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自導自演「熱辣滾燙」掀狂潮 看賈玲引爆話題背後

中國新聞組／整理
激勵立志減重的網友們積極運動的力量，是電影「熱辣滾燙」中，賈玲減重100斤後清晰的馬甲線。（取材自微博）
激勵立志減重的網友們積極運動的力量，是電影「熱辣滾燙」中，賈玲減重100斤後清晰的馬甲線。（取材自微博）

電影「熱辣滾燙」的熱映，不僅讓觀眾再次見證了賈玲創造話題的功力，也一窺她經營商業版圖的實力。「熱辣滾燙」的精準定位，也讓包括劉德華主演的好幾部電影，只能無奈地做出「打不過就撤」的決定，在春節檔上演罕見的「撤檔潮」。

曾靠「你好，李煥英」在2021年春節檔大殺四方的賈玲，時隔3年再度以導演兼主演身分回歸2024年春節檔。據貓眼專業版數據，電影「熱辣滾燙」上映8天，總票房破27億（人民幣，下同）暫列春節檔第一。隨著賈玲為電影減重100斤的話題愈炒愈熱，賈玲和她「熱辣滾燙」的商業朋友圈， 以及掀起減重熱潮所帶來的健身房、拳擊館等行業，大家也一起「過了個好年」。

票房最高 首位女導演 

新京報報導，「熱辣滾燙」翻拍自2014年由安藤櫻主演的日本電影「百元之戀」，儘管有影迷認為原創性不足，但憑借「你好，李煥英」和「熱辣滾燙」兩部電影，賈玲已成功拿下超76億票房，是國內票房最高的女導演。

「熱辣滾燙」背後，賈玲的大碗娛樂是曾參與出品「你好，李煥英」的老面孔，曾任「你好，李煥英」聯合出品方的中影股份是本片的第二出品方。新麗傳媒、閱文影視、企鵝影業均為「騰訊系」公司。賈玲直接關聯的公司還有三亞文藝小紅、北京騎小馬文化，構成了賈玲的「商業朋友圈」。

2月16日，新麗電影和閱文影視背後的閱文集團股價開盤一路高漲，截至16日13時13分，閱文集團股價漲7.21%，收報23.8元/股。「熱辣滾燙」的「熱」也傳到海外，索尼電影公布與賈玲合作，取得「熱辣滾燙」的全球發行權，這是索尼時隔九年後再次全球發行國產片。

據貓眼專業版，參與「熱辣滾燙」的出品方共有8家，分別是新麗傳媒、中影、阿里影業、閱文影視、大碗娛樂、三亞文藝小紅、北京騎小馬文化和企鵝影業。其中，新麗傳媒、阿里影業以及大碗娛樂是參與出品「你好，李煥英」的老面孔，中影股份成為本片第二出品方，新加入的有騰訊系的新麗傳媒、閱文影視和企鵝影業。

商業版圖 曾資金吃緊

除大碗娛樂外，賈玲直接關聯的公司還有三亞文藝小紅、北京騎小馬文化。三亞文藝小紅是大碗娛樂的第二大股東，占比20%，其實際控制人聞玉霜，與賈玲關係密切；北京騎小馬文化創始人馬筱祺也是賈玲多年好友。

賈玲主演「熱辣滾燙」總票房暫居2024春節檔第一。（取材自微博）
賈玲主演「熱辣滾燙」總票房暫居2024春節檔第一。（取材自微博）

企查查App顯示，賈玲共關聯的5家公司，其中4家已被註銷。大碗娛樂，是賈玲商業版圖中僅剩的一家公司。

2016年7月，A股上市公司北京文化發布公告，公司擬以自有資金1000萬元，與賈俞玲（賈玲）、張廣輝、孫集斌共同投資成立北京大碗娛樂文化傳媒有限公司，目標是打造未來中國首家喜劇獨角獸公司。公告顯示，大碗娛樂擬註冊資本100萬元。其中，賈玲出資額為35萬元，持股比例為35%，為公司第一大股東；董事長由賈俞玲（賈玲）委派的董事擔任。

大碗娛樂旗下藝人除賈玲外，還有張小斐、許君聰、張泰維等藝人；孫集斌、劉宏祿等編劇。在賈玲的帶領下，2016年，大碗娛樂旗下的藝人參與了「歡樂喜劇人」、「喜劇總動員」、「喜劇班的春天」等多檔喜劇類綜藝節目。2017年出品了實景明星即興喜劇節目「開心劇樂部」。賈玲自導自演的「你好，李煥英」，則邁開了大碗娛樂在電影市場上的「第一步」。

2021年8月，為了緩解資金壓力，北京文化擬以2500萬元轉讓所持的大碗娛樂20%股權。小紅文化接盤，成了大碗娛樂第二大股東。當時，大碗娛樂2021年上半年虧損1178.24萬元。但此時，大碗娛樂的估值已達到1.25億。

