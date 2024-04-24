北京半馬變「伴馬」 一場全是輸家表演

三名非洲選手最後關頭「護送」何杰（右二）率先衝線，遭網友諷刺半馬變「伴馬」。（路透）

北京半馬日前上演「被冠軍」戲碼，被許多評論人士形容是一場「全是輸家的拙劣表演」。但如何盡快恢復跑者及觀眾信心，以及縮小資訊鴻溝、對齊大眾認識，仍是主辦單位、承辦方、贊助商及選手們需要努力的地方。

4月14日，蒙牛2024北京國際長跑節「北京半程馬拉松 」男子組比賽爆出冠軍造假爭議，全國馬拉松紀錄保持者何杰被爆在三名非籍選手「護送」下奪冠。五天後，儘管四人的比賽成績都被取消，贊助商特步、承辦方中奧路跑也相繼致歉，公眾疑慮仍未消除。而這一場馬拉松規則、配速員與誠信的較量，預料也將牽動日後相關賽事的變革。

「咬牙切齒」衝過終點是何杰的招牌表情之一。圖為2023年10月杭州亞運會田徑男子馬拉松決賽中，何杰奪得冠軍。（新華社）

●馬拉松背後 「兔子」來助攻

據節點財經報導，這次「京半馬」，大眾的爭議點主要集中在男子組冠軍何杰是否被「保送」。從錄影紀錄來看，三名非籍選手和何杰，從出發起便一直處在隊伍的領先位置；快到達終點前，三名非籍選手中有人做出回頭看、擺手等「讓道」動作，最終，何杰以1小時03分44秒奪冠。網上因此一片憤慨，覺得有違運動誠信精神、「假賽」、「演戲」等等。

如果以素人眼光看來，何杰這頂桂冠，確實戴得有點匪夷所思。但在「術業專攻」者看來，一切都符合規則，合情合理。本身，這三名非籍選手就是何杰的「兔子」。

熱中路跑的人都知道，一場馬拉松比賽中，偶遇幾隻「兔子」乃至幾十隻「兔子」，是很稀鬆平常的事，也是國內外通行的做法。「兔子」又稱配速員、領跑者、陪跑者、破風手等，他們在馬拉松中的作用，就是提供參賽者穩定的節奏和配速。就像戰場上的助攻手，推動主力軍在預定的時間內完成目標。

根據中國田徑協會發布「中國馬拉松及相關運動辦賽指南」，配速員是官方認證的領跑者，負責在比賽中領跑，幫助其他選手控制速度，以達到或超過特定的完賽時間。配速員需要具備豐富的跑馬經驗、穩定的控制能力，以及強烈的責任感。

這意味著，「兔子」是馬拉松不可或缺的一部分，他們的品質在某種程度上決定了賽事精采、激烈與否，也有利於提升整個賽事的專業和體驗感。尤其對於第一次參加馬拉松的新手跑者，或想刷新個人最佳紀錄的頂尖跑者，「兔子」就是他們的定心丸、催化劑，往往會聘請水平在自己之上的「兔子」，以更好地激發潛能，實現超越。

眾所周知，非洲選手非常擅長跑步，前述三名非籍選手中的比基拉，其半馬最佳成績1小時01分16秒，高於中國男子半程馬拉松全國紀錄的1小時01分58秒。在賽場上，這三名非籍選手也確實游刃有餘，何杰即便開足馬力，仍備感艱難，雙方實力存在差距。

但這顯然不是認定「讓道」、「演戲」的理由。給何杰適配「兔子」，初衷是為了優化他的競技表現，拔高中國長跑項目的成績。但問題出在籌備工作上的失誤。

●一次小失誤 一場大討論

毋庸置疑，特步國際有錯。報導指出，京半馬籌備期間，在特步推薦下，賽事承辦單位中奧路跑定向邀請了28名國內外運動員參賽，其中就包括何杰和外籍配速員，但由於其疏忽了對配速員的明確標注，導致中奧路跑未向組委會報備，將配速員報名為特邀運動員，配速員還和何杰穿著同是特步的服裝，一路上互動不少，引發「放水」等不小的認知偏差。

三名非籍選手之一的馬納蓋特在接受英國廣播公司（BBC）採訪時坦言，他們一行共四人以「兔子」的身分簽約參賽京半馬（其中一人未能完成比賽），目的就是幫助何杰打破中國男子半馬國家紀錄。「我不是去比賽的，我也不知道為什麼他們要把我的名字寫在號碼簿上。」在他的理解中，自己在北京半程馬拉松中的角色是配速員，而非競爭對手。

