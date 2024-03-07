9年倒7萬家 當年紙醉金迷的KTV為什麼不香了？

在西安一家商場的迷你KTV內，一名女孩在點歌。（新華社資料照片）

90年代，KTV品牌先後崛起，錢櫃、K歌之王、純K、溫莎、唱吧、魅KTV、星聚會等大大小小的KTV，在中國各大城市遍地開花，想進店消費的年輕人都需要排隊等待。然而，到了2024年，KTV門市數量卻斷崖式下跌，到底原因是什麼？

澎湃新聞近日刊登Tech星球文章指出，90年代，KTV產業進入黃金時代，中國KTV門市數量甚至一度突破12萬家。不過，到了今年，據天眼查數據顯示，中國現存KTV門市數量已不足5萬家。自2015年至今，9年時間減少了7萬多家。

當年KTV生意有多火爆，如今生意就有多慘淡。春節動工後的一個工作日下午，位於北京寸土寸金的國貿地段的KTV「純K」門市，整整五層中，一層KTV包廂都是空房，不見一個消費者。國貿純K店工作人員向Tech星球表示，KTV生意一年不如一年。

疫期過了 卻一年不如一年

後疫情 時代，KTV產業沒有等來報復性消費，而是愈來愈稀少的客流，愈來愈保守的消費力，以及門市關店潮。

春節假期通常是KTV產業的客流高峰期，然而，KTV在假期的存在感愈來愈弱。

以往假期，時間充裕的年輕人們扎堆去KTV娛樂休閒，社交聚會。但剛過去的春節長假，各大KTV都沒迎來想像中的報復性消費。

2月27日前後，Tech星球曾造訪了不少KTV。國貿溫莎KTV門市工作人員表示，現在是淡季，春節假期客流量也不多，100個包廂根本坐不滿。生意還不如去年「十一」期間。純K門市工作人員也表示，生意不太好，一年不如一年，現在生意甚至不如疫情期間。

純K國貿店兩層樓共50個包廂，負責人透露，疫情期間，很多人因為擔心回家過年再返京時可能被隔離，所以都選擇就地過年，娛樂方式有限，很多人便會去KTV唱歌。因此，他們門市上房率差不多能達到70%。但今年春節，各行各業重新回歸正常軌道。大多數人選擇了回鄉過年，或是外出旅遊，加上各地燈會、廟會等戶外活動舉行，分流了室內KTV市場。

市民進出錢櫃北京朝外店所在的寫字樓。（中新社資料照片）

消費衰退 榜一大哥消失

而且，消費力也變得保守。過去，KTV消費最能體現「紙醉金迷、揮金如土」的富人娛樂方式，富二代們一晚一擲千金，消費數十萬甚至百萬的新聞屢見不鮮。純K負責人講，過去一個KTV包廂客人一晚消費能達到2-3萬元（人民幣，下同），每天都有一批這樣的顧客。但現在，一個月可能只有一、兩批這樣的客戶。消費力減弱，業績自然上不去。負責人表示，業績通常倚仗幾間房，大部分包間客人消費低，像XO這些名酒都不太會點。

KTV產業的「榜一」大哥消失，KTV門市生意自然以肉眼可見的速度衰退。

同樣見證KTV產業衰退的還有從業人員劉文。他大約在2017年入行，先後在純k、M-one等多個KTV品牌公司工作。差不多去過所有知名的KTV門市，了解各家KTV品牌風格，目前他在朝陽某商場KTV當店長。

一個平日晚8時，夜間K歌黃金時段，劉文所在的朝陽某商圈KTV店內依然門庭冷落。大大小小18個包廂，只有三個包廂有客人，其他15個包廂都是空房，空房率超過80%。

這樣稀少的客流讓劉文時不時懷念以前業界高光時刻。據他回憶，以前好的時候，純k天天是滿房，即便是周一工作日，也能滿房。周六日更是排隊高峰，大廳等候區常人滿為患。純k屬於大型KTV，通常是80-100間房，其他中型KTV一般是50-60間，小型10-20包房左右。純k工體店，挨著一條酒吧街，生意非常火爆，也是最賺錢的門市之一，100間房，一晚營業額能達到60-70萬。

現在，大型KTV大概一半包廂都滿不了房。純K工體店有100間房，曾經是最賺錢的門市。劉文稱，「現在，周一的晚上連10萬都賣不到，平均一間房產出價值不到1000元。」最賺錢的門店淪落至「天天賠錢」，而此前一晚營業額最高能達到60-70萬。

去KTV自備酒水的人很多，所以KTV酒水也不再好賣。（取材自微博）

酒水難賣 用戶儲值凋零

KTV產業，酒水、用戶儲值是兩大收入來源。只有儲值才有第二次復購，但現在儲值的人變少，有錢的顧客不再續費。加上允許消費者自備酒水，去KTV自備酒水的人很多，所以KTV酒水也不再好賣。

