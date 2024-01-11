首航歸來 「愛達•魔都號」初體驗 遊客讚：都年輕了20歲

圖為航拍「魔都號」駛離上海外高橋造船有限公司4號碼頭。(中新社)

中國高鐵自製率據報導已超過八成，被視為意在搶佔波音與空巴市佔率的自製飛機「中國商飛C919」訂單已超千架，如今自製郵輪首航也順利凱旋。中國在陸海空商業運輸領域展現的「強國交通」強烈企圖心，一覽無遺。

2024年1月7日，國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」安全靠泊上海吳淞口國際郵輪港，3000餘名來自16個國家和地區的乘客完成了7天6晚旅程，標誌著中國製造大郵輪商業首航凱旋。遊客分享體驗，船上有豐富的娛樂活動和美食，和滿滿的東方韻味，讓人不會無聊。有旅行社業者給首航打了90分高分，但也請大家別忘了「愛達·魔都號」還只是一個小學生，多些包容。

據文匯報報導，「愛達·魔都號」是於2024年1月1日下午自上海吳淞口國際郵輪港啟航，執行上海至韓國濟州（西歸浦）、日本 長崎和福岡航程1119海里的首航旅程。南韓 和日本當地政府均在郵輪抵達港口安排了特殊的禮遇，有醒目的歡迎橫幅、歡快的迎賓場面、特別的煙花秀、隆重的歡送儀式等，現場有不少當地民眾趕來港口打卡留念。

據了解，從2023年9月20日船票發售以來，就有百餘位遊客通過春秋旅遊報名「愛達·魔都號」的首航，報名遊客多集中於「50後」、「60後」的長者，總體的出遊結構以夫妻出行或大家庭結伴為主。

為讓首航遊客玩得開心，並照顧到遊客的不同需求，中國船舶集團旗下中船郵輪科技發展有限公司、愛達郵輪有限公司和「愛達·魔都號」管理團隊制定了多條遊覽線路供選擇，船上娛樂活動包括新年歡迎派對、近景魔術快閃、中國民樂大賞、今夜百樂門、繽紛愛達派對、魔都歌舞秀、古典音樂會和相聲專場等項目每天出新。

首航遊客在船上忙打卡。（取材自上觀新聞）

「在船上感覺像年輕了20歲！」據「話匣子」微信公號，首航遊客70歲的鍾阿姨這次與40多名老同事一起報團參加了「愛達·魔都號」首航，還在船上給15名同齡成員一起過了生日。他們一天的行程安排包括上午在愛達廣場拍集體照，中午在宮廷餐廳吃生日蛋糕，下午一起唱卡拉OK，晚上再去大都會 劇院看戲。

「我們每天房間裡都能收到一張日報，船上有哪些活動、在哪裡舉行，都寫得一清二楚，很方便。」據鍾阿姨提供的「愛達·魔都號日報」，詳細羅列了每天郵輪上的活動安排。也針對不同年齡層的遊客安排了啤酒節、摩登派對、尋寶挑戰等多樣的活動。

「這時間過得太快了！本來以為在海上會有些無聊，但沒想到每天活動都安排得很豐富。」遊客王女士說。

燈籠、壁畫 多中華元素

中國元素是「愛達·魔都號」上的一大亮點：喜慶的燈籠和新年掛飾隨處可見；4層的藝術畫廊裡展陳的16幅敦煌壁畫，八段錦、太極拳、空竹、剪紙，還有古箏、琵琶等民樂表演輪番上演，成為遊客們的熱門打卡點。愛達郵輪並與敦煌研究院合作在首航期間推出了4場「敦煌系列」專家大講堂，主題涵蓋敦煌石窟藝術、衣冠服飾、歷史故事和宗教文化。

「聽了老師的講解，再看外面長廊裡的這些壁畫，有了更深的體會。能夠在我們自己建造的大郵輪上體驗到滿滿的東方韻味，感覺特別好。」遊客陸先生說。

愛達郵輪業務總監國佳表示，此次講座是「愛達·魔都號」傳統文化研發系列產品的首發，後續也將持續推動與敦煌研究院等國內知名研究所、博物館合作，在之後的航次中，邀請更多專家學者來到郵輪上來舉辦講壇和文化交流活動，給來自全球的遊客們帶來中國郵輪文化體驗。