報導認為，特步估計也沒有想到，一個小小的失誤，竟掀起這麼大的波瀾，但作為贊助商和合作夥伴，錯就是錯了，不論大小。更重要的是，認清錯誤後，要怎麼改，怎麼做。特步對此表示，「我們將深刻汲取教訓，全面排查賽事運營工作所有流程和制度，及時改進，確保今後不再發生此類事件。」

十多年來，特步累計贊助馬拉松賽事和活動超過1000場，是目前中國贊助馬拉松賽事最多的運動品牌。（取材自第一財經）

●砸自己飯碗 假跑沒必要

京半馬事件看似塵埃落定，但業界深思並未停止。近年，每逢輿情危機，品牌方（贊助商）總會被扣上「資本呼風喚雨，左右金牌賽事」的「帽子」，或者被各種「操控論」、「預設論」、「原罪論」淹沒。

在運動賽事中，品牌方固然有他的訴求，例如強化品牌知名度，擴大銷售規模等，但其更明白，商海沉浮，生意長存離不開信任、聲譽的基石和共贏的態度。換言之，體育賽事和品牌方也猶如參賽者和他的「兔子」，只有相輔相成，互相成就，才能做大、做久。

如今，全中國各地蓬勃發展的馬拉松賽事，離不開品牌方的貢獻，正是他們的助推和付出，才讓路跑項目愈跑愈遠，愈跑愈廣，為更多人提供了展現自我、超越自我的機會和舞台。據統計，2023年中國共舉辦了613場馬拉松賽事，總參賽人數達到了驚人的567萬人次。這個數字創下了歷史新高，顯示了人們對運動的熱愛和對生活的熱情持續高漲。

其中，從贊助商觀點來看，特步可說是功不可沒。特步從2007年就開始贊助馬拉松，17年間，已累積贊助馬拉松賽事超過1000場，是國內贊助馬拉松賽事最多的品牌。截至目前，已有83位中國運動員，穿著特步旗下的160X系列跑鞋，贏得了370個馬拉松冠軍。

身為特步的簽約運動員，何杰不僅是多屆馬拉松冠軍得主、中國馬拉松紀錄保持者，也是中國首位亞運會男子馬拉松冠軍。無論是對特步，還是何杰，多一個冠軍，少一個冠軍，影響都不大，充其量就是數量的增減。因為經過十多年的耕耘和沉澱，在大家心裡，早就形成特步VS馬拉松冠軍強關聯的品牌「錨定效應」。

這種背景下，有不少觀點認為，特步根本沒必要「假跑」，因為，在當前碎片化、資訊化時代，極小的「污點」都可以被萬倍、幾萬倍的放大，誰要敢冒險「假跑」，破壞信任和聲譽的基石，那簡直就是自墮地獄。報導認為，基於商業常識和競技運動精神，成立30餘年的企業，一家因運動而生的企業，特步沒有理由自己砸自己飯碗。

何杰和三名外籍選手（圖中左前方）在「北半馬」中從開跑即一路跑在前面。（取材自北京日報）

●中國跑步經濟正旺 品牌不該只盯著冠軍

場上運動員賽跑，場下品牌暗戰。據36氪報導，原本是相對小眾的馬拉松，如今在國內愈來愈擁擠。中國田協報告顯示，2023年中國田協認證路跑賽事共308場，接近每天辦一場頻次。2023年馬拉松和半程馬拉松項目合計完賽達97.003萬人，較2018年增長超26%，主要增量在半程馬拉松。

而從地方文旅、培訓活動到運動裝備，馬拉松背後藏著一門更大的跑步經濟。根據2023年中國跑者調查問卷分析，超過3成的跑者購買運動防護用品消費總支出超過2000元人民幣（約276美元），可穿戴設備運動設備總花費在1000元以上的比率在59%。而跑鞋和服飾，則是另一塊剛需的消費大頭。

國貨運動品牌們，也集體盯上了跑步經濟，簽約菁英運動員成了「標配」。看得見的，是馬拉松賽場上的運動員之間的汗水競爭，但看不見的地方，運動品牌們，正在搶奪站在金字塔頂尖的少數一群運動員。而隨著井噴發展的馬拉松賽事，「冠軍」寶座的爭奪變得激烈之際，此次京半馬的爭議，無疑將贊助商之間的競爭擺到了檯面上。

但運動品牌不該只盯著「冠軍」，在品牌爭奪話語權已趨白熱化之際，沒有了公平性的競技體育，商業化的成績單，無疑只是一張「廢紙」。