淄博燒烤熱潮急退 店主寒冬苦撐兼做外賣盒飯

店裡空無一人（取材自微信）

去年山東淄博燒烤在一年內火了又退燒，有人認賠殺出，有人轉換跑道，有人堅持著，想方設法找出路；當環衛工不再為創建「淄博文明之城」種花，「燒烤公交專線」只剩司機，清清楚楚明白，淄博的寒潮來了。

去年上半年，山東淄博燒烤暴紅，不少人甚至為此借錢跟風開店；然而熱潮不到一年便退燒，如今已被打回原形，有當時跟風開店的店主背負一身債務，轉賣便當還債。

據搜狐新聞旗下的媒體極晝工作室報導，一名在去年4月跟風開燒烤店的小鄭，是當地少數還撐著不願意認賠結束營業的店主。

月收沒過萬 兼做賣盒飯

賣盒飯是閒出來的主意。十一一過，時常一天盼不到一桌客人，眼看11月底了，營業額還沒過萬，閒著也是閒著，妻子勸他，去幹個跑腿吧，送個外賣吧。他尋思沒意義，賣盒飯既能忙活起來，又能給燒烤店打廣告，「說不準能拯救這家店」，小鄭想。

頭兩天他考察過，這裡少說上百家汽修店，工人多，選擇少，午餐平均消費10元（人民幣，下同），有巨大的盒飯市場。設想得美好，但一行動就狀況頻發；買盒飯的不多，看熱鬧的不少，大多疑惑為啥到這兒賣盒飯？小鄭開始訴苦，「燒烤店沒生意，你嘗嘗好不好吃，下回來店裡吃。」

這一趟跑了近百家汽修店，只撿著四家沒吃午飯的，賣出11盒，不到60塊錢，剩下30多碗只好帶回去。

這天是11月24日，寒潮降臨淄博的第二天。梧桐樹葉開始泛黃，環衛工不再為創建「淄博文明之城」種喇叭花和小雛菊，開始清掃厚厚的落葉。早高峰的「燒烤公交專線」，除司機外空無一人，許多店面只剩下一張轉讓告示。

方圓兩公里內，小鄭的店是為數不多還開著的；說是燒烤店，實則是個鐵皮棚子，地方大，價格便宜，只是密封性差，無人時尤其寒冷。夏天的棚子如今收起來，桌子也砍了對半，只剩20桌。

街頭冷清 「感覺不行了」

五、六個朋友來了，是他打電話張羅來吃賣盒飯的剩菜。他跟朋友分析起失敗原因，第一、送的時間太晚，第二、開車速度太慢，第三、盒子太小；吸取足夠教訓，他又覺得沒這麼失敗了，起碼「混了個臉熟」。

他對自己炒菜很有信心，估計著等到一天賺個一、兩百，汽配城的工人就算認可他的口味。小鄭一如既往地樂觀，但吃剩菜時發現，辣子雞炒辣了，第二天，他沒再去送盒飯，「不敢去，去了人家要來揍我。」

店裡僅剩的三個員工——小鄭、他妻子和唯一的燒烤師傅小薛。小薛提議開通外賣服務，多賺點錢，小鄭給否了，他擔心用錫紙包過的燒烤，味道和店裡不一樣，砸了招牌。妻子建議他，「人家都弄抖音 直播，咱也試試？」小鄭也否了，「不喜歡拋頭露面，咋咋呼呼的。」

妻子覺得他獨斷，吐槽他是「不以掙錢為目的的老實人」；她的主意和小薛能說到一塊兒，但說服不了丈夫。譬如兩人都覺得，燒烤店的價格要適當漲一漲，念叨了半年，小鄭只在十一漲了五毛錢，十一一過，又降回去了。

有燒烤店主兼做外賣盒飯，以拯救生意。（取材自微信）

三人都記得，十一那幾天，最好的一天有100多桌，晚上八、九點，食材就賣完了。等到10月6日，只剩20桌不到，街上也沒了人，「瞬間感覺不行了」。

網路行銷 有人氣沒買氣

淄博人都知道，一個燒烤師傅最後免不了要開一家自己的燒烤店，小薛也不是沒想過；但抖音同城上，他刷到很多正在裝修的、只有一塊牌子的新店，覺得風險太大，「一個碗裡就那麼多東西，一人一筷子就沒了。」

那是今年三、四月份，淄博燒烤最火的時候，小鄭他匆忙開業，開在網紅店「張一家」斜對面，第一天就有30多桌客人。很多人等不及，衝到廚房裡拿烤串，壓都壓不住。二舅、表弟和同學都過來幫忙，最高峰時，有20多個工人。

