25歲醫院規培生之死 揭低薪、加班的「牛馬生活」

醫院規培生自殺引發外界關注。（取材自鳳凰周刊／視覺中國圖）

廣西、湖南、上海等多地醫院近期接連傳出「規培生」（住院醫師規範化培訓）自殺事件。其中，湖南省人民醫院25歲的曹麗萍，自揭不堪淪為「免費牛馬」而走上絕路，令人不捨，也由此，規培醫師的生存狀況，逐漸走入人們的視野。

貴州醫科大學分子生物學重點實驗室內的師生交流；示意圖，非當事人與醫院。（新華社）

鳳凰周刊報導，曹麗萍好友李舒透露，湖南省人民醫院的規培生活讓曹麗萍極度疲憊。她曾連續加班42.5個小時，輪轉壓力散落在事無巨細的瑣碎中，回報卻只有每天70多元（人民幣，下同）的工資，請假更是艱難。

從一個科室到另一個科室，曹麗萍結束不了無底洞式的加班輪轉，也無法從掌握「生殺大權」的帶教老師手下脫困，更難以對抗規培制度中的結構性困境。2月一個加班的夜晚，在醫師值班室的衛生間裡，25歲的曹麗萍把手術刀揮向了自己。

妹妹曹檸後來才知道，姊姊的畢業論文已經提交通過。這意味著，如果一切順利，在曹麗萍生日的5月，她就會完成規培結業考試，有機會成為一名正式醫師。

但最終，她只留下一段遺言。「明明一切都那麼那麼美好，可是我不想看見了。沒日沒夜的加班，既然早晚要猝死 ，那就讓我自己選擇方式吧。」

藍黑色血氧儀顯示的心率數值一路上跳。曹麗萍第六次測量時，飆到152。這是2月最後一個周五的早上8點半左右。

她的休假申請在前一天就獲批，但23日中午她仍未能停下手頭的工作。「還有出院要整，」她帶著些調侃的語氣發消息給同學，「現在屬於帶假加班。」

事發當天，曹麗萍的心率最高達到152次/分。（取材自鳳凰周刊）

滿地血 她留下絕望控訴

監控顯示當晚8點40分左右，曹麗萍穿著白大褂，提著一份外賣，走進了湖南省人民醫院神經內科的醫師值班休息室。當晚約10點，曹麗萍進入休息室廁所。次日零點30分左右，一名值班的規培生宋晨去了休息室廁所，看到一地的血，曹麗萍躺在衛生間裡，皮膚發白。

警方在24日凌晨1點10分趕到現場。曹麗萍的家人，則是在2點37分接到自稱曹麗萍老師的電話，對方說，麗萍已經自殺，無生命體征。

妹妹曹檸和父母抵達殯儀館時，已經是下午一點左右。這一天本該是闔家團圓的元宵節 。

和警方的後續溝通中，家屬被告知了死亡現場的一些細節：衛生間門是反鎖的，是密閉空間，初步排除他殺，身體左頸部有切口，身旁有手術刀。

就在事發23日晚11點59分，曹麗萍的QQ空間內，一段設置為「私密狀態」的遺言發出，言語間滿是疲憊、控訴和絕望：

「我真的好累，想回去休息了。我以為熬過這幾天就好了，可是這就是個死循環。一句這個月科室缺人，所以我就活該要一個人做兩個人甚至三個人的事情嗎？即使是在猝死的邊緣，只要不死，就得像牛馬一樣幹活……」、「世上本就沒有公平，怪我自己是不合格的牛馬，熬不下去了…….再也不見了，這個世界。」

家屬簽署排除他殺的死亡通知後，被獲准拿回曹麗萍的遺物。

曹麗萍曾在朋友圈寫下工作忙碌。（取材自鳳凰周刊）

曹檸在姊姊留下的手機裡，看到了她未曾跟家人講述過的生活：自2月1日輪轉到神經內科，曹麗萍每天都在上班，沒有間斷過。

春節假期還沒過完，她又開始輪軸轉。大年初六連續上班30多小時沒合眼，「直接上感冒了」。初七、初八加班繼續，初八熬夜寫病歷到零點左右，事情還是沒做完。初九早上六點半起床，七點多趕到科室繼續工作，這一天，她中飯沒吃，一刻沒停。加班期間，她一直胸悶、心臟不舒服。

