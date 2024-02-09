上班也能餵狗、擼貓…職場瘋寵物文化 還寫進招募福利

工資條顯示「刀樂」在心理諮商部門工作。（取材自北京青年報）

入職的公司如果允許帶寵物上班，你會更專心工作還是反而因此分心？和寵物一起上班的潮流近年傳到中國，被社群平台稱之為「辦公室寵物文化」。有人說，這可以大大緩解「辦公室綜合症」。你覺得呢？

中國國內不少公司近來流行起了寵物文化，在辦公室擼貓成了一種職場新風尚，有的公司甚至將「能免費擼貓擼狗」做為招聘的福利 之一，藉由「共享寵物」增加員工的幸福感。在社群媒體 上，也有不少職場打工人分享自己帶貓上班、辦公室擼貓的爽翻體驗，網友們紛紛留言：「看著貓狗在辦公室裡蹓躂，隨時能摸摸牠們的頭，太喜歡這種氛圍了」。

「咱們公司有貓舍，大家辦公之餘可以去擼擼貓，放鬆一下。」北京青年報報導，近日，00後大學生隋風進入了杭州一家科技公司的人力資源部門實習，透過電話向應徵者介紹公司環境時，他常常提起公司裡的幾隻明星布偶貓。「公司環境這麼好嗎？竟然還有小貓！」多數時候，電話那端的聲量會明顯提高，「感覺應徵者已經興奮得起飛了」。

公司養寵物 吸引求職者

隋風表示，有些求職者都對擼貓比較感興趣，也是應聘的加分項。為充分宣傳公司的「擼貓福利」， 隋風在社交平台上發布招聘信息時，會特意把貓咪的照片作為頭圖放在封面位置，把招聘文案標題都改成「每天和貓咪一起工作」，希望以此吸引更多求職者。「現在的年輕人都比較喜歡小動物，如果公司養著寵物，可能會讓人覺得這是一個比較溫暖的地方。」他說。

其實，隋風也是被公司擼貓的福利吸引的一員，實習到職的第一天就迫不及待到貓舍實地看了看。15至20平方公尺的空間，布置貓爬架、爬梯、小房子等活動設施，還有貓砂盆、自動貓廁所、定時投餵設備、逗貓玩具等，一應俱全。幾隻布偶貓幼崽有時會端坐在貓爬架上，暖黃的燈光加上木質地板，營造了溫暖的氛圍，讓人忍不住在這裡停留。

「逗貓前後，人的心情會有明顯的變化，一看到小動物就會讓人莫名開心。」隋風說，他所在的這家科技公司的員工大多是35歲以下的年輕人，不少同事十分喜歡寵物，本身家中就養有貓或狗。平常大家工作疲憊或壓力較大時，就會到貓舍待上一刻鐘，有時也會相約一起擼會兒貓。

成同事話題 當溝通媒介

辦公室裡的寵物，往往也能成為同事間互動的媒介。Leo在廣告公司上班，公司一年多前收養了一隻流浪貓，大家為牠取了個俗名叫「富貴」。Leo說，老闆在同一層樓有兩家公司，「富貴」常依照固定時間遊走在兩家公司之間。「它早上在一個辦公室對大家撒嬌、貼貼，下午就會到另一個辦公室要貓條。」

「富貴」在公司的日常。（取材自北京青年報）

更有趣的是，兩家公司的同事也會透過「富貴」來溝通。Leo說，「富貴」某段時間特別愛吃貓條，不吃貓糧。為避免它繼續長胖，Leo和同事們會在「富貴」脖子上掛一個紙牌：「不要再餵牠貓條了，它已經變成小豬了。」而對面的同事見到紙牌，也會掛上一個新紙牌回覆：「就要給它餵貓條！」兩個辦公室的同事透過小貓傳話、互動、玩鬧。

在日常相處中，Leo及同事們和小貓「富貴」建立了感情。有段時間，公司業務不景氣，老闆自己的股票也一直下跌。老闆便開玩笑地說：「最近我股票跌得厲害，估計是小貓帶來了霉運，再跌就把它送走。」坐在辦公室裡的員工立即集體反對。

工作壓力大 扮治癒角色

養一隻小貓能對辦公室氛圍有多大影響？阿娟任職於成都一家新媒體科技公司，兩個月前，公司收養了一隻流浪貓，取名為「Dollar（刀樂）」，阿娟還為牠創建了一個社群媒體帳號叫做「刀樂是隻喵」。阿娟說，「刀樂」就像大家的心理諮商師，工作不開心時就去擼貓解壓。阿娟和同事也為「刀樂」製作了專屬於它的薪資條，上面顯示隸屬於公司的心理諮商部門。

