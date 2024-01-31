中國騙保案屢禁不止 10億「回流藥」哪來？

國家醫保基金在保障民眾的用藥權利。示意圖。（新華社）

中國建成世界上規模最大的醫保 體系，如今卻因醫保費 用飆漲等因素，面臨大批民眾無力負擔退保等危機。其中，屢禁不止的各種騙保案，更讓看似光鮮亮麗的中國醫保敗絮其中。當老百姓的救命錢成了不肖分子的救命錢，再龐大的社會保險 體系都可能崩潰。

近年中國國家醫療保障局嚴厲打擊各種違規違法使用醫保基金的行為，據醫保局去（2023）年5月公布的統計，2022年全年破獲的藥品耗材、虛假就醫、藥品倒賣等案件量超2682件，追繳的醫保基金達10.7億元（人民幣，下同，約1.49億美元），顯示醫保騙保依然嚴重。中國官媒近日報導一起非法倒賣醫保藥品的騙保案，單件涉案金額就達2億，背後是一張跨地域的巨大網絡。

據央視報導，這起案件源自於雲南普洱一家公立醫院門口的攝像頭。2022年初，該院從監控畫面發現，從醫院走出去的人群中出現了幾個挎著大編織袋的人，看起來跟普通看病買藥的人不一樣。更詭異的是，很快，這些行色匆匆挎著大編織袋的人，又出現在另一家醫院的門診樓。

此時，雲南普洱市醫保局也發現當地有些患者的醫保卡出現了異常情況。雲南省普洱市醫保局副局長肖德兵表示，有一些患者在短時間內會在多地、多個醫院開治療腎病的藥品，出現頻繁開藥的次數，引起了醫保局的警覺。經過再次核對數據，普洱市醫保局發現本市多個醫保卡都出現了類似情況。

慢性病患者 被當人頭

分析發現這些出現異常的醫保卡持有者，幾乎都是患尿毒症或者其他種類特殊病、慢性病的患者。近年來國家醫保政策給予這些患者很高的支持，給他們發放一種特殊病、慢性病就醫證，就醫時醫藥費醫保報銷比率最高可達90%，讓雲南普洱市醫保局起疑。

醫保局先對當地各家醫院進行檢查，了解這些持卡人為什麼要頻繁開藥，但未發現醫院有明顯違規行為，於是決定從病人身上追蹤，但患者並未說實話。

這時，一家製藥企業上門來舉報稱，他們發現銷售到普洱醫院的藥「海昆腎喜膠囊」，也出現在其他省份，流入了市場進行二次交易。「海昆腎喜膠囊」是許多腎病患者每天都要服用的藥，正好也是醫保局發現的開藥異常名單裡的一款藥。這顯示，醫保藥可能正被回流倒賣，普洱市醫保局帶著這家藥企立即向公安部門報案。

藥品是特殊商品，依法不允許再次流入到市場進行交易，出現了二次流入市場以及二次交易，從藥品監管的角度都是違法行為。根據中國藥品經營許可證制度，如果發現藥品出現在定點醫療機構和藥店之外的地方進行銷售，表明藥品產生了非法交易。

根據醫保局提供的醫保卡異常數據，警方在普洱市幾家大型公立醫院門診調取了監控錄像，通過與門診藥房內的監控進行比對，發現畫面中背著大編織袋的人，其大編織袋裡裝的是在這家醫院開的治療腎病的藥物。這些人在這家醫院開完藥後，又匆忙趕到另一家醫院去開藥。警方跟蹤發現這些人一天能跑四、五家醫院，直到把大編織袋裝滿。

近年中國醫保費用飆漲，不少民眾被迫退保。此為醫保刷臉支付示意圖。（取材自福建日報）

藥販子團夥 層層轉賣

經深入追查，辦案人員查出盤踞在普洱和西雙版納有三個非法藥販子團夥，他們教唆引誘持有慢性病、特殊病醫保卡的患者自己到多家醫院開藥，或者雇人拿著這些病人的醫保卡多地開藥。

以市場價100元的藥品為例，使用特、慢病醫保卡的病人在門診醫保報銷比率為90%，病人自己僅付10元就能從醫院買到藥，而藥販子則用遠低於市場價的40到50元的價格從開藥者手中收購這些藥品，然後再轉賣給上一層的更大藥販。

