「高學歷」零食 就愛蹭文憑 打臉也不怕

辣條是受歡迎的零食。（取材自南方都市報）

東北農業大學的「九○農大蔬菜卷」？湖南農業大學的「翻天娃辣條」？零食界現在也流行用「高學歷」當賣點，但多款食品被爆「學歷造假」，宣稱由「農科院、農業大學」等機構參與研發的食品，產品質量還不符合國家標準，相關院校、機構及消費者，都該勇於維權，還自身公道。

近日，上海市消費者權益保護委員會就對一款名為「九○農大蔬菜卷」的零食展開調查，這款膨化食品網上的銷售連結上標有「東北農業大學」的字樣，產品包裝也印有「農大」二字，似乎與「東北農業大學」關係密切；南方都市報報導，上海市消費者權益保護委員會工作人員調查發現，這款零食在多家電商 平台銷售，最高的一家總銷售量超過3萬件。

「九0農大蔬菜捲」。（取材自九派新聞）

辣條、菜卷 沾名氣

對此，東北農業大學回覆，學校與商品包裝上所標的委託製造商和受委託製造商沒有進行任何合作，上海市消費者權益保護委員會工作人員翁羽霄也表示，東北農業大學作為一所高等學校，不進行對外生產經營工作，蔬菜卷不是學校生產的產品，商品宣傳不屬實。

報導指出，值得留意的是，此前，網紅辣條翻天娃遭高校機構「撇清」衝上熱搜，引發網友熱議。

在網購平台上，不少店鋪都宣稱「翻天娃辣條」是湖南農業大學、湖南省農業科學院研發的，有一家店鋪銷售超過30萬。據報導，下單這款零食後發現，包裝上沒有宣稱是農科院或農業大學研發的。湖南省翻天娃食品有限公司相關負責人曾回覆稱，翻天娃和湖南農業大學有合作，但翻天娃不再在產品包裝袋上印有相關宣傳，在對外宣傳中也很少提到這一點。

「翻天娃辣條」。（取材自九派新聞）

對此，湖南農業大學和湖南省農科院都表示，與該商品的生產商湖南省翻天娃食品有限公司沒有授權關係。

麥片、糙米 重災區

不只有上述膨化食品愛蹭「文憑」。麥片、糙米等食品也是學歷造假重災區。

此前，在某電商平台「代餐麥片爆款榜」上排名第二的「山西省農科院燕麥片」，宣稱是山西省農業科學院農產品加工研究所研發、太原市營養師協會推薦的，其銷量已經超2萬。但上海市消費者權益保護委員會與山西省農業科學院求證後得到的回覆是：宣傳內容不實，並未推薦過此款產品。

據報導，一款名為「好福燕麥麩圈」的產品，宣稱是「中國農科院與張家口農科院燕麥專家多年研究成果」，還有一款「鳳禾鳴慢碳十二色糙米」產品，聲稱「江南大學研發」。但經過消保委發函查詢，這些被「聯名」的農業大學、農業科研機構均一致回應與網紅食品生產商沒有任何合作。

好福燕麥麩圈。（視頻截圖）

此外，今年，上海市消費者權益保護委員會隨機選取線上銷售的13種宣稱由「農科院、農業大學」等機構參與研發的食品，並進行調查核實。其中5款產品被相關機構明確回函否認有關聯，4款產品確認參與研發，其餘4款相關機構未明確回應。

強調無添加 降疑慮

近年來，隨著人們對於健康管理和食品安全的日益重視，社交平台上不乏眾多健康零食的推薦榜單，這類零食以其「配料乾淨無添加」「健康營養吃不胖」作為宣傳賣點，成為零食界的寶藏產品。部分商家之所以給出售的零食冠以「高學歷」，就是想讓消費者誤以為它的品質更高、更健康，但真實情況如何？

近日，上海市消費者權益保護委員會請上海市營養食品品質監督檢驗站，對標有「東北農業大學」的「九○農大蔬菜卷」的營養成分進行檢測 。結果發現，這款「九○農大蔬菜卷」蛋白質實測含量為每百克7.49克，低於包裝標示的每百克10.0克；脂肪實測含量為每百克21.8克，高於包裝標示的每百克15.8克。蛋白質和脂肪的實測含量，均不符合國家標準的允許誤差範圍。

食品屢現「學歷造假」。（取材自小紅書）

在多個電商平台上，以農業科研機構和農業高等院校等名義研發的產品讓人真假難辨。上海市農業科學院就發現，一些電商平台上的多個商品均冒用上海農科院的標誌和稱謂。

報導指出，早在一年前，上海市農業科學院發現，某電商平台上的一家店鋪，長期售賣一款靈芝孢子粉，並宣稱只有該店鋪銷售的靈芝孢子粉是上海市農業科學院的內部正品，但上海市農業科學院對此並不認可，於是委託其院屬授權企業，與該電商溝通。

