國足反腐不足 問題仍多

亞洲盃，中國隊輸給卡達，隊員在賽後表情沮喪。 (路透)

前言：中國足球 十多年來再現大規模打擊腐敗行動，男足前教頭李鐵在官媒紀錄片中承認貪汙，揭開球壇黑幕。究竟這個產業出現了什麼問題？BBC指出其中仍有問題尚未解決。

BBC中文網報導，一月初，李鐵在官媒紀錄片中承認操縱比賽，以確保他所任教的俱樂部取得成功，並賄賂足球界高層管理人員，以獲得國家隊主教練的職位。那是自他在2022年11月忽然被當局帶走調查以來，關於他的案情細節首次由官方曝光，也是中國足球十多年來最大規模腐敗打擊行動的一部分。

中國國足前教頭李鐵在官媒紀錄片中承認貪汙，揭開球壇黑幕。（新華社）

事件重演 涉案金額更高

原中國足協主席陳戌源、國家體育總局副局長杜兆才等人，也在片中親自講述自己為金錢和利益操縱比賽結果及人事任命的罪行。

報導指出，這似乎是熟悉的情景--10多年前，中國足球經歷過相似的大規模反腐，當時北京當局對足球行業進行過一次大規模整頓，涉及數十名足球管理機構官員、球員和裁判。他們當中的很多人同樣在官媒的鏡頭前為自己的罪行懺悔。

「在很多方面，現在這一次看起來和十年前就一模一樣，不過當中的人物換了一批，」觀察中國足球多年的羅文（Rowan Simons）向BBC表示。

然而十多年後，涉及足球界高層官員、職業俱樂部和足球名人的假球、貪腐醜聞再次大爆發。

「有什麼是不一樣的呢？這一次涉及的金錢又多得多了，」羅文說。據官方當時公開的信息，2009年的足壇反腐案中被捕的最高層官員涉案金額約在120至200萬元（人民幣，下同，約16.6至27.8萬美元），而最近已在法庭認罪的陳戌源公開的涉案金額超過8100萬（約1126萬美元）。

裙帶關係 提供腐敗空間

體育產業專家和觀察者表示，中國足球根深柢固的制度問題並未得到徹底的解決，當中的原因錯綜複雜，而其中的顯著因素是中國成熟、專業的管理模式缺位，在中國社會充斥裙帶關係的官僚體系中給腐敗留下了空間。

北京一家體育市場顧問公司總經理崔英善說，在她20多年的從業經歷裡，常常聽到不同的業內人士表示「中國足球最大的問題就是基礎工作沒有做好」。

她以技術數據統計為例，「足球這個項目實際上所需要的數據管理能力非常非常高」，她向BBC表示，但是中國從賽事到個人技術數據等方面的基礎相當薄弱。

崔英善表示，長遠的足球發展需要將工作做得非常細緻。「但是在中國足協，這些問題，它都會用一個口號式的方式，就結束了，」 她說。

中國國足排名已經下降至世界第87位。圖為亞洲杯中國對上塔吉克。(路透)

當務之急 改革利益機制

而專業環節當中缺乏專業性，在她看來，是造成腐敗的原因之一，「因為每一環都不扎實，腐敗的空間就非常大。」

她表示，各級賽事的舉辦其中最基礎的環節之一是對裁判的監督，如果在基層賽事中也無法做到這一點，當中的腐敗將難以解決。

她進一步解釋說，這背後涉及的是整個利益機制的設計問題：「如果從足協的整體利益機制上沒有設計好的話，腐敗問題肯定還會有。」

在上一次反腐打擊行動後，中國足球似乎曾試圖自上而下地改革利益機制問題。

2009年的足球反腐背後的主導者之一是時任國家副主席習近平 ，他的打擊行動曾被期待是中國足球重生的起點。他在上任成為最高領導人後，提出希望中國能夠參加、主辦並繼而贏得世界杯。在2015年，他又主導出台了一項跨度至2050年的計畫，旨在將中國建設成世界足球強國。

去行政化 效法歐美管理

計畫當中非常引人注目的一個主張是要讓中國足球的管理實現「去行政化」，即讓中國足球的管理機構中國足協從行政機構國家體育總局之下脫鉤出來，關於足球領域的決策不再由國家機關主導，這是一種向歐美職業體育管理模式看齊的做法。

但是據中國媒體報道，分離後的中國足協實際上仍然由原足管中心的主要領導負責管理，被指有「換湯不換藥」的嫌疑。

在此前後的這些年裡，中國足球的體制改革「摸不著」，但是資本的大量進入卻「看得見」。在最高領導人主張發展足球的背景下，中國的企業家紛紛投入以億美元計的資金進入職業足球俱樂部，以屢創紀錄的價格簽購球員，支付高昂的薪酬，在各地建造足球設施。

這股熱潮吸引了許多外籍球員加入中國職業聯賽，開啟了「金元足球」時代。

與此同時，中國國家隊的成績卻近乎全無起色。

中國國足成績一再下滑，腐敗又再次成為民眾口誅筆伐的焦點。(路透)

官僚體系 打貪回到原點

國家隊成績一再下滑，職業聯賽面臨衰落之下，腐敗又再次成為媒體和民眾口誅筆伐的焦點。報導引述華爾街 日報對這一段時期的中國足球總結稱，在習近平上任後，中國足球的腐敗和尋租空間再度獲關注。

習近平上任後，中國足球成績成各界討論的焦點。(路透資料照片)

在專家看來，這體現了中國社會體制中時常出現的裙帶關係現象，當中會令一些道德境界不夠強的人被腐敗所侵蝕。

「這些官員上了任，於是就得到好處，」羅文向BBC表示，「而我覺得這一部分是你所懂得的那種中國文化——送禮，然後獲得更多關照。」

中國官方將此形容為「系統性、塌方式腐敗」，而專家表示，這種自上而下的官僚體系形成了「惡性循環」。

在國家隊賽場成績持續低迷、職業足球面臨廣泛危機的背景下，管理這項運動的高層精英再次走向被反腐行動席捲的命運。專家較早前曾向BBC表示，中國足球又「回到原點」。