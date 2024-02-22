24小時關心… AI情人慰藉中國年輕人 勝過真實伴侶？

「虛擬情人」為有著巨大工作壓力的中國年輕人提供了一些慰藉，備受熱議的話題也被歌手薛之謙唱入歌曲「AI」中，圖為MV中虛擬人畫面。（取材自微博）

據外媒報導，愈來愈多中國年輕女性開始談起「虛擬愛情」，她們有些是不婚族，有些嫌現實生活中與男性約會太麻煩，有些則是擔心受傷害，於是根據個人偏好，在人工智能 （AI ）軟體上量身訂製完美伴侶。她們說，與自己的AI男友互動更開心。

上海約會花費 600元居冠

綜合英國廣播公司（BBC）、自由亞洲電台及德國之聲等外媒報導，據英國「經濟學人」網站於2024年2月12日發布2023年一項對世界各主要城市青年情侶約會消費金額進行排序的調查，上海拔得頭籌，以約會一晚花費近600美元高居榜首，紐約以567美元居第二，北京則以約450美元位居第十。

在前十位的城市中，中國就占了兩席，美國也僅有紐約和洛杉磯兩座城市。從這些數字看起來，中國的年輕人似乎與世界各國與時俱進，都願意為了浪漫一晚一擲千金。但仔細分析，卻也有很多人開始遠離這種耗時耗錢的戀愛關係，另闢蹊徑。

近期「情人節與財神爺偶遇」引發的中國情人節人們如何消費話題，就有不少討論，有人說年輕人寧願擁有一個AI伴侶，也不要有血有肉的情人。

第四屆世界互聯網大會上發布的微軟小冰——情感計算人工智能。（中新社）

西安一名25歲的辦公室白領屠菲（化名）就自稱擁有一個符合她所有要求的「虛擬男友」，「他」是由上海稀宇科技打造的AI聊天機器人。這個名為GlowAI的人工智慧平台每日下載量高達數千次，不僅為人類用戶排解情緒，還能提供虛擬戀愛。屠菲說，她的AI定製男友浪漫、善良、善解人意、能夠一連幾個小時陪她聊天，感覺自己「正在談戀愛」。

定製AI男友 感覺「戀愛了」

在江蘇南通一家咖啡 館裡，一名年輕女子正在和騰訊公司的「未伴」虛擬男友聊天，她建議去校園草坪野餐，「男友」則稱想見見她的閨密以及閨密的男友。

「虛擬情人」為有著巨大工作壓力的中國年輕人多少提供了一些慰藉，有女性甚至稱「不會選擇真人」。但現在的「AI男友」和「真男友」還有著很大的距離。

有女性網民說，「AI男友」在聊天時，常會出現看來有些制式或是像從網路上搜尋而來的答案，而且有時會浪漫到「過了頭」反而顯假，這讓她們認清了「這就是一個機器人」的事實，但即使沒有體溫，她們仍又繼續陷進這種「溫暖」而難以自拔。

英國廣播公司在評論這種現象時指出，在當代中國，城市的快節奏生活以及大環境下的壓力與不確定性，讓年輕人感到壓抑和憂慮；所以即使AI情侶有暴露隱私的風險，一些年輕人仍然願意選擇虛擬依靠對象。

無論恐婚還是工作壓力大、沒錢，當談戀愛成為許多年輕人的奢望，不僅是「虛擬男友」，「虛擬女友」也存在著龐大的商業市場。而「虛擬情人」是否能替代真人或是避免心碎？答案恐怕仍是在「使用者」的「使用方式」。