墓主是誰？為何在安徽？最高等級的武王墩墓揭楚國歷史面紗
雄踞一方的楚國，是戰國七雄之一，據傳幾度遷都。楚人如何生活？楚王的故事真假幾何？至今引人遐想。中國國家文物局日前發布考古發掘迄今楚國最高等級的墓葬——安徽省淮南市武王墩墓的最新發現，楚國歷史的面紗正被層層揭開。
新京報報導，國家文物局4月16日發布安徽省淮南市武王墩墓考古新發現。據悉，武王墩墓是經科學發掘的迄今規模最大、等級最高、結構最複雜的大型楚國高等級墓葬，為研究戰國晚期楚國高等級陵墓制度，以及楚國東遷後的歷史文化，提供了系統性考古資料。
武王墩墓位於安徽省淮南市三和鎮，是戰國晚期楚國的高等級大型墓地。
頻被盜 全面搶救性發掘
武王墩墓歷史上多次被盜，為保護歷史文化遺產，國家文物局批准安徽省對武王墩墓進行搶救性考古發掘。2019年以來，國家文物局指導安徽省文物考古研究所制定系統的考古工作計畫，開展全面的考古調查、勘探和搶救性發掘，並組織中國社會科學院考古研究所、陝西省考古研究院等單位專家駐地指導發掘。
經考古調查、探勘確認，武王墩墓現保存有主墓（一號墓）、墓園、車馬坑、陪葬墓、祭祀坑等重要遺跡，整個墓園佔地2100餘畝。2020年9月起，一號墓穴發掘工作開始，至2023年11月，完成封土填土發掘。
報導指出，考古工作者重點對主墓（一號墓）進行了發掘，確認主墓（一號墓）為一座大型「甲字形」豎穴土坑墓。墓坑近正方形，邊長約50米，墓坑東側有長約42公尺的斜坡墓道。墓坑四壁有逐級內收的階梯共21級，形制規則。
值得注意的是，武王墩一號墓外圍設有獨立陵園，面積近150萬平方公尺。陵園內發現有車馬坑、陪葬墓、祭祀坑等遺跡。車馬坑位於武王墩一號墓西側，南北長約148米，東西寬約14米，是已發掘探明楚墓車馬坑中最長的一座。
考古人員發現，主墓墓坑中央建有「亞字形」槨室，四周分列8個側室，槨室中部設有棺室，均由長條形枋木構築，頂部覆蓋多層蓋板。
考古團隊制定了具有針對性的現場保護與多學科研究預案，目前已順利提取443根槨蓋板和蓋板上覆的78條竹蓆。
此外，考古學家已提取漆木器、青銅器等編號文物超過千件，包含青銅禮器、生活用器、漆木器、樂器、俑等珍貴文物。
考古人員在槨室蓋板上也發現有墨書文字，每塊板上的文字內容不一、數量不等，大部分字跡透過紅外線設備可以清晰辨識，已發現並採集100多句、近千字。
有專家認為，這些墨書文字是典型的楚系文字。結合文字內容與考古情境判斷，其內容記錄有中槨蓋板放置方位及排序、槨室功能分區等內容，對研究楚國墓葬營建過程、職官制度、名物稱謂等問題具有重要意義。
國家文物局表示，考古團隊已加強提取漆木器等脆弱質文物，在實驗室內進行精細化清理和穩定性保護，並同步開展墓葬碳-14測年、木材樹種鑑定、槨蓋板墨書紅外線辨識、漆器及紡織品材料偵測與製程研究、墓葬埋藏環境分析等多學科研究工作。這些工作讓考古團隊已初步獲得竹蓆和槨蓋板的測年數據，確定槨蓋板樹種、漆器表面顯色物質成分、部分紡織品材質和工藝等。
有考古專家指出，武王墩主墓規模龐大、內涵豐富，應為楚國最高等級的喪葬禮制。其年代處在封建國家體系趨於解體、大一統國家即將孕育形成的關鍵時期，為研究周、秦、楚、漢歷史演變和秦漢中央集權大一統國家及文化形成，以及楚國東遷江淮以後的社會生活面貌和歷史文化圖景，提供了系統性的科學考古資料。