瘦身話題 帶動減重潮

賈玲不僅建構了自己的商業朋友圈，此次「熱辣滾燙」引發的瘦身話題還帶動了減重健身相關行業，因為愈來愈多人受賈玲影響立志減重。據封面新聞報導，以成都健身房、泰拳館為例，諮詢減重者都增加。

「真的看哭了，明天就去辦卡打拳。」大年初六，剛看完電影的小方，按捺不住觀影後激動的心情，還未出電影院就發了一條朋友圈。還有不少網友看過電影後馬上到健身房、拳館一頓猛出拳。激勵他們積極運動的力量，是電影中的賈玲減重100斤後清晰的馬甲線。

「很多會員要求提前開館，開館後搏擊的人變多了。」成都一家拳館負責人王女士表示，新手諮詢搏擊運動的人數也變多了，仔細詢問下很多是因為電影「熱辣滾燙」才來的，女學員數量也不斷上漲。多個品牌健身房則更新了課程，減重課程內容成為重點，排課增加，成都中和一家健身房負責人表示，「覺得健身行業正受到『熱辣滾燙』熱映的正向影響」。

不過「熱辣滾燙」中新力健身館的教練譚阿聰認為，在電影熱映後掀起的減重潮並不可持續，尤其普通人在沒有專業指導情況下想在一年內減重100斤，「98%不能，還有2%看個人自學能力。」譚阿聰表示，賈玲為更好的角色呈現，有專業的團隊制定計畫，而普通人則很難達到。

連劉德華也打不過 春節檔撤了一半

電影「熱辣滾燙」引發的效應，還包括了陪跑電影的「撲街」潮。儘管截至2024年2月18日發布數據，中國春節檔電影總票房已突破80億元（人民幣，下同），觀影人次達1.63億，刷新了春節檔票房紀錄，然而，幾家歡樂幾家愁，今年春節檔冷熱不均，有四部電影因「打不過『熱辣滾燙」等賣座電影，相繼宣布撤檔，被網友戲稱為「撤檔元年」。

據北京青年報報導，2024年的大年初一，共上映了七部電影，另有一部「破戰」於2月16日（大年初七）上映，八部春節檔影片的熱度基本上被「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「第二十條」、「熊出沒·逆轉時空」所覆蓋。

2月14日晚上，「我們一起搖太陽」的主出品方聯瑞影業宣布該片2月15日放映最後一天，隨後將撤出春節檔。這部影片改編自紀實報導文章「最功利的婚姻交易，最動情的永恒約定」，講述兩位重症青年勇敢的「生死約定」，是導演韓延生命三部曲的終章，口碑頗佳，但由於題材的沉重，改檔到3月30日再上映。據貓眼數據專業版，該片在春節檔票房累計為9625萬。

「我們一起搖太陽」劇照。（取材自微博）
「我們一起搖太陽」劇照。（取材自微博）

2月16日，又有兩部電影宣布撤檔。先是動畫電影「黃貔：天降財神貓」在晚間8時左右宣布「後會有期，江湖再見」。之後，晚間11時，「紅毯先生」成為第三部撤出春節檔的影片。

「紅毯先生」是寧浩、劉德華時隔17年首次以導演、演員的身分合作。2月10日上映首日排片占8.5%，而後一路下滑，到2月16日，排片占比僅1.5%。「紅毯先生」是一部極簡主義的荒誕喜劇作品，有觀眾認為寧浩的作者性和高級感是影片的優點，但也因此造成了「非大眾化」，調性與春節檔不符。數據顯示，「紅毯先生」在春節檔的票房累計為8358萬，未能破億。

「紅毯先生」劇照。（取材自微博）
「紅毯先生」劇照。（取材自微博）

2月17日，電影「八戒之天蓬下界」發布聲明退出今年春節檔，延後上映，該片累計票房僅為329萬。

報導指出，八部春節檔影片中有四部先後宣布撤檔，擇期再上，這種現象前所未見。今年春節檔，一方面是「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「第二十條」等影片以合家歡喜劇元素為底色，高度契合檔期觀影氛圍，另一方面實現對社會和個人命運及成長的關照和思考，植根現實溫暖觀眾。抓住了春節檔核心觀影的主要訴求，得到了觀眾的高度認可。

而對於撤檔後的影片是否能夠在更合適的檔期「成功反擊」？業內人士表示，撤檔本身就是無奈之舉，除非能夠以時間換空間，為這部影片爭取一個更好的上映契機。但是觀影人數卻沒有春節檔的聚集效應。也有業內人士認為，春節檔幾部電影的後撤，為後續發行提供了緩衝和鋪墊，希望能夠給影片帶來一線生機。

減重 索尼 電影院

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