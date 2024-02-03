化名研學營、澳門遊…小學奧數「黑競賽」頻繁換馬甲斂財？

江蘇省南京市一所小學的一名學生在課堂上為奧數進行練習。(新華社資料照片)

長期以來，競賽獲獎被家長視為小升初「上岸」、搶教育資源的籌碼，因而熱度不減。但這也催生出灰色產業鏈，近期傳出多宗黑色「盃賽」主辦單位斂財，被查處後不斷更換名義，又或讓違規賽事愈發隱秘。

新京報報導，1月上旬，關於「希望盃」、「華杯賽」、「大師賽」等小學奧數「盃賽」的暗號消息又活躍在家長群中。

「去年12月底報名就結束了，名額早就沒了。時間地點一發出來，家長們就迅速訂好了考點附近的酒店。」1月上旬，一位不願具名的北京海淀家長孫先生透露了孩子近日的行程：1月21日，先到河北省石家莊參加希望盃數學競賽，緊接著趕往山東泰安，華杯賽將在那裡舉行。

暗語報名 考點保密多變

孫先生透露，比賽的消息是孩子上課的培訓機構老師推薦的，報名繳費是透過一個微店或者團購鏈接，「壓根不知道是跟哪個機構報的名，報名之後，會有人把報名家長拉進群組等待通知。」

「家長們需提前把孩子送達指定集合位置，參加比賽的孩子統一由大巴車送達，具體考點對家長們保密，考完再給拉回來。」孫先生說。

1月11日，教育部 校外教育培訓監管司、公共安全部刑事偵查局、國家消防救援局消防監督司、中國消費者協會秘書處共同發布提示稱，「大師賽（DSS）」「希望盃（XWB） 」「華杯賽（HBS）」等均屬違規舉辦的「黑競賽」，不法分子散布「競賽獲獎，助力升學 」謠言、販賣焦慮、非法斂財，屬嚴重違法違規行為，教育部門將會同有關部門嚴厲打擊。

聯絡參賽 全靠培訓機構

在政策的高壓態勢下，競賽主辦單位並未收手。「一切照常。孩子上午學校的期末考完，下午就被通知上希望杯衝刺班去了。」孫先生說。同時他表達了自己的擔心，「太折騰了，勞民傷財。而且從頭到尾家長們也不知道組織方是誰，全是第三方的小培訓機構出面招生，出問題之後，都找不到組織者。」

1月22日，中國民辦教育協會發布通告：原計畫於1月21日舉辦的某一違規競賽活動已被京津冀教育、公安、市監等相關部門查處，試卷被當場收繳，違規競賽組織者正在接受公安機關依法調查。經向有關部門核實，以上情況屬實。經權威管道核實，中國民辦教育協會通告中所稱的違規競賽活動，即為希望盃。

官方查處 主辦方未收手

據報導，華杯賽主辦單位在資訊公布上非常謹慎，只對家長告知舉行時間為1月22日至25日。報名結束後，直到臨近考試，都未公布任何確切的考試資訊。

記者取得的一份報名連結顯示，此次活動名稱為「華容道大通關」，活動地點在河北，而一位已報名學生家長得到的資訊則稱活動地點在山東。「關於最終的考試地點，家長們問了好多次，機構一直保密，後來只說大概是在山東泰安，讓大家統一訂購火車票。」

希望盃的「翻車」並未影響隔日華盃賽的進行。後經核實，華杯賽同樣「兵分多路」，參賽學生分為多批，其中一批在山東泰安，另一批在河北邯鄲，活動時間均為1月22日。

中國教育自小學起就面臨內卷，圖為一課外培訓機構。(取材自新周刊/視覺中國圖)

根據參與活動學生流出的活動行程單，1月22日至1月25日的活動行程中涉及「了解人工智慧，體驗創客教室教學」「邯鄲市博物館了解千年古都歷史文化」等環節。

孫先生透露，考試結束後，後面的安排是「純玩」，但多數孩子並沒有跟著行程走。多位親歷比賽的學生家長透露，活動結束後大批孩子選擇離營。

1月29日，中國民辦教育協會在「關於一些違規競賽活動仍在伺機舉辦的預警提醒」中稱，近期，接會員單位和學生家長反映，部分機構和個人以研學旅行名義在河北邯鄲、山東泰安等地舉辦「華杯賽」競賽。經向相關地方政府部門核實，該競賽為違規競賽，試卷已被收繳，相關責任人正在接受有關部門調查。

考程詭譎 臨時被迫中斷

2023年8月，大師賽曾以「研學營」為包裝，考場位於河北張家口懷來及崇禮，活動當天實際行程多次出現臨時改變，最終通知家長稱由於一些「不可抗力原因」被迫中斷。而今年寒假，大師賽對外聲稱，活動地點將設在澳門 。

