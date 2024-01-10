「不要彩禮」、「任勞任怨」…中國光棍蜂擁尼泊爾討老婆

有人說，湧入尼泊爾的中國單身漢們，正在走向一場混亂狂歡。（取材自鳳凰網）

湧入尼泊爾的中國單身漢們，正在走向一場混亂狂歡。被具有「帶貨」等傾向的短視頻所誤導的中國大齡男性，有人最終找到了幸福，也有不少人已經在當地變成了一個笑話。

如今的尼泊爾，隨處可見湧入當地找新娘的中國單身男性。他們大部分收入偏低，年齡偏大，文化程度也不高，是「在中國很難找到對象」的單身漢，都將尼泊爾視為「脫單聖地」。但到了當地，他們才發現誤會大了。原來，自己並非尼泊爾姑娘們的首選；原來，娶妻成本不低；原來，地下跨國婚介不靠譜；原來，這股尋妻潮已「內卷」到山區，他們必須進山「狩獵」。

短視頻誤導 低預算 脫單

鳳凰網報導。中國單身男性湧向尼泊爾尋找新娘的現象逐漸增多，一個主要原因是，在中國的社群媒體 ，以「尼泊爾新娘」為關鍵詞的短視頻呈噴湧之勢。尼泊爾被盛情描述為一個「好多妹子」的「女兒國」，物價低，那裡的女性是一個「不貪圖物質」、「不要彩禮」、「任勞任怨」的賢妻良母型群體。

通常，這些中國單身漢需要輾轉兩三趟飛機，或從拉薩坐大巴走長途陸路，海拔落差高達1000米，還要越過喜馬拉雅山 脈才能到達尼泊爾首都加德滿都，在他們看來，這個遍布中國人開的酒店、餐館和超市的地方，就像上個世紀90年代的中國縣城：高層不多，建築多是4到6層，上面藍天白雲，下面有時塵土飛揚。

「大家都知道中國人富起來了，所以『中國人』是一個加分項。」娶了尼泊爾妻子杜莎的湖南人葉飛這麼認為。如今的中國之於尼泊爾，的確是「富起來了」。世界銀行數據顯示，2022年，中國人均GDP是1萬2720美元，尼泊爾則是1336.5美元，不到中國的九分之一。

在尼泊爾，許多女性曾被以婚姻、務工等名義賣到鄰國印度，處境淒慘。示意圖，圖與文無關。（取材自鳳凰網）

不過，剛到尼泊爾，這些中國男性很快就發現自己誤會了。泰米爾區除了住宿不貴，物價堪比中國新一線城市，吃一碗蘭州拉麵折合成人民幣是18元，兩個人吃一頓小郡肝串串要400元（以下未註明幣值金額均是人民幣）。「要想在尼泊爾過得相對寬裕，一個月至少要5000到1萬元。如果一個月的預算只有2000元，很難找到新娘。」一位中尼通表示。

貧困山區女 才選中國男

「加德滿都和博卡拉（尼泊爾著名旅遊城市）的女孩子家庭條件較好，更願意嫁給門當戶對的本地人。接下來，她們的選擇可能是歐美人，然後才是中國人。」曾在中國留學的尼泊爾姑娘西塔說。

長居尼泊爾的中國人陳凌靜表示，在加德滿都，廚師、司機、酒店管理者屬高薪人群，月工資折合成人民幣是3000多元。但普通女性月工資在600至700元，普通男性月工資在1600至1800元。「在貧困的尼泊爾女性中，中國男性是特別受歡迎的。」這讓很多追逐加德滿都和博卡拉城市女孩受挫後的中國男性，開始把目光投向在這兩地的山區女孩。

「但這件事沒那麽容易。」葉飛認為。對於遠道而來的中國男性，他和杜莎首度見面時，對方最開始抱有很強戒心。「我去了中國，會不會不自由？」這是她對葉飛說的第一句話。在尼泊爾，許多女性曾被以婚姻、務工等名義賣到鄰國印度或中國，甚至極端案例中，有人嫁到中國遭遇丈夫虐待，最後被解救。這些事情都上過新聞，所以她很擔心。

憂受騙挨打 她們曾猶豫

打消她顧慮的是他們的中間人——一個尼泊爾朋友。他做的是中尼貿易生意，會說中文，常去中國，是葉飛朋友的朋友。尼泊爾朋友告訴杜莎，「找個中國男朋友和老公好，至少他不會喝醉了打女人。妳也知道這一點。」

「尼泊爾男人喜歡喝酒。在過去，如果他們心裡有不滿意的事情，很多人會在喝醉之後打老婆。」在北京某高校學中文的一位尼泊爾姑娘說，尼泊爾社會有男尊女卑觀念，盡管男女平等的觀念正在逐漸普及，但被丈夫虐待仍不是新鮮事。