專家也表示，墓主可能為楚考烈王。
楚墓6問 為何在安徽？ 墓主身分仍是謎
1.這個墓高端不？發掘到哪一步了？
答：這個墓確實上「檔次」。武王墩一號墓（主墓）封土底部直徑超過130米，墓口開口邊長約51米，墓坑底部面積超過400平方米，規模巨大，是已發掘楚墓中最大的一座。
棺槨的層數和大小，往往與墓主的身分有關。主墓具有極為複雜的多重棺槨結構，枋木與薄板依序交替，形成多層封護，整個槨室被分隔為九室，為目前所見楚系墓葬分室最多的。
目前，武王墩一號楚墓正在進行槨室內發掘，計畫在高溫季節到來之前完成主要野外發掘工作，爭取本年度內全面完成一號墓考古發掘任務。記者看到，就算是一根看似平平無奇的木頭，都被保護得很好。考古人員也對墓葬封土、填土及木槨各層均建立了高精度三維數字模型。
2.楚國的墓，咋跑到安徽來了？
答：一提到楚國，大家就會想到「荊楚大地」，而武王墩墓為何在「江淮地區」？其實，在那個戰亂頻傳的年代，「打不過就跑」是常態，與秦國相愛相殺的楚國就特別喜歡遷都。
西元前241年，「戰國四公子」之一的楚國春申君黃歇組織了戰國史上最後一次合縱攻秦，卻以失敗告終。楚國害怕秦國報復，於是把國都遷往壽春，也就是如今的安徽省淮南市壽縣。
歷經800餘年，楚國的「餘暉」落在了壽春。
3.墓主究竟是誰？
答：還不知道。壽春作為楚國最後一座都城，歷經楚考烈王、楚幽王、楚哀王、楚王負芻四王。楚哀王即位不久就被殺，末代楚王負芻被秦王俘虜，所以，此二王被依制下葬的可能性較小。楚幽王墓已探明位於今淮南市謝家集區雙廟村，排除法只剩下楚幽王的父親－楚考烈王了。
不過，這只是推測，目前還沒有實證。考古發掘是嚴肅的科學，不容臆想或推測。專家表示，此次考古發掘將進一步尋找楚簡、大型青銅器銘文等關鍵證據作為墓主身分的認定。
楚考烈王何許人也？他曾是秦國的「人質」，是秦王的正牌女婿，後在春申君黃歇的幫助下逃歸楚國，繼承王位，成為楚國第39任王。成語「毛遂自薦」也和楚考烈王有關─毛遂隨趙國平原君出使楚國，面見的就是楚考烈王。
4.墓裡有沒有什麼文字記載？
答：有！槨室蓋板上發現了大量墨書文字，已發現並採集近千字，是典型楚系文字。文字標示蓋板的位置與各側室的功能，對研究楚國墓葬營建過程、職官制度、名物稱謂等問題具有重要意義。
未來，考古人員也將對蒐集到的文字進行釋讀。
5.這個墓的考古還有什麼重大意義？
答：透過此次考古發掘，能進一步了解楚國喪葬制度、職官制度等，可用於研究楚國東遷以後的社會生活面貌及歷史文化圖景。
更大的意義在於，楚國是當時最發達、最強大的國家之一，最早產生縣制，對大一統產生深遠影響。墓主生活在中國正式建立大一統國家的「前夜」，為研究周、秦、楚、漢歷史演變和秦漢中央集權大一統國家及文化形成，提供了系統性的科學考古資料。
6.為什麼叫武王墩？
答：武王墩只是一個地名，是流傳下來的稱呼。有人猜可能是當年的守陵之人稱墓主為吾王，久而久之或許變成了武王，也可能是負芻五年，楚國被秦所滅，以「五」字紀念，進而傳為「武」。當然，這些僅僅是民間的猜測，目前尚未有實證。
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