報名方式也更神秘。1月初，北京市海淀區胡先生接到一個陌生來電，接通後對方先確認是否某某（學生名字）的父母，接著詢問「小升初點招奧數競賽即將開始，咱們孩子參加過大師賽嗎？得過什麼獎項？」隨後告知胡先生：「我們機構拿到了20個名額，先到先得。」價格方面，報名、機票、食宿、培訓費一共2萬元（人民幣，下同），「本周五前報名八折」。而對方始終拒絕透露機構名稱。

「身邊已經有很多孩子家長報名了。」「而且這些名額還很搶手，一遲疑可能就沒了。」胡先生透露，主辦單位會將報名名額放給培訓機構，培訓機構加價把名額賣給家長，不同的培訓機構加價不等。

一位家長向記者出示的報名繳費連結顯示，活動介紹中並未出現任何「奧數」、「迎春盃」、「大師賽」字樣，標題僅寫有「澳門活動五日遊（不含機票）」字樣，價格為1萬2800元，時間為1月29日-2月2日。

販賣升學焦慮 嚴重違規

還有機構採取更隱密的組織方法，推出不與研學營捆綁的銷售方案，且將參賽名額給到學生後就「隱身」。有家長接到機構通知稱，僅收考試報名費，價格不超過1000元，機票及住宿需要家長自理，且機構不組團、不派老師帶隊，需家長帶孩子自行往返，「只在考試的時候出現就好。」

但這類報名門檻極高，報名學生只能是機構集訓隊隊員，或是要篩選履歷。更有多家機構暗中小範圍進行了選拔活動，來確定參賽名額的分配。

「DSS可補錄一位，需要的（家長）發一下孩子簡歷，私訊。」1月中旬，一不知名機構負責人在家長群內發布消息：「如果孩子特別特別優秀，有很多一等獎獲獎證書，可以把孩子簡歷發我一下，看能否申請到名額，不承諾保證名額，只是盡力。如果有別的途徑，您盡量用別的途徑報名。」

1月29日，中國民辦教育協會在上述預警提醒中稱，接舉報「大師賽」等違規競賽意圖去澳門舉辦、「華杯賽」等違規競賽意圖去香港舉辦。此類競賽均為違規競賽，競賽主辦單位散播「競賽獲獎有助升學」謠言，騙取家長錢財，肆意販賣焦慮，涉嫌嚴重違規。

小升初內卷 「對孩子是種傷害」

2023年12月底，一位家長收到了來自培訓機構發的「學生狀況登記表」，除學生基本資料、各科分數外，表格還在統計學生所獲獎項，其中除了「市三好」「區三好」「紅領巾獎章」外，還包括「AS（奧數）」「DSS(大師賽）」。接著，該培訓機構老師介紹了各校的「點招標準」，其中一項就是「四大杯賽證書（迎春杯大師賽、華杯、希望杯、美國數學大聯盟）」。

長期以來，競賽獲獎證書被家長視為小升初「上岸」、爭奪優質教育資源的籌碼，因而熱度不減。2018年起，教育行政部門多次發文「禁賽」，學前教育階段各類競賽和義務教育階段學科類競賽被叫停。2019年起，教育部針對中小學生的全國性競賽活動實行白名單管理，截至2022年，連續公布通過審核的競賽清單，而上述幾個小學奧數杯賽等從未合規，且多次被教育部點名通報、取締。

近兩年來，數理思維培訓的熱度一路攀升。 (取材自中國日報網/視覺中國圖)

據悉，參賽的孩子中，以五年級學生居多，主要是小升初族群。參加這些競賽獲得的證書，會被寫進孩子的小升初履歷裡。

孫先生稱，小升初簡歷「即便沒有市三好、區三好，如果有大師賽這個獎，按照海淀家長們流傳的說法，就可以『橫著走』」。各培訓機構為家長提供統計資料時會列舉海淀「六小強」（海淀區六所知名中學）的上岸（入學）名單，聲稱其中80%以上的孩子都有這些奧數比賽的證書。「大多數家長們對機構的說法都是認可的，你看看人家『上岸』的都這麼搞，你不搞行嗎？」

而這些違規比賽也給家長、學生帶來不小的負擔。「從期末考之後到盃賽考試之前的十來天時間，很多機構為這些奧數比賽開設的衝刺班、突擊培訓班，都是爆滿的。不止考前這幾天，此前孩子也一直跟著一個老師一對一培訓，一次課差不多800元，相比培訓費來說，幾千元的報名費只是一小部分。」孫先生說。除了要投入大量財力，這些違規比賽也大大占用了孩子的時間精力。「其他一些課外活動和興趣愛好就都沒時間參與了，這對孩子也是一種傷害。」