售價高也是KTV生意不好做的原因之一。劉文稱，現在大眾評論上的價格都是透明的，酒水價格也是透明的。1644啤酒，外市賣10元一瓶，KTV門市賣38元一瓶。差價如此之大，在允許自備酒水的情況下，消費者自然更願意選擇自備酒水。

4188元的奢靡總統套餐，「幾乎賣不動」，一個月也賣不出去幾套。

後疫情時代，KTV產業沒有等來報復性消費，而是愈來愈稀少的客流，愈來愈保守的消費力。（路透資料照片）

南方k歌仍旺 卷到火鍋上桌

南方市場受眾需求比較旺盛，KTV氛圍比較濃厚，門市選址在辦公室附近，距離比較近，大家下班了就可以去。而且南方市場KTV消費屬於大額消費，劉文稱，那邊喝啤酒都是高端一點的，像1644，比38元一瓶賣得更貴也有人消費。此外，喝洋酒的人也比較多。酒水是KTV重要的獲利點之一，所以深圳店獲利情況便很好。

粵川湘 KTV數量居前

數據印證了這種南北差異。天眼查數據顯示，從KTV地域分布來看，廣東、四川、湖南，三地相關企業數量位居前列，分別擁有1萬4800餘家、3600餘家、2100餘家。

不營利的門市都一樣，業內有兩個重要的參考指標，一年如果無法回本，便意味著不太好賺到錢。前三年為黃金窗口期，前三年如果KTV不獲利，之後便呈現邊際遞減效應，五年以後就沒什麼生意了。

劉文現在所在的店有18個包廂，開店投入將近400萬，開業一年多，每月營業額在45-50萬左右，去掉租金 、員工成本、水電費、歌曲版權費、酒水成本，目前還沒回本，「回本估計得一年半到兩年」。

2023年，疫情結束後的第一年，線下演出火爆，音樂節、明星演唱會扎堆、citywalk出圈，旅遊熱情高漲，這些跨行業競爭對手的繁榮無形中又分流了KTV原本已經縮水的市場。

產業內部，KTV品牌之間也是各種明爭暗鬥，內卷特別嚴重。

首先是形式上，現在很多KTV為了提高溢價，增加餐點已經成為門市標配。南方城市KTV甚至配上了火鍋，用戶可以一邊吃火鍋一邊唱k。劉文的老闆為了打出差異化，新門市原本規劃是走高級西餐路線，門店外拉個帳篷做露營餐吧，提供新鮮戰斧牛排，一個300多塊，還有偏西式的大肉串。但實際經營起來，發現之前設想的太過美好。300多元一塊的戰斧牛排，高端客很少，一般人根本消費不起。

2000年前後，是KTV產業發展的鼎盛時期。（取材自澎湃新聞）

上門顧客 多從線上下單

其次是價格方面，玩家們不得不被動加入價格戰。現在KTV核心獲客方式之一是線上頻道，其中90%客流來自美團大眾點評。劉文稱，門市假如一天60單客人，可能只有5單是現場客人，其他都從線上團購下單過來的。線上消費愈來愈多，門市不得不重視線上通路。所以可以看到，美團大眾點評以及抖音上的KTV商家都在推出優惠團購套餐。

有些定價特別低，平均下來唱歌一小時可能只要20-30元左右。包夜價格也不斷拉低底線，「一間房包夜套餐128元，比飯店一間包廂價格還低。」過去包夜價格一晚在200-300元，現在也是腰斬，打了將近五折。即便商家已經將價格擊穿至底價，KTV包廂依然滿不了員，後半夜幾乎沒人。

通路競爭也很激烈，KTV業內人士靜文向Tech星球表示，大部分KTV更偏向於入駐大城市購物中心，但購物中心位置有限，所以這就涉及到了渠道競爭，大家都在利用自己手裡的資源拿下黃金位置。此外，還有人才競爭，宣傳引流曝光方面抄襲競爭。「去年我們去跟音樂節聯動，包括跟明星藝人做聯名宣發，跨行業資源宣發，大家會出現爭搶資源的局面」。

小品牌生存空間壓縮

疫情之後加上業界內卷，小品牌生存空間便愈來愈小。靜文稱，KTV產業趨勢較明顯的一點是，兩極化嚴重，小品牌在疫情後倒閉，市場更集中在頭部連鎖品牌。

2024年，在中國的KTV門店數量遭遇斷崖式下降。（取材自澎湃新聞）

而且，KTV投資 成本也愈來愈輕量，之前傳統模式KTV一般在上千萬的投資，現在投資量級可能減少至400-600萬元，以200-250萬元走上精品化路線。

總的來看，KTV產業雖然一直被外界唱衰，倒閉也在真實上演，但眼下不太會消失，只是賺錢的難度無疑將會愈來愈大。