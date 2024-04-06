撫慰每一顆忙碌煩躁的心 「北京塞納河」亮馬河

人們在亮馬河畔野餐。（新華社）

每個城市都離不開水，河流在城市裡穿行，賦予了城市不同的氣質。自2019年起，北京朝陽亮馬河實施綜合治理，這條被稱為「北京塞納河」的河流，如今變得可親可近，撫慰著忙碌生活裡每一顆需要被安頓的心。

「北京塞納河」是人們對亮馬河的暱稱，自從2020年亮馬河國際風情水岸建設完成，這裡就成了全北京最具特色的市民生活、休閒、健身、娛樂和商業消費的公共空間。

河邊幾乎是一幅朝陽區市民休閒「浮世繪」——遛狗的、跑步的、釣魚的、打牌的、野餐的、小憩的……河裡有遊船，也有人玩槳板和皮划艇，每個人都悠然自得。河對岸的藍色港灣，幾乎把全世界美食都囊括在內了，逛吃一通後買幾樣飲料和零食，拎著吃的喝的去朝陽公園吧，或者乾脆就在亮馬河邊的草地上躺一下午，聽鳥叫蟲鳴，看風卷雲舒，這大概就是在北京這樣的超一線城市難以覓得的鬆弛感。

可以親近的亮馬河，撫慰忙碌的生活裡每一顆需要被安頓的心。有人在社交媒體上說，每一次來亮馬河，都會狠狠被治癒。

商圈包圍 京城文旅名片

穿過凱賓斯基酒店公寓的花園，踏上亮馬河沿岸修建的濱水綠道，沿河幾公里慢跑，欣賞河景和動植物，與散步遛狗的本地居民擦身而過……，凱賓斯基酒店總經理溫克立（Christian Wiendieck）最喜歡用這種方式開啟一天的生活。

2023年夏天，朝陽區亮馬河沿線的濱水慢行系統全線貫通，從東直門至紅領巾湖一共18公里，漫步者不會跟機動車發生任何交叉。在溫克立這個慢跑愛好者看來，這是一個完美的戶外慢跑地。

被商圈包裹的亮馬河，與環湖的現代化樓宇相映成趣，景觀的改變也給周圍商業帶來了更多元的消費場景。凱賓斯基酒店公共事務部負責人田園記得，「亮馬河國際風情水岸」建設完成後不久，周圍的四季酒店、威斯汀酒店同行都說，亮馬河已經成為各家酒店重要的宣傳點位。

「去年的北京朝陽國際燈光節也給了我們特別好的宣傳造勢機會。」田園說，「因為河景房足不出戶就能欣賞燈光節，行政走廊也成了欣賞湖景的最佳小會客廳。」

2023年冬季，北京朝陽國際燈光節通過五光十色的光影場景和系列文商旅活動，打造了北京夜間文娛消費的新場景。尤其藍港商圈分會場，因為河流景觀的加持，成為燈光節最具標誌性特色的區域承載地，其中最出圈的要數藍港碼頭上演的「吉鳳朝陽」，數隻丹鳳飛舞在亮馬河上空的視頻幾乎刷爆了當時的社交媒體。

燈光節閉幕後，70％的燈光設施都永久保留了下來，點亮朝陽「夜經濟」。

如果說，2023北京朝陽國際燈光節是朝陽區建設「不夜之城」的重要組成部分，那麼「亮馬河風情水岸國際藝術季」則成為朝陽區在城市文化建設上的新標誌。

從去年9月底一直持續到11月中旬，亮馬河沿岸就成了一座國際大舞台。「拉美和加勒比音樂節」上，來自墨西哥、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴 、巴西、委內瑞拉的6支樂隊和1支中拉合作樂隊，奉獻了極具拉美風情的音樂和舞蹈。緊接著，又是中國—中東歐國家文化藝術嘉年華，塞爾維亞、斯洛文尼亞、保加利亞、羅馬尼亞等9個中東歐國家的藝術團組展演。還有俄羅斯凱特 斯歌舞團「百變大咖秀』沉浸式快閃演出活動……「去年秋天太熱鬧了！出來遛個彎都能碰上演出，家門口就能看世界各國的表演。」家住棗營北里的張燕福說。

整個亮馬河風情水岸藝術季，朝陽區累計舉辦38場中外文化藝術活動。除了貝殼劇場等大型舞台，沿河岸還開設幾個live show小舞台，不定期演出。

河岸邊的小型live完全走進了人們的生活，路過遇到了，便可以在台階上席地而坐。於是，人們創造出的音樂與船隻、皮艇劃過的流水開始對話，這一刻，城市與自然被連接了起來，它們不再衝突，而是共同成為生活方式的依託。

