落魄被捕、闖關成功… 盤點2023年地產10大人物

2023年中國房地產業接連爆發財務危機，信評機構穆迪將中國經濟發展調降為負向，房地產即為依據的指標之一。（中新社）

2023年是中國房地產業動盪的一年，政策調控、市場變化、債務危機等因素導致不少房企陷入困境，地產人物也有著截然不同的命運。有人被捕，有人在最後一刻斷臂求生，有人猝然而逝，還有人主動降薪，「砸鍋賣鐵」支持公司。

新京報盤點2023年房地產行業內產生重大影響的十位人物，透過這些人物，不僅可以看到行業的變遷，或許還能窺見到未來的走勢。

許家印 恒大 垮台被捕

自2023年以來，許家印的熱議一直居高不下。從千億資產到公司債務高達萬億，上演了一部商界大劇。

自恒大債務危機爆發，許家印開始經歷創業以來最冷的「寒冬」。2023年9月28日，中國恒大發布公告稱，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。此消息震驚社會，導致恒大股價和債券崩盤。

在業內人士看來，許家印的垮台有其必然結果；他以大槓桿、大舉債、大擴張的方式拿地、建房、賣房，將恒大的規模和市值推向巔峰，但這種做法也給恒大帶來巨大風險，尤其是「三道紅線」政策推出後，恒大的資金鏈嚴重緊張。恒大不僅面臨千億債務違約，還涉嫌非法募款、投資 者詐欺、逃稅等犯罪行為，引發調查和監管幹預。

值得一提的是，為避免走到破產清算，恒大很早便啟動境外債務重組，並在2023年3月發布擬議的境外債務重組公告。然而，許家印被採取強制措施，為正在進行的恒大債務重組帶來變數，時至今日，恒大仍未見轉機。不過，恒大清盤呈請聆訊押後至2024年1月29日，這使得恒大暫時喘了口氣。

恒大集團創辦人許家印為2017年「胡潤百富榜」的中國首富，如今已經被捕。（路透）

王健林 萬達IPO再敗

上市、債務、對賭協議，這是王健林2023年身上壓著的三座大山。

2023年是珠海萬達商管衝擊港股IPO的第三個年頭，當年6月28日，珠海萬達商管第四次遞交招股書，也於12月28日失效。資金承壓之下，2023年以來，王健林甚至不惜賣出萬達電影控股股東——北京萬達投資有限公司，將其轉讓給上海儒意投資管理有限公司。

此外，2023年5月，萬達先後將上海松江萬達廣場、西寧海湖萬達廣場、江門台山萬達廣場賣給大家保險。10月份，大家保險再次收購了上海周浦萬達廣場。

2023年底這一關鍵時刻，王健林以「朋友圈」好友鼎力相助贏得一線生機。12月12日，太盟投資集團與大連萬達商管集團共同宣布簽署新投資協議。太盟投資集團將結合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時，經萬達商管贖回後，對珠海萬達商管再投資，這讓萬達暫時鬆了一口氣。

萬達集團創始人王健林。(中新社資料照片)

郁亮 率萬科占鰲頭

萬科常年穩居產業龍頭，董事長郁亮的話語也常被解讀為行業發展的風向標。

從定調「白銀時代」，聚焦「管理紅利」，再到「活下去」，萬科持續用前瞻的姿態居安思危。2023年下半年以來，面對複雜的產業局勢，郁亮仍堅持先前的觀點：「短期有壓力，長期有信心。」

郁亮表示，房地產本身會產生向上修復的力量，壓縮得越厲害，反彈越大。政策雖然不是萬能的，但肯定有用，市場已有好轉，是市場本身修復與政策調整共同的作用。郁亮說：「行業陣痛比自己預想中更長、更痛，目前仍未結束，當前的狀態有點像馬拉鬆的『撞牆』，熬過去就跑下去了。」

孫宏斌 領融創破困境

自2022年融創出險後，昔日活躍幽默、金句頻出的孫宏斌就鮮少公開露面。2023年，包括融創在內的部分出險房企，加速推出化債方案，孫宏斌再次在公眾面前發聲：一方面總結反思，再度向投資者致歉，另一方面，也向外界傳遞公司能恢復正常營運的信心。

