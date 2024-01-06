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擄獲「南方小土豆」的心 哈爾濱咋就火了？

中國新聞組／整理
遊客在哈爾濱冰雪大世界園區排隊，等待體驗超級冰滑梯。(新華社)
遊客在哈爾濱冰雪大世界園區排隊，等待體驗超級冰滑梯。(新華社)

剛過去的元旦假期，哈爾濱站上旅遊市場C位，黑龍江政府還發感謝信，直言「您的傳揚，把很多黑龍江人都『整不會了』（不知道怎麼辦才好）」；在流量時代，除了「南方小馬鈴薯（土豆）」等「爆梗」短視頻的推波助瀾，黑龍江「整會了」的改變，更讓它成為東北一哥，真的紅了。

這個冬季東北遊「火」了！這段時間，南方遊客勇闖黑龍江省哈爾濱的短視頻在社交平台刷屏，南方遊客戴著各式各樣卡通帽、穿著淺色羽絨服湧向冰天雪地，成為別樣的風景。一時之間，「南方小馬鈴薯」成了流行語，暱稱透著北方人對南方人的寵溺。

鳳凰網報導，對南方「小土豆」到來，哈爾濱人使出渾身解數，從提供道地的東北美食，到介紹當地的風土人情，從機場專門新設更衣室，到免費接送南方遊客，連凍梨也要精緻擺盤，許多給外地遊客的便利，讓不少當地網友直呼，「哈爾濱，你讓我感到陌生」。

體驗搓澡 爆棚如春運

初到東北的「南方小馬鈴薯」對冰雪世界充滿好奇，南方都市報報導，他們落地先搶雪靴、逛菜市場，但不少人的第一站是各大盥洗中心，體驗東北傳統計畫──搓澡。不少南方遊客拉著行李箱在洗浴中心排隊，擁擠程度堪比春運。有人開玩笑說，離春節還有一個多月，東北就提前開始「皴」運了。

在冰雪大世界冰爬犁、雪滑梯，還可以體驗室外攝氏零下20度上百人「蹦迪」的熱情，在長白山可以體驗礦泉水漂流，穿上救生衣、坐上皮筏艇順流而下，沿岸是白雪皚皚的風景，據說起得早，還能看到霧凇奇觀。

還可以到東北當一回「公主」；在哈爾濱索菲亞大教堂前，穿著俄式服裝的公主們一邊在寒風中瑟瑟發抖，一邊擺著各種姿勢；除了滑雪、搓澡，南方人還被東北大炕房和花棉襖「征服」。

「為啥叫我們小馬鈴薯？」有南方人問，平時大剌剌的東北人在評論區耐心解釋：「其實這麼叫在東北來說算是暱稱，可愛的意思，我們都管自己叫東北大蔥呢。」

「身穿淺色羽絨服，頭戴可愛帽子」、「看見雪就會發出驚嘆的聲音」具備以上幾個特徵，將被識別為「南方小土豆」；許多東北網友現身說法，本地人一般在冬天穿著黑色羽絨服，因為淺色羽絨服不耐髒且不適合頻繁清洗，所以「南方小馬鈴薯」特別容易被認出來。

南方人因身材較北方人矮小些，被暱稱為「南方小土豆」。(取材自微博)
南方人因身材較北方人矮小些，被暱稱為「南方小土豆」。(取材自微博)

計程車上，師傅和南方遊客聊天，聊著就變夾子音了，這些影片看得網友們一愣一愣的。鳳凰網報導，有南方遊客說：「搭計程車的時候我們跟司機說，哈爾濱被南方小馬鈴薯占領了，師傅說你們都是馬鈴薯公主，是小金豆。」

前面的車時走時停，開車差點撞上，原本罵罵咧咧的東北男司機一見到對方是南方人，不但兇不起來，還不忘叮囑他們東北路滑，開心要格外小心。「不知道啥時候讓這群小土豆，整得我們東北人兒一點脾氣都沒有了。」司機略帶委屈地說。讀特新聞報導，還有東北網友幽默地表示：「我不敢大聲說話，怕嚇著你們。」

更讓大家意外的是，為了迎接精緻的「小土豆們」，東北的凍梨都擺盤了。「我三十多歲了頭一次見凍梨擺盤兒，東北老鐵對小馬鈴薯們可真夠意思了。」當地人驚呼。

元旦假期讓哈爾濱首次登頂最受歡迎民宿目的地，民宿預約量較去年同期成長27倍。澎湃新聞報導，社交平台上，網友和遊客的花式誇讚，讓當地官方在公開信中都不得不坦承——「您的傳揚，把很多龍江人都『整不會了』」。

冬季本來就是東北地區的旅遊旺季，北京冬奧之後，冰雪遊持續升溫，也為東北旅遊市場加一把火，但這些的因素並不足以完全解釋目前哈爾濱人氣與口碑的雙豐收。報導指出，網友「畫風突變」的背後，最主要還是因為哈爾濱確實在發生新的變化。