靈芝孢子粉。（取材自淘寶網）

上海市農業科學院委託院屬授權企業行銷總監王佳煒表示：「客服謊稱老闆是上海農科院職工，經過我們與農科院的求證並沒有這個情況。目前這個網店還在銷售打著上海農科院的旗號和我們品牌的產品。」而這樣的情況還不只一家。

校方維權 跨界打假

上海市農業科學院成果轉化處處長周昌艷也談到：「2022年我們就委託一家律所排查部分互聯網電商平台侵權使用我們上海農科院標識的情況，發現有20餘家店鋪還在使用上海農科院的標識、稱謂，與我們農科院成果相關的產品的銷售。」

於是，上海市農業科學院決定維權；周昌艷表示，「委託兩家院屬成果轉化平台，向相關市場監督管理部門進行反映，但是這種情況也依然存在，缺乏這些維權的經驗；第二個方面在人力、物力、財力方面其實都是比較欠缺的，所以說我們就很難去做相應的維權行為。」

對此，法律專家表示，「農科院食品」亂象，對不少農業科研院所的聲譽造成負面影響，也侵害消費者的權益。對此，市場監理機關應主動出擊，科學研究院所也要敢於維權。

中國消費者報也指出，學術機構應邁出「象牙塔」與科學研究舒適區，針對被侵權事實義無反顧「跨界」打假；一方面及時回應社會關切，給廣大消費者明白清晰的答覆，以正視聽，讓造假者無所遁形。另一方面積極準備資料、蒐集證據，主動向監理機關舉報「碰瓷」商家的違法行為，還消費者和自己一個正義與公道。

公攤面積 也需付費

近日，零食「公攤面積」衝上熱搜，零食包裝問題再度引發熱議。

購買零食的時候，看似三等份的餅乾，打開盒子發現中間凹進去一塊；一片分裝海苔裡墊有大包乾燥劑；箱裝牛奶僅有5小盒，剩餘兩倍空間用紙板填充；種種方式只為了讓商品看起來更「有料」。邯鄲晚報報導，網友吐槽稱，「這樣的包裝會誤導消費選擇，感覺受到明顯的欺騙和糊弄」。

今年9月，國家市場監督管理總局重新修訂的「限製商品過度包裝要求食品和化妝品」國家標準，明確規定茶葉在內的31類食品、16類化妝品的包裝層數、包裝成本、包裝空隙率，為各類零食包裝提供限定依據。

「公攤面積」這個概念最早出現在房地產領域，指樓梯、走廊等公共區域。報導指出，網友由此延伸出的零食「公攤面積」，在包裝行業中有個專業名詞「包裝空隙率」與之對應，指包裝內除內裝物占有的必要空間容積與包裝總容積的比值。

依新國標，食品包裝不應超過三層，除直接與內包裝物接觸的包裝，所有包裝的成本不超過產品銷售的20％。以一件淨含量大於50ML/g的食品為例，空隙率不得超過30％，一旦包裝空隙率、包裝層數、包裝成本及混裝要求有一項不符合規定，即判定為過度包裝。

社群平台網友評論截圖

看多實少 欺消費者

消費者王先生說，「從超市買了一盒半透明糕點，拆開才發現有包裝遮擋的部分其實是空的。零食包裝的大小直觀地影響商品的選擇，畢竟大多數人不會每次都查看和對比淨含量，還是實事求是比較好。」

律師表示，根據「中華人 民共和國消費者權益保護法」，商家未依實際情況將商品真實全面的資訊以醒目方式告知消費者，涉嫌侵犯消費者的知情權和選擇權；如果故意以虛假或引人誤解的形式欺騙消費者，還有可能構成詐欺。

報導指出，從外觀上營造「值得感」，實則缺斤少兩，還存在將質量不太好的商品借包裝手段「濫竽充數」，這些都是不合理的包裝行為。資源浪費、涉嫌損害消費者權益及不良的行業導向，共同構成零食「公攤面積」愈來愈大的「三宗罪」。

零食靠包裝營造「有料」假象。（取材自邯鄲晚報）

據預測，2023年中國休閒食品產業市場規模將達人民幣9286億元（約1305.3億美元），2024年將達人民幣1兆93億元（約1419.6億美元）。隨經濟發展和消費水準提高，休閒食品逐漸成為日常生活中的必備品。當大眾環保意識的覺醒，零食「面子工程」將不適用品牌長遠發展，給零食包裝擠泡沫勢在必行。