據稱，尼泊爾現在湧入不少前來找老婆的中國男子。（取材自微博）

有了相熟的當地朋友背書，2023年11月，在認識兩個月之後，葉飛與杜莎在尼泊爾領回了結婚證。此後，他帶著杜莎從加德滿都坐飛機到成都再到長沙轉汽車到湘西老家。但「直到她到了湘西，進了我家的門，見到我媽之後，她終於知道不是騙人的了。」葉飛說。

獵奇、選妃 物化女性

葉飛一直對自己有清晰的認知——自己長相平平，身高不到1.7米，在十多歲時就外出打工，學歷不高，能娶到杜莎，他非常知足。但他發現，還有很多人不是這樣，而是變得膨脹，「到了尼泊爾，他們好像從窮矮矬一下子變成了高富帥，覺得自己是皇帝，有選妃的心態」。

在尼中國商人李娟娟曾被拉進一個來尼泊爾找新娘的中國單身男性聊天群，她發現，群裡的男性討論的擇偶標準「基本只有一個，就是年輕漂亮」。有的男性和一些有輕微殘疾的尼泊爾姑娘結婚後，還會在群裡抱怨自己「不划算」。「我覺得女性被當成了商品，心裡很難受。」她很快退了群。

從湖南到尼泊爾生活的謝騫觀察，到博卡拉找新娘的中國單身男性中，「只有10%在35歲以下，有40%在35歲到50歲，還有50%在50歲以上」。很多人都想找20出頭的尼泊爾姑娘。在他看來，這有違人倫，「你是找老婆，不是找女兒」。謝騫認為，這些大齡中國男性，是被「賣色」和「獵奇」的短視頻誤導了，認為，「不用付出很多，尼泊爾姑娘們就會嫁給你。」

地下婚介 成功「不到十分之一」

在某短視頻平台的婚介號上，有對尼泊爾姑娘年齡、身高、體重、家庭情況信息，屏幕上方是一行大字：「彩禮非常低。」在加德滿都的中國商人小葉還見過有中介在朋友圈發一些尼泊爾姑娘的照片，配文是：「貨不多，從速。」「成功一個，給幾萬元。」 而無論在尼泊爾還是在中國，跨國婚介都是非法的，這其中不乏商機可觀，隱祕的地下跨國婚介。

葉飛曾在尼泊爾旅居7個月。和互聯網上描述的盛況不同，就他觀察，在前來尋找新娘的中國單身男性中，真正成功的「不到十分之一」。一個主要原因是文化差異。比如，尼泊爾很多蛋糕店都有螞蟻、蜜蜂、蒼蠅在爬，但顧客還挺多的，因為人們基於信仰往往不會殺生。

倉促跨國婚 「恐怕上當」

即便來到中國，因為語言、文化、生活習慣等的差異，還是有些尼泊爾女性無法適應在中國的生活，這樣的婚姻往往以破裂收場。而有的中國男性在尼泊爾時會包裝自己，或者和中介聯合欺騙尼泊爾女性，稱自己很有經濟實力，但回到中國，當女方發現男方實際上家庭貧困時，就會有一種上當的感覺。

而當中尼跨國婚姻破裂時，尼泊爾女性的權益可能難以得到有效保障。西塔稱，在尼泊爾，結婚時男方往往不需要給女方彩禮，女方有時還會提供家具，但一個約定俗成的規定是，如果兩人離婚，女方會分走男方的一半身家，「很少有人不給」。而在中國，根據法律，這些可能都屬於男方的婚前財產。這樣倉促開啟的異國婚姻，在現實中可能障礙重重。

不過，盡管是「閃婚」，仍然有一些中尼夫婦過上了幸福生活。尼泊爾姑娘拉姆的中國丈夫亮亮是一個做直播帶貨的短視頻博主，比她大18歲，收入不高，剛好夠兩個人生活，即使每次出門為省錢住在車裡搭建的簡易床鋪上，拉姆從來沒有抱怨過條件不好。「我很愛丈夫，很喜歡中國，也喜歡現在的生活。」她說。

拉姆和丈夫亮亮及母親一 家人。（取材自鳳凰網）

而葉飛和杜莎則是進入了先婚後愛的親密關係模式。葉飛坦承一開始就是奔著結婚去的，和杜莎並沒有感情，但相處一個月後，他覺得自己愛上了杜莎。他們靠著英文、中文和手勢溝通，現在已不需要翻譯軟件。2023年最後一天，葉飛發了一條短視頻，總結這一年。視頻裡他們依偎著，笑得很甜。葉飛一字一句敲下：「認識妳是我一生的最大的幸運。」

（除謝騫、亮亮、拉姆外，本文人名皆為化名）