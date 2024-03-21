劫財、毀容、埋屍…邯鄲3少殺人 「小惡魔」怎麼煉成的?

三名未成年兇嫌，有報導稱，他們被逮時，臉上表情毫無異樣。（視頻截圖）

邯鄲三少年對同學劫財、殺人、毀容、埋屍，徹底顛覆留守兒童「弱勢又單純」的社會印象。在討論如何藉由重懲兇嫌之際，許多人也不禁要問，究竟是什麼樣的家庭和學校，養出這三個毫無人性的少年？這恐怕不是專家一句「成長中的親情缺失造成」所能解釋。

被害人王姓學生生前與父親合影。（取材自微博）

河北省邯鄲市肥鄉區13歲王姓初中生被三名同學以鐵鍬打死埋屍案震驚全中國，由於三名未成年兇嫌的犯案暴行之惡劣，令人髮指，掀起了修法加重此類未成年兇嫌刑責的民間聲浪。而此案中，三名兇嫌都是留守兒童的背景，也引來輿論對留守兒童教育及農村現況的關注。不少評論認為，政府應改善留守兒童的成長環境，加強教育和引導，避免悲劇重演。

嫌犯被害人 都是留守兒

據新民周刊題為「三少年涉嫌殺害同學，背後是留守兒童之殤！」評論文章指出，除法律層面外，王姓學生被殺害案還有一個同樣值得注意的大環境背景，就是此案嫌疑三人、被害人一人，全部都是留守兒童。

此案件的發生，令人不禁要問，留守兒童教育是否出了什麼問題？當城裡的孩子每每需要應付怎樣的課間十分鐘、課外補課、家校結合，認為這是一些難以解決的痼疾的時候，鄉村是否正面臨家庭教育缺失，學校教育短缺的情況？而從案件細節來看，此案確實存在了以上這些問題。

其中一個主要部分是學校的功能。評論認為，「如果鄉村學校不認真舉辦，如果鄉賢不張，則鄉村振興未免有所不逮！」

在今年3月11日，上海師範大學教育學院與一些機構共建的「鄉村振興教育人才共建基地」成立儀式暨學術報告會上，上海市教育學會會長尹後慶也稱，「抬頭展望國家未來的發展，必須特別關注農村學校，給予農村硬體設施和文化重構足夠的重視，同時必須關注鄉村教師的成長與發展」。

評論認為，在城鄉差別尚未完全消除的情況下，抵擋不住的是仍有鄉裡人進城務工，卻把孩子拋在農村。「我們當然要從政策上、具體行動上鼓勵進城勞工 將孩子帶在身邊上學。而即使還有部分留守兒童在鄉村，在祖父母身邊，也該到了全力關懷之的時刻了。」

王姓學生遺體被發現現場。（視頻截圖）

曾埋王姓學生遺體的廢棄蔬菜大棚。（取材自新京報）

評論指出，這批留守兒童能夠管好、教育好，是國家未來的財富。而如有缺失，可能不是似此案的王同學一般被害，就是如三名兇嫌一般走入可能是萬劫不復的歧途。

家庭方面也是關注留守兒童現象的重要環節。因父母外出城裡工作，平時與這三名兇嫌和王同學朝夕相處的很可能是祖父母、外祖父母。孩子的父母一旦將子女託付給自己的父母，也就是孩子的祖父母，祖父母一定有管教之責。歸根究底，孩子的父母仍是撫養、教育自家子女的第一個責任人，但這三名兇嫌的祖父母等人也應負起管教失察的責任。

而中國農村目前究竟有多少留守兒童？據2018年全國婦聯發布的統計，截至2018年8月底，全國共有農村留守兒童697萬人。而另據全國婦聯於2013年發布的數字，當年全國17歲以下的農村留守兒童高達6102.55萬，占農村兒童37.7%，佔全國兒童21.88%。而城鄉流動兒童規模則為3581萬。農民外出務工是留守兒童的一大成因。這兩項數字存在較大差距。

正當的休閒娛樂有助培養農村的情緒管理。幾名留守兒童在村裡的文化中心玩「跳馬」遊戲示意圖。（新華社）

親情缺失 兒童行為叛逆

人民日報曾撰文指出，2018年調查顯示，農民工對撫育子女和養家責任的認知程度和期望很高，92%認為撫育子女主要是父母的責任。但這種責任與實際承擔能力之間存在著巨大差距，80%的子女不得不由祖父母或其他親戚照顧。這使得留守兒童因父母長期不在身邊，得不到周到的照管，而出現親情缺失、心理孤獨、行為叛逆等情況，這是部分農村留守兒童生存狀況的真實寫照。

