「愛折騰」。外婆操勞了大半輩子，愛美，也總把自己收拾得很乾淨。妹妹也對自己的未來充滿了信心。

況三順在旅居那一年裡，在農場嫁接牛油果，也跟朋友自駕 環遊，逐漸接納自己的不完美，並不打算作改變。回國後在丈夫的建議下，她繼續從事攝影師的工作，發現很多找上門來拍照的人都是給孩子拍，很少特意要求給家中的老人拍照，於是她決定在工作之餘，自己免費幫80歲以上的老人拍照。

姊姊當即表示，妹妹拍老人不收錢，但自己每次要自掏腰包給妹妹399元人民幣(約55美元)的補貼，也是寓意希望老人們「生久久」。目前，況三順已經幫數名陌生高齡老人拍攝了寫真。拍攝過程中，況三順說，她能感受到老人對有人來給自己拍照的開心，那是老年人們可能逢年過節才能得到的關注。為了緩解老人的緊張，她會真誠地誇獎對方，「婆婆你好漂亮哦」、「爺爺你很帥」，這時候老人都會很開心。

老人的笑容很溫暖。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

這些人中，有90多歲的爺爺連牽奶奶的手都一臉羞澀，有老人95歲依舊耳聰目明，開朗如少女，還付費請她拍攝；也有約好了檔期，卻在開拍前幾天因親戚離世，老人情緒低落不能配合；還有人請她給去世朋友的父母拍照，卻因為老人腰部發病，不得不擱置計畫。

況三順的姊姊回憶，外婆去世後，妹妹將外婆的寫真照片在葬禮上循環播放，對家人來說，那些照片承載了溫暖的回憶。有句話說「每個人都是一部史詩」，她覺得妹妹不管拍攝外婆還是其他老年人，都是在用鏡頭講述每個人的故事。況三順給外婆拍寫真的過程，是重新「認識」外婆，也重新「認識」了她自己，更是重新理解親情。