「刀樂」在同事工位上睡覺。（取材自北京青年報）

「刀樂」的「心理諮商師」功能源自於某次辦公室摩擦。阿娟回憶，當時由於領導者發怒，同事們都很不愉快，整個辦公室陷入了低氣壓。小貓「刀樂」似乎察覺了大家的沉悶，走到大家的腳邊開始磨磨、蹭蹭，大家的心情立刻變得舒緩，辦公室很快「晴天了」。「那時真就覺得小貓可以治癒一切。」阿娟說。

據阿娟觀察，「刀樂」最喜歡在女剪輯師的辦公桌上睡覺，和她的關係最密切。「剪輯師的工作，精神內耗比較嚴重，常常要一次次反覆修改，對心態的影響比較大。所以她和貓咪更像是互相救贖的關係。」

Leo和阿娟有著相同的辦公室擼貓療癒體驗。Leo說，有時工作太忙、壓力太大，轉臉看到小貓「富貴」在一旁呼呼大睡，便會覺得內心不忿，偏要把它薅起來揉一頓才「解氣」。「真的很好玩，超級解壓。」

國內外不少大型公司都流行辦公室寵物文化。（取材自微博「鐵塔下的小木屋」）

「『富貴』剛來的時候膽子很小，現在，感覺整個公司都是它的地盤。其他小貓初來乍到，甚至會遭到它的攻擊。」Leo說，她和同事們有時也會把自家的小貓帶進辦公室進行「社交化訓練」，讓寵物們互相認識、交朋友，甚至為他們安排相親。

公司有隻貓「我會捨不得放假太久」

「在一家寵物友好公司工作能有多開心？」此前，Leo在社交平台發布了這樣一則帖子，想看看年輕人對辦公室寵物文化的態度。不少網友留言道：「羨慕了，希望我畢業後也能來」「神仙公司，我要投簡歷。」更多人詢問「還招人嗎」，還有網友表示「帶著我的一群貓來」。

「寵物友好公司影響年輕人對於公司的基礎判斷，如果知道一家公司寵物友好，那麽基本可以知道這家公司的整體氛圍不錯，規章制度、企業文化相對比較開放。」Leo表示，部分公司認為養寵物對工作有負面影響是一種相對保守的態度，據她個人的體驗，擼貓擼狗可以減輕工作壓力、提高工作效率。

另據媒體報導，國內外不少大型公司都流行辦公室寵物文化。谷歌、亞馬遜 、阿里、小米等多家知名企業或允許員工帶寵物上班，或曾在公司收養流浪貓狗。梳理發現，科技、創意公司更傾向於寵物友好。這些公司的員工大多30歲左右，崇尚自由靈活的工作氛圍，寵物是他們的重要社交話題，在與寵物的互動中獲得治癒體驗。

杭州一家金融公司的「共享寵物」。（取材自都市快報）

Leo表示，自己所在公司的寵物友好度也經歷了一個漸進過程。最初，因為公司業務需要，老板將自己的小狗帶到辦公室拍攝海報，後來不少同事偶爾也會帶著自家的小貓小狗到辦公室玩。目前公司集體收養了一隻小貓，它成為大家共同寵愛的對象。幾乎每個月也都有幾個同事會帶寵物來辦公室和大家互動，公司的寵物友好程度愈來愈高。

國外有相關的學術研究結果也印證了阿娟、Leo等人的正面經驗。刊登在「動物」（Animals）、「獸醫學前沿」（Frontiers in veterinary science）期刊上的研究指出，經常帶寵物上班的員工在所有因素（活力、奉獻、專注、總體）上的工作投入度均高於平均水平。當公司有相對靈活的組織文化時，辦公室寵物可以減輕工作壓力、改善溝通效果、增強公司凝聚力。

在辦公室裡擼狗，是一些年輕人心中的「狗狗自由」。（取材自微博「阿杰是王」）

從2023年8月至今，阿娟已經在社交平台分享了上百條「辦公室擼貓」的日常，其中一則帖子點讚量超過了5000。帖子中，她拍攝的小貓「刀樂」十分逗趣：把它放在電腦屏幕前方，試圖教會它工作；教貓咪學習直立行走；上班時間圍觀貓咪流鼻涕。

帖子下方的評論再次體現出寵物友好公司對年輕人的吸引力。「如果我的公司有隻貓，我想我會捨不得放假太久。」「但凡公司有貓，我的前公司都不至於失去我。」

（阿娟、Leo、隋風為化名）