首屆北京朝陽國際燈光節期間，亮馬河畔色彩斑斕。（取材自中新周刊）

漕運沒落 曾淪為臭水溝

在京城水系圖上，亮馬河只是一條細細的短弧線，無論長度還是流域面積都不算顯眼，地理位置卻獨一無二——它穿越第二、第三使館區，串聯起藍港、燕莎、三裡屯三大商圈，北京的時尚感、國際化和煙火氣，都融進了這條航線，它成為北京現代與傳統之間的紐帶。

亮馬河最早出現在史書上是明永樂年間，因為河畔水源充足、牧草豐盛，從京東大道進入北京的商隊，都要在這裡給馬匹洗塵，洗完後更要在河邊晾乾身體，因此得名「晾馬河」，後取諧音「亮馬」，那時亮馬河一帶是水陸客商的彙集之地，旅舍店鋪林立，清朝更修建了一座橫跨兩岸的漢白玉石橋——亮馬橋。

因水而興，又因水而衰，漕運因城市的發展逐漸沒落，亮馬河也因水體退化，變成了亮馬河溝。

張燕福至今記得1995年搬到棗營北里後很長一段時間亮馬河的樣子：「說是條河，但感覺像死水，一走近就聞到味兒，路也不通，我們附近居民平時都繞著走，不往河邊去。頂多夏天的時候，有人去小河溝子裡撈魚蟲。」那時亮馬河河道岸線多為硬質砌塊或直立駁岸，兩岸雖有不少寫字樓和酒店，但大門都在背河的另一側，選擇背河經營，很少有商業願意在河邊開門，河岸是靜僻荒涼之處。

到了2008年，北京地鐵 10號線啟用，亮馬橋站開通，亮馬河借光又經歷了一次改造，修起了棧道，但生銹的欄杆和河水發臭的味道，還是常常提醒人們這裡是個被遺忘的河岸。

市民在亮馬河畔垂釣。（新華社）

全球徵集 景觀綜合治理

轉機出現在2019年，朝陽區實施亮馬河環境綜合治理，亮馬河四環以上3.8公里河段周邊，建設40萬平方米國際化景觀廊道，服務於國際交往、文化交融等北京城市功能定位，並向全球展開了景觀廊道建設專案方案的徵集。

2021年7月，亮馬河實現從三環路至朝陽湖2公里旅遊通航，2022年9月實現了從三環路至紅領巾湖6公里旅遊通航，乘船可遊覽24橋18景。緊接著，18公里濱水綠道貫通，船在水中游，人在岸邊走，亮馬河實現了「1河2湖」18公里濱水綠道「橫向串聯，縱向通達」。

在河邊住了幾十年的張燕福現在天天往河邊去。

從張燕福居住的棗營北里出來，沿著台階下至河岸邊的步道，穿越三環路僅需要1分半，上層的車水馬龍仿佛被隔絕在另一個世界。夏天，岸邊會有拂堤的垂柳和飄蕩的蘆葦，河岸上，幾乎涵蓋各國口味的餐廳、網紅咖啡館擁河而開，草地邊的座椅有年輕人吹風聊天，濱水步道上，孩子們嫺熟地騎著平衡車，不時就有各國慢跑者經過……周圍的居民不但不再擔心河邊的安全，這裡儼然已經成了他們家門口的「詩與遠方」。

人們在北京亮馬河上划槳板。（新華社）

擁河成長 商辦紛紛「轉身」

水岸之間景觀的變化，帶來了源源不斷的人氣，兩岸企業紛紛「轉過身來」，由「背河經營」改為「擁河成長」。凱賓斯基把靠河一側兩個花園的大門打開了，還在啤酒花園的露台搭了兩個「泡泡屋」，吃飯喝啤酒的客人有機會距離亮馬河更近一步。2021年夏天，借力通航的亮馬河遊船，凱賓斯基還推出了從「亮馬河遊船接親」「碼頭浪漫迎親儀式」等主題婚禮派對定制服務。

從2022年開始，與凱賓斯基隔河相望的SOLANA藍色港灣也順勢轉型升級。例如，協同餐飲商戶在夏季延長餐飲營業時間，打造餐飲外擺，讓食客可以一邊享受夜晚的風光，一邊享受美食。冬季到來時，外擺形式升級，打造了更舒適保暖的戶外帳篷就餐區域，讓顧客們在寒冷的冬季也能欣賞河邊美景。

這或許也正是人們喜愛藍港、喜愛亮馬河的重要原因，遍布五星級酒店、高檔寫字樓和繁華商圈的亮馬河畔無疑是時尚、優雅、國際範的化身，可它卻也是親民的、接地氣的。

亮馬河不是北京市中心唯一的河流，卻再也找不出第二條像它一樣的河流，包裹著北京如此多元的面相、族群和生活方式。德國出生的溫克立去過世界上的很多城市，他看到亮馬河具備自己極為特殊的氣質，它的乾淨、多元以及豐富的植被展現、設計規劃，以及它所穿梭流淌的城市位置，都讓它變得獨一無二。（中國新聞組整理）