一位曾從事農村教育20餘年的校長曾表示，青少年階段是最需要父母關愛的階段，可很多留守兒童卻只能伴著「親情饑渴」而成長，他們中的一部分性格孤僻，自閉、自卑，行為調皮，其實心裡很失落。「叛逆恰恰是失落感的宣洩。」如何讓留守兒童在農村得到更多的關愛，政府在專業工作上仍需加把勁。

三名兇嫌已被刑拘。（取材自每日經濟新聞）

從霸凌到虐殺 年齡成免罪金牌

近日發生的河北省「邯鄲三少年殺人事件」中，三名兇嫌不僅在犯案後照常上學，還涉嫌刻意誤導警方辦案。很多人不解為何這三名未成年人的行兇手段如此殘忍？這三個心狠手辣的「小惡魔」是如何「煉」成的？媒體分析認為，周遭環境對於施暴少年「小打小鬧」的校園霸凌未能及時發現和制止，加上自恃年齡是實施惡行的免罪金牌，終至鑄成大錯。

據澎湃新聞報導，這樣的悲劇，令人感到雙重痛心：受害者還是一名初中生，卻以這樣慘烈的方式，生命早早凋謝，家長將終身承受與孩子永別的痛苦；施暴者是同齡的孩子，卻對朝夕相處的同學痛下殺手。孩子的臉被鐵鍬鏟得面目全非、殺人後將遺體掩埋企圖毀屍滅跡，這些細節透露出的作案手段之殘忍、掩飾犯罪之狡猾，可謂極其惡劣。

每當有類似嚴重的未成年人犯罪發生，很多人認為這些心狠手辣的「小惡魔」，就是「天生犯罪人」。而近年來發生的類似惡性案件也多次引發公眾對刑責年齡、校園霸凌的討論，如2019年遼寧大連「13歲男孩殺害10歲女童案」、2021年陝西勉縣「13歲少年殺害6歲男童案」等。

報導認為，低齡未成年人嚴重犯罪問題，社會強烈關注。但「天生犯罪人」理論並不符合現代法治理念，犯罪畢竟是一種社會現象。承認未成年犯罪的後天因素，是肯定法律懲戒作用，強調預防和減少未成年人犯罪的重要性以及要系統發力的基礎。

此案中，新聞報導並未披露三名兇嫌的具體年齡，而初中生的一般年齡，正好卡在未成年人刑責年齡的幾個關鍵節點。根據現行法律，已滿14歲未滿16歲的，應當負刑事責任；已滿12歲不滿14歲，負刑責需經最高人民檢察院核準追訴；如果不滿12歲，不會受到刑事追究。

刑責年齡從原來的14歲降到12歲，是2020年12月通過的「刑法修正案（十一）」的一項重要變化。這背後，是未成年人犯罪總體呈上升趨勢、低齡占比有所增加的現實。

最高檢數據顯示，2023年，檢察機關受理審查起訴未成年人犯罪9.7萬人，其中不滿16周歲未成年人犯罪約1萬人。全國檢察機關共批准逮捕未成年犯罪嫌疑人2.7萬人，提起公訴3.9萬人。

被害人生活照片。（取材自微博）

不可能判死 最高處無期

有法界人士稱，依現行法令，三名兇嫌判死不可能，最高可處無期徒刑，但前提是最高檢核准追訴，否則就只能送入未成年人管教所服刑。目前，三名初中生是否會受到刑罰，還不能明確。但毫無疑問，在治理未成年人犯罪上，法律仍要進一步發揮兜底作用，「對於實施嚴重犯罪、性質惡劣、不思悔改的未成年人依法懲治、該嚴則嚴」。

同時，必須追問的是，惡行是怎麼一步步變成現實的？報導的細節已透露出一些端倪：親屬反映被害人「長期遭受三名同班同學的欺凌」「曾表示不願上學」，父母「以為孩子貪玩，並沒有當回事，後來才知道孩子在學校受到了霸凌」等。

小打小鬧未制止 家庭學校疏忽

這些訊息，既顯示出從校園霸凌到殺人惡行，是有一個演變過程的；也部分反映了，在這個過程中，家庭、學校都有疏忽，對「小打小鬧」的校園霸凌未能及時發現和制止。校園霸凌不一定會走向校園兇殺，但校園霸凌長期存在，就會助長施暴者的囂張氣焰，為其實施性質更惡劣的犯罪增加機率。