她兩次發消息給神經內科一名姓朱的總住院醫師，請求他下個月不要再給自己排主班，以及當晚非必要不收病人。

曹麗萍還曾和朱老師因排班不合理溝通過兩次。「怎麼排班都會不公平。」朱老師回覆她。

湖南省人民醫院是一家集醫教研於一體的三甲綜合性醫院。

2021年，22歲的曹麗萍開始在湖南師範大學醫學院就讀內科學專碩，同時期，她也進入湖南省人民醫院規培。

規培全稱是住院醫師規範化培訓。2013年，國家衛計委等7部門聯合印發《關於建立住院醫師規範化培訓制度的指導意見》，要求所有新進醫療崗位本科及以上學歷的臨床醫師，必須接受3年的規範化培訓，培訓結束參加統一考試，得到規培證後，方可成為一名正式醫師。

頻加班 一個人當兩人用

規培生加班熬夜，甚至通宵，是這裡的常態。和曹麗萍同期規培的王曉莉說，病人從入院到出院的一系列流程都要靠規培生完成，忙的話科室一天要收治十多個病人。

極限狀態下，一個月有七八個晚班出現王曉莉的排班表裡，她輪轉到外科時，連續工作過48個小時。「一刻都不得睡，人一直處於高度亢奮的狀態」。有時通宵夜班結束後也不能及時休息，上級等著你，病人等著你，病情變化了也等著你，「它不是說可以放一放的事情。」

一個月前，當曹麗萍在某科室輪轉時，在帶教老師的要求下，她曾負責過全科室一半病人的病歷。有一天晚班，她從下午5點寫到晚上11點才完成。

「把我一個人當兩個人用。我又不是個奴隸，憑什麼呀？」她當時向同學抱怨。

像奴隸 為了規培證忍耐

但為了規培證，曹麗萍不得不忍耐。王曉莉理解她的處境，對醫學生來說，規培證相當於大學的畢業證和學位證，得不到這張證，就無法找工作，而通往規培證的道路上，帶教老師則擁有支配性權力。

「科室輪轉時，通不通過、合不合格都是帶教老師一句話的事情，他們的權力就太大了，能決定你出不出得了科，如果他報個不合格，你在這輪轉三個月就白輪轉了，後面就要補。一旦補規培的時間跟畢業時間衝突，規培生就無法正常畢業。」王曉莉解釋。

對王曉莉和曹麗萍這屆規培生來說，2月是一個敏感的時間節點。還有3個月就要畢業了，他們需要準備5月的規培結業考試，論文答辯也即將開始，同時科室輪轉任務依然很重，任何一個環節沒做好，就不能正常就業 。

對於規培生來說，高壓只是最顯性的困難，更折磨人的是，無休止的忙碌並不能帶來等量的價值感。

曾有一篇論文準確地描述了規培生在職業社會化過渡期的身分——處於邊緣狀態。他們既沒有主治及以上級別醫師的臨床自主性，也享受不了正式員工的待遇。

曹麗萍的遺書中，有這樣一句話，「我以為規培的主要目的是學習，是把知識和臨床結合，原來是給科室當免費的牛馬……」

王曉莉多有同感。在湖南省人民醫院規培期間，她大多在做機械的複製黏貼工作，能學到什麼東西全靠老師的良心——如果帶教老師很忙，輪轉的三個月她就變成免費敲病歷、開醫囑的工具，偶爾遇到專業素質強、有教學意識的專家做帶教老師，她會幸運地學到一些東西，但那是極少數的情況，「80%的時間都是在做意義不大的雜活。」雜活，是指寫病歷和處理各種醫療文件。

北市海淀區一間醫院的醫護人員討論手術病例；示意圖，非當事人與醫院。（新華社）

北京三甲醫院臨床外科的規培生李琳，在社交媒體分享過一名患者的醫療文書模板，囊括24個文件夾——入院記錄、病史確認單、病程記錄、手術資料、談話記錄、討論記錄、會診記錄、會診意見、教學查房、出院記錄、死亡記錄、出院健康處方、出院診斷證明書、其他文書、新冠病毒肺炎相關文書、測評表、臨床實驗等。數量多得驚人。

除此之外，科室人手不足，也是造成規培生壓力的根源之一。

規培生李琳覺得，規培生是醫院「食物鏈」中地位最底端的，所有找不到人做的、沒人做的，都可以讓研究生、規培生去做。

凌晨4點左右，北京協和醫院重症監護室護士在運送除顫器；示意圖，非當事人與醫院。（新華社）

1日工資70元 不夠點3頓外賣

李琳的夜班費只有50到100元，在北京連點三頓外賣都不夠。她覺得自己就像是廉價消耗品，「就算自殺也沒有人知道，也什麼都不會改變。很快又會有新的學生補上來。」

待遇低是規培生面臨的普遍困境。曹麗萍在遺書中提到湖南省人民醫院規培的收入是「一天七十幾的工資」。

事發後，湖南省人民醫院的部分規培生都接到了電話警告，禁止談論這場死亡事件。