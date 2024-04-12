「脆皮青年」網曬養生之道 有人變美、有人帶貨「賣健康」

養生操等保養資訊獲得年輕人青睞。圖為一名年輕女子參加太極拳活動。(中新社資料照片)

近年來，一些青年在身體亮起「紅燈」後開始關注養生，並在短視頻平台上嘗試分享養生經驗，有些人還因此找到創業新方向，在收穫關注的同時也獲得收益。不過，「養生」內容如何科學準確也成了問題。

從「脆皮青年」到養生部落客，這種身分的改變正發生在一些年輕人身上。

中國青年報報導，科科在網路公司從事營運工作，同時也是養生部落客。此前，她是典型的「脆皮青年」——因為工作需要面對電腦久坐，頸椎、腰椎等部位先後發出「警報」，「有一段時間晚上睡覺，腰疼到沒法接觸床面。」 科科說，每當這時她都會產生健康焦慮，為此買了十幾本書，一邊學習養生一邊分享。不到4個月的時間，她已經在短視頻平台上累積了2.6萬粉絲。

網路平台上，像科科這樣的養生部落客還有很多。

點進科科在小紅書 平台上的帳號首頁可以看到，她分享的內容主要以「黃帝內經」和「中醫養生」兩個主題為主。 「這兩個IP基本上所有人都知道，會自備一定流量」。

在她分享的內容中，養氣血、減肥、變美等主題數據相對較高一些。最熱的一條內容是「中醫瘦身知識」，目前點讚12萬、收藏10萬，1300多個網友在評論區打卡、提問、分享心得。

在小紅書上有許多關於養生的視頻。(取材自小紅書)

變美變健康 最受關注

事實上，「變美、變健康」也是目前許多平台養生領域裡最受關注的話題，相關內容往往擁有不錯的流量，因此許多養生部落客都會朝著這個方向輸出經驗。

「愛養生的30＋姐姐逆襲中」，是佳佳在平台帳號中的簡介，3年的養生經歷給她帶來了「看得見」和「看不見」的改變。看得見的是膚色、臉部輪廓的變化。 「看不見」的改變，用佳佳自己的話說則是「整個人更加堅定」。

去年9月底，她開始分享自己的經歷，不到半年就收穫了2000多位粉絲。而臉部狀態、身材體態的對比照發出後，讓許多粉絲覺得她是「真實的養生部落客」。

24歲的在校生小包是這些養生部落客的忠實粉絲。受家人和朋友影響，她很注重健康養生，經常會在網路平台搜尋八段錦、養生操、穴位按摩之類的內容，了解如何透過飲食改善情緒、怎麼合理安排運動等。小包認為，這幫助她學習了更多的健康知識，並且養成了可以具體執行的行為習慣。

一些年輕人近期時興改行當養生部落客。(取材自小紅書)

小紅書聊養生 成潮流

報導指出，小紅書提供的數據顯示，從2022年11月到2023年6月，醫療健康月活躍用戶數從0.84億成長至超1.4億。據報導，在該平台搜尋「養生」這一關鍵字，結果顯示有「1448萬＋」篇相關筆記，兩小時後這一數據增長至「1473萬＋」。

唐嘉翼的養生部落客之路更像是一場「療癒」。2013年，為了照顧癱瘓在床的父母，他開始學習中醫養生知識。後來，他嘗試在網路上分享照顧病人的方法和感受，「盡可能幫助更多的人」。影片發出後，許多網友私訊諮詢護理的細節，唐嘉翼就結合自己的經驗講解「什麼時候餵水、什麼時候翻身」。

他會仔細翻看後台每一封私信，其中有憂鬱症患者，也有癌症 患者。2022年夏天，一名粉絲透過私訊找到他，尋求減輕身體疼痛的方法。後來，唐嘉翼才知道這是一名癌症晚期患者，彼時只有32歲，「求生欲很強」。除了分享止痛方式之外，他也經常對其進行心理疏導。一年半後這位粉絲過世，這番經歷也讓他意識到「不能虛度眼前光陰，要好好珍惜生活」。

周博慧從去年7月開始運營養生帳號，此前她在產後恢復階段出現掉頭髮、皮膚發黃、情緒不穩定等亞健康身體狀況。慢慢尋醫調理恢復後，她將自身經驗和養生技巧分享至網絡，收穫許多網友共鳴。

她基本上保持日更，內容涉及養生操、補氣血、養心肝脾胃等方面，多為2至3分鐘影片。粉絲中新手媽媽居多，通常會諮詢產後調理技巧。周博慧說：「她們有時不僅僅是身體上的不適，更多是找我來傾訴情緒。」

一些養生部落客最後走上直播「帶貨」的商業模式。(取材自微博)