「淄博燒烤」有三大特色：餅、蔥、醬。（中新社）

五一最後兩天，淄博下雨，小鄭心想，歇一歇吧，下雨沒人吃燒烤。結果兩天後，就被隔壁燒烤店壓著打。隔壁店原本賣醫療器械，為蹭熱度改成燒烤店，每天請一幫人坐著，充人氣。

通過這個教訓，小鄭明白人氣的重要性，他開始用微信 群積累本地客，發紅包，搶到最大紅包的免費吃100串五花肉；只是人來了，自帶酒水，只吃五花肉，他安慰自己，這是積攢人氣。

隔壁店9月份關門了，小鄭第一反應是「好！隔壁不幹了，我生意肯定就好了」，過了一段日子，店裡還一樣半死不活。

難忘榮景 期待再火一把

小薛和小鄭是老鄉，知道他上有老下有小，壓力挺大。之前在別家店，小薛說他的工資有8000，到了這兒7000，如今淡季他又主動提，「哥，你給我個抽菸喝酒的工資就行。」10月開始，眼看不忙了，二舅、表弟都走了，一個長期工也來道別。

小鄭起初開這家燒烤店想要賭一把，賭這家店能拯救自己的生活，能養活一家老小。2016年父親去世，小鄭第一次覺得頭頂的天不見了，開始為生活奔波攢錢。去年，母親得了血霧病，搶救回來成了植物人，他站在ICU門口，生怕下一個叫到的是他。

搶救讓他負債20萬，請了護工每個月5000。他和妻子開始省錢，買衣服，路邊100塊錢兩件搞定。

小鄭的老家曾是淄博最窮的縣，老丈人原先嫌那地方窮，不同意婚事；他跟老丈人保證，將來開一家店，照顧好一家溫飽。老丈人如今不在了，這個念頭還時不時冒出來。

在他的設想中，一家新店，少說也要累積兩、三年口碑，才能步入正軌。得益於淄博的熱度，小鄭一開業就賺錢了，但也沒有循序漸進的節奏。「也不知道火了是好事還是壞事。」小鄭說，在這股浪潮裡，他想做小白龍，能有翻湧的本領，「結果是浪了，但沒潮起來。」

網紅經濟周期有限 跟風開店恐慘賠

去年3月開始，「淄博燒烤」成為中國小紅書 、微博等社交平台的流量密碼，相關話題衝上熱搜榜，讓淄博市成為網紅城市，各地遊客不斷湧入。同時，也有不少人想要分一杯羹，借錢開店，一時之間，燒烤店充斥著淄博的大街小巷。

去年8月左右，這波熱潮開始退燒，到了年底，許多的店面早已撐不下去而關門；「淄博燒烤」從暴紅到回歸平淡，不到一年的時間。

淄博燒烤一度暴紅，餐廳內人聲鼎沸。（中新社）

事實上，在「淄博燒烤」熱潮退燒之前就已經有不少的評論示警，應對這樣的暴紅現象持謹慎態度，不該一窩蜂。

中國經濟網早前報導就提到，淄博燒烤熱潮不再，原因之一是燒烤本來就非淄博獨有，甚至可說中國每個城市都能找到，遊客去淄博是為追求新奇，當好奇心被滿足，遊人便發現車費、住宿及往返時間等各種成本不成正比。

報導稱，作為依靠工業生存的三線的小城市，淄博燒烤的熱潮消退，可說是網紅效應的基本規律。

中國新聞周刊報導也指出，中國生活及分類訊息網站「58同城」上，近期出現數百條淄博燒烤店舖轉讓資訊，不少店面打出「新開業」、「新裝修」與「新設備」等特點；有當地業者稱，大部分店舖轉讓主因是沒有生意，虧損過大，現在轉讓可及時止損，在市場尚未完全冷卻前，挽回一點損失。

淄博燒烤降溫，連帶該行各產業鏈低迷；一度「一餅難求」的淄博小餅，是淄博燒烤產業鏈中的上游。業者稱如今訂單量減少、競爭激烈，目前有地區一區有100多個做淄博小餅的廠家，過去淄博全市也不過約50家。

北京外國語大學國際商學院副教授連增表示，當地燒烤行業雖發展迅速，但忽視網紅經濟生命周期的有限性，尤其是當燒烤火爆過後，如何消化供應過剩成為現實問題，供給大於需求情況下，生意不如之前，自然會出現許多燒烤店轉讓或倒閉。