2023年11月20日，融創中國發布公告稱境外債務重組生效，意味著歷時18個月的融創境外債務重組成功，融創成為首家完成境內外債務重組所有流程的大型房商。

此前，孫宏斌在機構、夥伴間遊走斡旋，試圖讓融創走出困境；孫宏斌不惜打折出售上海、深圳等一線城市的項目，換取營運資金。他的努力沒有白費，解決懸在融創頭頂的債務問題，贏得3年喘息時間。

凌克 辭任金地掀波

第一代地產大佬、金地集團創始人凌克突然辭任，讓不平靜的房地產行業增加波瀾。

金地集團之所以一直保持理性與穩健，與掌舵者凌克的經歷和性格息息相關。1959年出生的凌克，自1992年從金地商貿進入金地集團，先後擔任集團副總經理、總經理的職務，並於1998年成為金地集團的董事長。

凌克執掌金地集團25年，帶領公司從深圳福田走向全國。如今，凌克迎來自己在金地故事的終章，接班人能否和凌克一樣，帶領金地再穿越周期，答案還需要交給時間。

楊惠妍 降薪護碧桂園

2023年12月8日，在碧桂園集團召開的月度管理會議上，楊惠妍表示：「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司的。」

當天召開的月管理會議上，楊惠妍表示，未來12個月公司主要有三項工作：保交付、保經營和保信用；四天後，碧桂園高層的降薪動作就落地。2023年12月12日，碧桂園發布公告，公司執行董事楊惠妍、莫斌、楊子瑩及非執行董事陳翀主動提出降低薪酬請求，其中楊惠妍年度薪酬由37萬元（人民幣，下同）調整至12萬元。

碧桂園是中國眾多深陷債務危機的地產商之一。（記者謝守真／攝影）

陳國祥 離世撼動祥生

浙系「黑馬」房企祥生集團創辦人陳國祥2023年4月16日因病離世，享壽73歲。

陳國祥90年代在浙江諸暨創立祥生集團，是諸暨最大房地產開發商，其樓盤專案遍布全城，故有「一座諸暨城，半部祥生史」之說。2018年，祥生控股實現銷售收入1029億元，擠進全國30強。

2022年3月，祥生控股未能按期支付一筆2億美的利息，此後，祥生控股一直在努力自救，在公司仍遭遇危難時，陳國祥的離世為公司未來發展增添更多不確定性。

姚振華 爆債務遭圍堵

一個縱橫商界數十年的資本大鱷，竟然會被人圍堵。

早期的姚振華非常低調，直到盯上萬科股權，引發2015年著名的「寶萬之爭」，由此，姚振華走進大眾視野。2016年底，姚振華還將手伸向格力，由此，姚振華成為當時最著名的資本「野蠻人」。

自寶能集團深陷債務危機，寶能旗下多處物業資產被擺上貨架；截至2023年12月28日，據天眼查顯示，深圳市寶能投資集團有限公司存在63條被執行人信息，被執行總金額362.09億元。

寶能集團董事長姚振華被討薪員工圍堵，跌坐在地。(視頻截圖)

朱榮斌 履新合富輝煌

2023年5月24日，合富輝煌發布人事變動公告，朱榮斌獲公司執行董事及董事會主席，負責制定集團整體發展策略及業務規劃。朱榮斌任期3年，年薪216萬元，有權收取每年不超過184萬元的酌情花紅。

公告一出，引起業界轟動。朱榮斌被稱作「打工皇帝」，他曾先後任職多家品牌房企，包括中海地產、碧桂園、陽光城等，且身居要職。他曾是帶領碧桂園實現從1000億元到3000億元跳躍的功臣之一，後來又用兩年時間把陽光城帶上2000億元規模，是名副其實的明星職業經理人。

孫吉吉一 融創接班人

意氣風發的地產「創一代」，很多如今已鬢染霜雪，傳承大幕拉開。

2023年12月，融創中國董事長孫宏斌的長子孫喆一接任融創北京區域總裁，孫喆一2014年加入融創中國，曾在總部及不同區域公司擔任與資本市場、土地取得及專案營運相關的不同職位。目前，孫喆一擔任公司執行董事、副總裁、北京區域總裁兼文化集團總裁，主要負責文化集團全面經營管理工作。

2023年9月12日，融信服務發布公告稱，歐宗洪辭去董事會主席，歐國飛獲任為新董事會主席，年薪50萬港元。歐國飛是歐宗洪之子，自2015年就在融信打理業務。