平台漲粉 商業合作找來

周博慧透露，自己短片平台上的帳號一個月就漲粉過萬，漲粉速度和流量有些超出她的預期，也有商業合作找來。最初報價以甲方為主，千元左右，發展至今，商務報價已成長至一條5位數，一個月平均會接5筆商單。

品牌方寄來的樣品堆滿了周博慧家的一個房間，產品涉及的領域非常豐富，包括補充品、洗髮精等。她說自己選品嚴格，會先自行試用考察效果，「家裡有老人小孩，我是寶媽，涵蓋了各個年齡層和需求，找來的也都算大品牌，很多產品是先寄到家裡，讓家人試用試吃。」

2024年春節期間，作為受邀的十幾名養生部落客中的一員，周博慧參加了一家視訊平台舉辦的直播節目。此前，她拒絕了許多MCN公司的合作邀約。今年3月下旬，一家公司以「不干涉內容和商務、隨時可解約」為條件，吸引了周博慧與之簽約。接下來他們將開啟直播業務，「這也是發展趨勢，我們順勢而為」。她介紹說，直播主要帶大家「食和補」，會有帶貨環節。

現在，周博慧的粉絲量已經達到27萬。帳號「成長」到現在，她最看重的是創新，「大家都是真心換真心，如果只是抄一抄、套用別人的東西，火的應該是別人，怎麼會是你呢？」

自2020年以來，唐嘉翼已經發布了550餘條視頻，最火的一條點讚量達到5萬次，僅在某一個短視頻平台的粉絲量就已經超過25萬人，目前帳號收益「還是很可觀」。

當下，唐嘉翼覺得自己的分享已過了瓶頸期，目前不再追求流量和數據，影片內容除了滿足商家需求之外，也更加重視正確的引導，「只要能幫助到某一類人群，哪怕只有5個點讚也足夠了。」

養生活動近年在中國青年間流行起來，圖為養生師為女學員講解阿膠熬製技藝。(中新社資料照片)

佛系部落客 不急著變現

報導說，對養生部落客來說，帳號的粉絲量和互動數據是與商務合作方議價的參考標準。目前網路平台還有大量處於尾部的養生部落客，他們或是「佛系」運作、不急於變現，或是小心翼翼地探索著商業化路徑。

畢智豪就自稱「佛系」部落客，他和妻子從2023年9月起共同經營的養生帳號目前有1.4萬粉絲。他們沒有簽約專業公司，需要自己規劃選題、營運和對接商務，沒有硬性更新要求，一個月接商務的收益約2000元（人民幣，下同）。

這兩年，佳佳考取了和健康管理師相關的證書，希望藉此打造差異化人設。未來，她計劃在養生領域深耕，創建屬於自己的養生社群，「只是商業模式還需要推敲。」（應訪談對像要求，文中科科、佳佳、小包為化名）

年輕人熬夜工作、上網，也留意身體保養。圖為「夜淘族」挑燈搶購「雙十一」。(新華社資料照片)

養生熱→產業熱 年輕人是主力

抖音 生活服務相關負責人介紹，抖音平台使用者中24-40歲族群最重視健康養生相關內容。 2024年前兩個月，健康養生類團購訂單比去年同期成長97.76%，購買人潮也呈現年輕化趨勢，20-30歲佔比最高。

「『養生熱』帶來『產業熱』，這是必然的。」北京健康文化促進會副會長潘越用「井噴」形容當下健康養生產業的發展，「養生環境營造、公共場所改造和穿戴設備、健康生活產品等都在快速發展。」

報導指出，面對養生「產業熱」，特別是網路平台的養生「科普熱」，一些專業領域的部落客也有著自己的擔憂。

葉冠成是北京中醫藥大學碩士三年級學生，他所在的導師團隊運營著一個中醫科普公眾號，經常會發布一些健康養生知識，但是閱讀量通常只有幾百次。

他發現，許多專業醫護人員其實缺乏精力做網絡科普視頻，而當下有人專門做短視頻博主，在視頻製作的創意和傳播效果上可能更強。

北京師範大學新聞傳播學院副院長周敏關注到了這個現象。在她看來，專業醫護人員作為「國家隊」，「既要有專業性，也要理解自媒體，平視而非說教的話語體系更具有突破圈群的穿透力。」她認為，網絡平台養生部落客的出現，對大眾提高健康資訊認知、促進健康行為產生都有正面意義。

同時，周敏也發現網路養生部落客在分享過程中存在虛假宣傳等一些不良現象。葉冠成同樣注意到了這一點。他舉例說，安宮丸是救急用的中藥，價格不菲，一粒可達七、八百元。但在有些宣傳中，出現「立春吃安宮」「穀雨吃安宮，賽過開藥方」等說法，「把安宮丸推成一種保健品，這是非常有害的。」