逾千船員員工 八成是外籍

在為期一周的航程中，如何保障3000餘名遊客在船上的服務體驗，是「愛達·魔都號」郵輪營運管理團隊的一大考驗。據了解，「愛達·魔都號」上總共有近1300名船員和工作人員，來自30多個國家和地區，其中近80%是外籍員工。

「服務生們都很熱情。儘管不是每個人都會說中文，但他們看到我們都會面帶微笑打招呼。」這是遊客崔女士對於「愛達·魔都號」上服務人員的第一印象。在餐廳觀察發現，諸如點餐、倒水、拿餐具等事項，遊客使用中文加以簡單的動作示意，外籍服務員都能很快理解，有些也能回以簡單的中文。對於一些較為複雜的需求，他們會馬上叫來中國同事進行處理。

「愛達·魔都號」首航期間到訪南韓濟州、日本長崎和福岡時，考慮到遊客在通過海關時可能遇到溝通不良等情況，郵輪上的工作人員在現場引導遊客快速通關。到了晚上，遊客們結束岸上行程返回郵輪時，工作人員會在碼頭上熱情迎接，還在現場準備了紅茶等熱飲，供遊客們飲用。

「我父親是坐輪椅的，下船的時候，服務生會幫我們把輪椅一起搬下去，回來時再幫我們搬上來，感覺蠻貼心的。」遊客陳女士說。

26間餐廳 滿滿中國味

餐飲服務是郵輪服務的重點。「愛達·魔都號」上共有26間餐廳和酒吧，其中既有自助餐廳，也有可供遊客們自助選擇的火鍋、鐵板燒、東南亞菜等餐廳。 「波羅的海餐廳」「宮廷餐廳」兩家主餐廳依照不同用餐時間提供自助和套餐等不同餐點。考慮到老年人的飲食習慣，營運團隊在午餐和晚餐自助中增加了粥類。

遊客吳女士表示，郵輪上中國菜多，很適合中國人口味，而且「每餐都有粥，煮得很好，很暖胃。還有各種配粥的小菜，水果很多也新鮮。」遊客曹女士則說，「菜色還是比較適合中國人口味的。還有像牛奶，既有冷的、也有熱的，比較貼心。」

「魔都號」內飾。(中新社)

對於部分服務方面的細節，也有遊客提出了更高期待：例如，船上的空間範圍比較大，可以考慮在船上設置更多更清晰的標識，方便遊客更快找到想去的地方。也有乘客提出，希望餐點方面有更多中式的菜品，體現一些地方特色。

在離船前，每間客房都收到了一份感謝信和一張滿意度評分表。對於「愛達·魔都號」首航中需要進一步完善的細節，報導指出，大部分遊客都抱持著寬容的態度。

禮儀、服裝 有待提升

作為一名已經有過多次郵輪體驗的旅遊人和遊客，春秋國旅副總裁周衛紅這次也參與了「愛達·魔都號」商業首航。周衛紅說，「『愛達·魔都號』它還是一個『小學一年級生』，我可以對它這次的表現打90分，總體是非常滿意的。」

「愛達·魔都號」愛達廣場的演出。（取材自「話匣子」微信公號）

周衛紅認為，郵輪在國內消費市場仍屬於「舶來品」，郵輪文化仍有待進一步普及。「郵輪是『沒有目的地的目的地』，上面的設施和娛樂活動本就是旅遊體驗的一部分。有些遊客可能更偏好岸上觀光，而只把郵輪視為一種交通工具，這個觀念需要轉變。包括在郵輪上應該有哪些禮儀、有怎樣的服裝，這些都需要向遊客進一步普及。」

隨著首航結束，「愛達·魔都號」將開啟常態化營運。據了解，今年「愛達·魔都號」計畫進行80餘個上海母港營運航次，平均每個月6到7個航次。

「隨著國際郵輪市場恢復起暖，對於『愛達‧魔都號』既是機會、也是挑戰。」上海國際郵輪經濟研究中心理事長、副主任邱羚指出，今（2024）年3月後，國際郵輪巨頭將陸續回歸中國市場，「愛達·魔都號」應該抓住1到3月的窗口期，「循序漸進、小步快走」，爭取每個航次都有所進步。也希望上船的遊客們能多一些包容，用更好的方式幫助「愛達·魔都號」成長進步。

對於遊客們的建言，中船郵輪科技發展有限公司、愛達郵輪有限公司董事長楊國兵說，「透過這次商業首航，我們會把已經確定的流程鞏固下來，再不斷根據遊客們的反饋改進提升。我們有信心為遊客們提供精彩的海上航行。」