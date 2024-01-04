發瘋？自救？ 2023年焦慮又從容的中國年輕人

2023年的中國職場，讓年輕人感到沮喪失望。示意圖。（本報資料照片）

時序進入2024年，回顧2023年，在中國內卷的經濟與失業困境下，主打反常規的年輕人，在發光和發熱之間選擇了「發瘋」。有人瘋跑寺廟求神拜佛，手裡除了三柱香還有一沓刮刮樂；有人尋求從容、淡薄的社交；有人搶占夕陽紅旅遊團；有人回家把父母當老闆，過著別人眼中羨慕但內心焦慮的生活。在他們眼中，發瘋，不但能帶來快樂，還是一種自救。

「狐瞰」微信公眾號「我要熱氣騰騰的生活」系列報導中，整理了過去這一年，中國的年輕人「忙瘋了」的幾個瞬間，報導稱，他們捍衛了自己的權益，擺脫了精神內耗，還治癒了自己。

搭子社交 互不打擾

前不久，「咬文嚼字」編輯部發布2023年度十大流行語，「搭子」赫然在列。報導指出，「搭子」，方言原指「一起打牌的人」，如今年輕人中流行的「搭子」，反映了一種「通過社交平台，萬事皆可搭」的新型社交關係模式：相互陪伴，但又互不打擾。這種簡單方便的人際關係，能夠滿足社交需求，還淡化了需要付出的時間和情感成本，因此愈來愈受年輕人喜愛。

90後東北女孩沈微（化名）在單位裡是個基層小領導，最愛的就是忙裡偷閒，工作日飯搭子是她職場生活不可或缺的一部分：「可以一起幹飯一起下午茶，主打24小時帶薪聊八卦！」職場之外，飯搭子的身影也滲透在生活的各個場景。在北京讀大學的00後男生八百軍（化名）就覺得，和飯搭子一起，「可以毫無隔閡地吃好吃的，而且會試圖營造一點點儀式感。」

在江蘇一家公司做管理層的90後男生蘇友乾（化名）就表示，自己本來是個很宅的性格，但因為意外參加一次徒步活動後，收獲了一群戶外搭子：「平常基本不會有聯繫，然後周末有活動了招呼一聲，願意去就去，不願意去，也不強求。」他慢慢覺得這樣比一個人宅著要有意思，而且「這種人際關係主打一個自在和隨心，有較強的社交邊界感。」

求offer的年輕人，擠滿了臥佛寺。（取材自觀察者網）

擠爆寺廟 瘋買刮刮樂

有個段子說「在求人求己中選擇求佛，在上班和上進之間選擇上香，在買包和買醉之間選擇買彩票。」這是2023年輕人信仰的「新玄學」。在給財神爺上完香後，趴在殿牆上「橫」著「沙沙」地刮起來，享受的是即將「發橫財」的暢快。想要幸運連連，就周末出家，在佛祖面前刷好印象分。

後疫情時代，對於還在為升學、考公考編、求職就業 等焦慮的年輕人來說，寺廟或許是心靈的另一個慰藉。此前，北京臥佛寺因與「offer」諧音，被網友冠以「offer寺」之名，不少祈求「上岸」的年輕人紛紛前往臥佛寺膜拜，他們坦言，希望從生活的重壓下暫時得到放空，重新學會與環境和解。

伴隨著年輕人愛去寺廟求財，「刮刮樂」成為了年輕人緩解壓力的新方式。2023年，在小紅書、抖音上興起「送禮就送刮刮樂」的小風潮，年輕人把彩票做成「花束」送。 反正「是一束花，還是500萬（人民幣，下同）你說了算」。 「一刮到底」，主打就是一個「解壓、過癮、爽」。

在中國寺廟裡，可見到不少年輕人。（取材自微博）

攢錢成癮 網路話題破億

2023年，年輕人在「節流」領域又掀起了一場別開生面的潮流——「攢錢成癮」。各類社交平台與「存錢」「攢錢」相關的話題瀏覽量可以達到近億次，相關的社群成員達幾十萬人。在各家銀行存款利率 不斷下降與存款熱情高企下，厭惡風險的年輕人，為獲得更高存款利率而進行的一場「自救」。

作為一名「95後」，海小姐從月光族成為省錢高手的原因之一，來自2021年她因公司經營不佳被裁員後，突然意識到自己連一個月坐吃山空的資格都沒有，只有手中有存款才能更好的應對未知的未來。