例如，哈爾濱標誌性旅遊景點冰雪大世界，今年的規模是史上最大，並且提前建設、開業，同時，在旅遊市場環境的打造上，當地也拿出更多行動。

「用戶思維」 花式寵遊客

這幾天網路上流傳的種種關於哈爾濱的細節，都讓人想起淄博。例如，組織歡迎隊伍在機場玩快閃，把交響音樂會搬進商場，城市地鐵化身免費「擺渡車」，市民開私家車接送遊客，的哥用最溫柔的「夾子音」跟遊客對話……這些新服務增量，和之前淄博上演的各種「花式寵遊客」如出一轍。巧合的是，去年上半年淄博火起來後，全國都紛紛向淄博取經。其中，哈爾濱被網友視為最該去取經的城市之一。

有人說，哈爾濱的走紅背後可能也有「高人」，但任何一座城市想「出圈」，有一些前提條件是最基本的，那就是必須得有「用戶思維」，得知道現在的遊客到底「好哪一口」，並願意去改變。尤其是在社群媒體和全域旅遊時代，這一點顯得更加重要。

例如，「讓人整不會」的傳揚，其實都是「細節決定成敗」──為了遊客拍照好看，哈爾濱弄了一個大的人工月亮；為了方便南方遊客取暖，又造了溫暖的小房子；為了讓遊客可以更方便吃哈爾濱凍梨，特意弄出了凍梨擺盤……這些細節不僅讓遊客感到被尊重，也成為互聯網上不斷傳播的素材，最終成了「網紅」景觀，這就是精準地洞察了網路時代的遊客心思，順應社群媒體的傳播規律。

官方神操作 陪滑冰梯、萬物皆可冰糖

2023年最後一天，黑龍江致函感謝遊客：「這個冬天，您的傳揚，把很多龍江人都『整不會了』。」齊魯晚報報導，哈爾濱旅遊的出圈，大有淄博燒烤爆火之時的架勢，無論是官方行動或民間聲音，都在用力招攬每位有意向的觀光客，在這波流量之下，哈爾濱正在做出改變。

去年12月14日，哈爾濱冰雪大世界官宣開園日期，單一影片曝光量就高達1.7億次；12月18日，冰雪大世界開園第一天，不到3小時便湧入4萬名遊客。

本屆哈爾濱冰雪大世界超級冰滑梯提檔升級，滑道由8條增加到14條，最長的滑道長達5...
本屆哈爾濱冰雪大世界超級冰滑梯提檔升級，滑道由8條增加到14條，最長的滑道長達521米，吸引各地遊客前來遊玩體驗。（ 新華社）

由於大量遊客無法體驗到「大滑梯」、「摩天輪」「哈冰秀」等熱門項目，現場有人齊喊「退票」。經由短視頻平台傳播，迅速引發爭議，並衝上多個平台熱搜。

事發後，哈爾濱市文旅局領導前往現場督導，第二天，冰雪大世界發布公開信致歉並給出細緻優化措施，這一行為廣受好評，也為後來哈爾濱旅遊走紅奠定基礎。

在哈爾濱冰雪大世界園區，遊客在體驗冰滑梯。(新華社)
在哈爾濱冰雪大世界園區，遊客在體驗冰滑梯。(新華社)

據報導，「小土豆」這個稱呼，在一開始的退票風波中，被認為帶有濃重負面意義，隨事件推進，多數人自行消解不友善內涵，轉而看重「小馬鈴薯」中凸顯的可愛意味，更附加寵溺的註解，再為後期的短視頻提供熱梗，北方豪爽和南方精緻的鮮明對比，每天都在熱榜流傳。

每日經濟新聞報導，低溫是哈爾濱最早出圈的熱梗，每個不願錯過流量的博主都拍一組對比視頻：剛到哈爾濱「大言不慚」喊「不冷」，幾小時後就窩在炕上連聲說「我要回家」。

網友擠進冰雪大世界，發現熱度最高的超500米冰滑梯門口立著「此處排隊6小時」的立牌，感嘆頂流項目「實火」；為了讓不足160厘米身高限制的遊客也能滑滑梯，園方安排「陪滑」，於是又將「185哈體院學生陪滑」短視頻刷上熱門。

當地人的日常生活也備受追捧；搓澡文化自備流量，有人拖著行李直奔澡堂，被網友冠以「南泥北運」。部落客們找到罕見美食，在「萬物皆可冰糖」的標籤下，冰糖鍋包肉、冰糖辣條、冰糖大閘蟹、冰糖皮皮蝦……再搭配上「挑戰視頻」，又是一條「爆款」在握。

一種觀點認為，沒有城市與網紅時代的適配度能像東北城市一樣高，而在這波流量之下，哈爾濱正在做出改變。

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