普洱和西雙版納的三個藥販團夥主要對接人是昆明的李某新。李某新沒有銷售藥品的資質，但他非法收購來自雲南省內各州縣及鄰近省份的醫保藥。李某新有極強的反偵查能力，他要求各地藥販用快遞給他寄藥品，寄件物品寫茶葉和衣物，收貨地址是快遞站，他自己到快遞站取貨，然後拉到在城郊租借的兩層民房裡，這裡是巨大網絡裡的一個臨時中轉站點。

李某新大量以茶葉和衣物的名義向全國20多個省倒賣醫保藥，其中，發貨量最大而且發貨次數最多的是一個深圳的「張小姐」。他們之間的資金往來非常巨大，僅三個月就將近有700多萬元的資金往來，而張小姐的一個收貨地址竟然是深圳市都市健康藥業有限公司的藥品倉庫。

警方查出，張小姐真名張某英，是深圳市都市大藥房有限公司創業分店等多家醫藥公司的法人代表。公司的運營範圍有醫藥股份有限公司，還有健康醫藥公司，她名下有大量藥店，有零售、有批發，醫保藥通過最後這個終端銷售到了市場。

海昆腎喜膠囊。（取材自央視）

非法倒賣 犯罪鏈浮出

至此，一個非法倒賣醫保藥品的犯罪鏈條完整浮出。一級藥販教唆引誘特慢病人用醫保卡在多家醫院開出報銷比率高的醫保藥品，低價購買後轉給普洱、西雙版納的二級藥販，二級藥販再寄給昆明的三級藥販李某新，李某新囤積足量後寄給最大買家深圳張某英，張某英通過這個非法利益鏈條最終從正規的藥店把醫保藥銷售出去非法獲利。

2022年5月，警方抓獲了涉及此案的26名犯罪嫌疑人，查封藥品倉庫八處，在昆明李某新的出租屋裡，查獲高達9噸3000多個品種的非法倒賣藥品。經統計，全案涉案價值達2億元，昆明李某新一年的時間就非法獲利2000多萬元。深圳的張某英到案後坦承購買醫院流出的醫保藥，再從自己的多家藥店銷售出去。

據了解，警方收繳的這9噸藥，因為脫離了藥品儲存必要的溫度、濕度控制監管，藥品質量難以保證，甚至可能被不法分子在回收再銷售過程中摻雜假藥，因此由相關部門予以依法銷毀。

警方起出被倒賣藥品。（取材自央視）

北京師範大學法學院教授彭新林表示，這些案件有一定的隱蔽性，後端都是正規藥店在銷售相關藥品。非法收購的環節以及最後非法銷售的環節，往往是有組織的，鏈條化、系統化、專業化，隱蔽性比較強，打擊醫保騙保詐騙案件還是要突出重點。倒賣醫保藥品不僅擾亂了醫保藥品銷售的正常秩序，更讓醫保基金受到巨大損失，必須突出重點嚴厲打擊。

智能化監管 預防犯罪

為遏制此類案件的高發態勢，2022年3月，最高人民法院、最高人民檢察院聯合發布「關於辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋」，第13條專門規範了醫保騙保犯罪行為，提出全鏈條打擊，重點懲治非法獲利最大的中間商和終端銷售商。

普洱醫保騙保案成為這個司法解釋出台後的第一批案件。主犯李某新涉嫌詐騙、非法經營、掩飾隱瞞非法所得，被公安機關依法刑事拘留；主犯張某英涉嫌詐騙和非法經營，被公安機關採取強制措施。據悉，此案正在進一步辦理中。

報導指出，在加強法律懲治的同時，對醫保藥品的監管和防範網絡也在加緊織密。這起數額2億的騙保案能夠浮出水面，在於國家醫保局在2022年所建成的全國統一醫保信息平台，所有參保人的結算數據通過平台能夠上傳匯集，為醫保基金智能化的監管打下基礎，普洱市醫保局就是通過這個平台發現的異常購藥行為。

在這起騙保案中，不法分子利用定點醫院之間病人就診信息不互通的漏洞，以非法手段購入大量醫保藥品進行倒賣。針對這起騙保案所暴露出的漏洞，國家醫保局數字化監管平台的信息化建設也正在進一步推進、完善。