海小姐想出了「跨省存錢」，以十萬塊為例，紹興存款3年利息是9000元，上海地區某銀行3年利息是10650元，去掉存款和取款時的來回高鐵和地鐵 成本400元後，凈利息還是可以多出來1250元，順便還能分別兩次上海一日遊，一舉兩得。

還有一種是劇情式存錢法，以獨特的方式模擬各種生活場景，主線任務是為虛構的主人公籌集資金，然後將這些資金最終存入他們真實的銀行帳戶。小丁就假裝懷孕74天，模擬自己噁心想吐買驗孕關商品30元；第57天去醫院做大排畸檢查花費350元等等，這些「花費」都變了存款，目前，小丁通過「假裝養娃」已存下3850元，用一種輕鬆有趣的方式完成了財務目標。

摳門經濟 窮鬼式消費

2023年，年輕人最流行的生活方式還包括了「爭當窮鬼」，這來自於這屆年輕人的「摳門經濟」，主要體現在降低消費、克制欲望，主打對自己「狠一點」，冷靜拒絕「消費主義陷阱」，過著「精緻窮」的日常，比如早上來一杯9.9元（人民幣，下同）的X幸「窮鬼」咖啡，中午吃一頓13.9元的X麥 「窮鬼」套餐，晚上去超市搶9.9元的剩菜盲盒，愉快的一天就這麽「薅」過去了。

而最近風頭正盛的，就是「窮鬼式」逛街——只逛不買，薅羊毛是一擼到底。還有不少人信奉起「萬物皆可平替」的新消費主義哲學，從糙米水「替」SK-II，鞋架「替」書架，就是某社交平台上所說的「不是XXX買不起，而是平替更有性價比」。

識破了消費主義的PUA套路，當膩了被肆意收割的韭菜，愈來愈多的人發現：與其拚命證明自己有多努力、多配得到這一切，不如理直氣壯地宣布自己就是「窮鬼」。那一刻，才是真正的自由。

在社交平台上興起「送禮就送刮刮樂」的風潮，年輕人把彩票做成「花束」送。(取材自微博)

社區食堂 過老年生活

作為滬漂的默默從事設計方面的工作，他稱自己是個時尚達人，但最近他愛上了社區食堂，也跟著大爺大媽加入了「打飯」大軍中。「素菜10元以內，肉菜20元一份，一大份番茄炒蛋才8元，30元甚至可以吃一份小火鍋。」這比自己做飯還便宜的價格，默默非常滿意。」

除了吃，在穿上，年輕人也琢磨著省錢。思思今年26歲，她說雖然工作一年比一年長，但買衣服愈來愈摳。「沒辦法，工資沒跟著漲，但該買的衣服還得買，我就去找一些便宜店鋪。」在媽媽的帶領下，她也跟逛中老年服裝店，花100塊在一家中老年折扣店買了一條冬裝褲，思思高興壞了，「我決定今年秋冬穿的褲子都在中老年服裝店買。」

再說到玩，如今任何目的地的幾日遊旅行團，都不乏年輕團友的身影，這群年輕人想得比誰都清楚，與其花大價錢從網紅餐廳和酒吧夜店之間輾轉，不如直接消費降級邁入老年生活，少走40年的彎路。

全職兒女 焦慮等「上岸」

2023年對職場打工人來說，並沒預想中的那麽好。00後可能是中國第一波遇上就業減速帶的年輕人，他們中不少人經歷著大廠多輪「組織架構調整」、「部門優化」 ，有的因父母患病或對於人生的新思考，有的選擇以「陪護父母」為業，成了新的生活方式。

這次「打工人」面對的老闆是父母。他們或是通過勞動換取父母提供的酬勞，需要承擔家務，陪伴父母；或是靠積蓄生活，寄居父母生活，同時尋找新的就業機會。這就是2023年最受熱議的群體——「全職兒女」。在社交平台上，在全職兒女經驗分享相關的評論區，許多年輕人的留言是「羨慕」。

然而，報導說，看上去所有人都羨慕的「全職兒女」身分，並不能緩解他們內心的焦慮。有時候焦慮的是同輩壓力，有時候焦慮的是與社會的連接感。其實，他們也都在等待著「上岸」，找到自己真正認為有意義的事業，也就「上岸」了。