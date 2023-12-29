廉價、可隨時搬遷…方艙隔離點變身保租房 成了北漂中轉站

七彩家園航拍圖。(取材自中新周刊)

北京市的「金盞七彩家園」，今年9月起由新冠隔離點改造為保租房，低廉的金及隨時可拎包入住的獨衛單人間設計，吸引許多年輕人，成了北漂中繼站；「以我們現在的條件還不能滿足對家的渴望」，對年輕人而言，房子只是落腳睡覺的地方，對官方而言，不失為集約化使用現有資源的模式。

95後「北漂」石藝打包完全部行李，連一輛小型貨拉拉麵包車都沒裝滿。最近這次「過渡性」租房，她選在了朝陽區保障性租賃住房專案「七彩家園」，只住了八天，還沒來得及添置更多家用，也還沒遇到合同中寫的「緊急徵用」情況。

今年11月初入住時，石藝就注意到「七彩家園專案知情同意書」上的特別提示：該專案房屋建設初期為朝陽區疫情 集中隔離觀察用房，如遇疫情、不可抗力等因素，該項目可能會被緊急徵用，乙方租戶所租住房如遇該類情況，應無條件配合騰退。

應急之舉 會被緊急徵用

面對未來居住的不確定性，石藝並不慌張。「對我這樣的北漂來說，房子只是落腳睡覺的地方，之前也經常換，真遇被緊急徵用的情況，再找新房就好。」石藝住進保租房，本身也是應急之舉。

七彩家園位於北京市東五環外，遠離鬧市，位置偏僻，白天格外安靜，不時有飛機從頭頂飛過。從這到距離最近的地鐵站 還有至少8公里，再向東不遠，就是知名的外來務工人員聚集地皮村。

金盞七彩家園建設於2022年，完成「隔離點」使命後，今年9月27日，被認定為「保障性租賃住房」正式對外出租。

「七彩家園建立之初便規劃建設為平急兩用設施。」朝陽區住建委相關負責人曾在媒體上介紹說，「急時」可迅速轉換為應急場所，增強城市應對重大公共突發事件的能力，「平時」可作為租賃型住房，緩解新市民、青年人住房困難。

不只是北京，今年浙江等地也對防疫 隔離點、健康驛站等閒置資源進行再利用，打造「平急兩用」保租房模式。

「平急兩用是『三大工程』之一，保租房是保障房體系中的重頭戲，只是在一些地方，各種條件剛好合適的情況下，二者存在交集。但隔離點改保租房存在客觀限制，改建納保的占比註定不高，這類項目的示範性意義更明顯。」58安居客研究院院長張波說。

住進七彩家園前，石藝已經搬了三次家，她到北京也不過一年多時間。

「我要租一個便宜房子過渡。」石藝訴求明確。她上一個房子租在東四環邊的高樓層小區，因和好友小林做電商生意，經常收發貨，需要合租一處有電梯的住所，那裡還靠近中央美術學院，方便石藝備考研究生。

最大的問題是，「城裡的房子」對一個今年剛本科畢業的學生來說還是太貴了。

小林刷「小紅書」時看到房屋轉租資訊，「18平方米獨衛單人間，可拎包入住」，便順手轉發給石藝。照片中，房間裡的床、沙發、衣帽櫃、電視、空調一應俱全。石藝馬上和「二房東」阿瑜約時間看房，談了不到10分鐘，拍板決定，馬上搬家。

七彩家園的單間面積18平方米，帶獨立衛生間，房內配備有沙發、床、空調、衣櫃、電視等基本家具家電。(取材自中新周刊)

獨立集裝箱 有家的感覺

「以我們現在的條件還不能滿足那種對家的渴望。」七彩家園的青年公寓讓石藝格外滿意，房間還配置衣物晾曬架和小米電視。一個人在「家」時，石藝會把電視打開放聲音，就像中學時放學回家一樣，熟悉的感覺讓她安心。

七彩家園的南側正門和西側小門都有安保人員看守，從大門步行5分鐘就到石藝租住的G組團。「每個房間是一個單獨的集裝箱，私密性很好，就是不隔音。」石藝說。白天每隔幾分鐘就能聽到飛機從頭頂飛過，晚上能聽到鄰居挪椅子的聲音和放屁聲。走廊有人走過時，整個房間都有明顯震感。空調外機有規律地震動時，房間就會有一陣低頻轟隆聲，像是地下開過一列火車。

條件不拘 年輕民工追捧

從空中俯瞰，這樣的組團至少有9個，編號A、B、C、E、F、G、H、K、L，從東到西，屋頂被塗成紅橙黃白綠藍，七彩家園由此得名。小區嚴謹的排布與管理讓石藝感到新奇，她在住進園區後，自己檢索房屋資訊才得知，這裡曾是新冠隔離點。

「00後」任威隨工作變動就近找到七彩家園，10月底搬進新家沒多久，他又換了份工作。按他簽約時的優惠政策，如果押一付一，簽約一年多贈送一個月租期，如果押一付三，簽約一年多贈送兩個月；考慮再三，任威還是只簽了半年租約，「我都不知道再過半年自己會在哪裡」。

房租仲介老吳是最早入住保租房的租客之一。據他介紹，目前房源為物業直租，租戶直接和北京市朝陽區保障性住房發展有限公司簽約，線下簽合同，線上App付款。房租1200元（人民幣，下同）/月，免收仲介和管理費。目前申請入住無限制條件，只規定每間房居住不超過2人。

濟南高新區「技能人才公寓」引來住戶。（視頻截圖）

十月的周末最忙時，老吳一天要帶看十幾波，老吳每租出一間房，按照簽約時長不同，可從專案公司處收取300~600元不等的勞務費。但度過今年冬天，老吳可能也要搬走。石藝也很快離開了這一片「集裝箱」，每次進城辦事都要坐一個多小時公交，不堪奔波。

官方消息披露，截至11月底，已有500餘人在七彩家園安家。老吳接觸的房客大多是20歲左右的年輕打工者，和他差不多歲數的中年租客並不多。他手上已經完成簽約的60多人中，男女比例大約在2：1。

為增加環境宜居性，除配備自動販賣機、直飲水機、充電樁等設施，朝開公司很快增開了便利超市，籌建中的理髮店和咖啡廳也在如期推進。

七彩家園A2餐廳供應一日三餐，早餐基本上7元左右，午餐、晚餐「一葷一素」售價15元。除正餐供應，餐廳還增加了安徽板麵、麻辣燙等特色小吃。

針對上班族通勤不便的問題，朝開公司開通了通勤接駁車，每天早晚定點從七彩家園接送住戶到就近地鐵站。據朝開公司公開介紹，七彩家園還將增設快遞站、外賣櫃等配套設施，以及書店等活動交流空間。

「方艙隔離點或健康驛站本就具備一定居住功能，經過適當改建、符合標準後，納入保租房，比新建更節約成本，不失為一種集約化使用現有資源的模式。」張波分析說。

不只是北京，今年1月，濟南高新區將隔離方艙改造升級為「技能人才公寓」。針對高新東區等特色園區高端製造企業集中情況和園區企業員工周轉性住宿緊張問題，保障「平急轉換」。

溫州市在對既往健康驛站進行排查後，也將條件較好、配套較完善的健康驛站改造為保租房。據統計，目前溫州市已建設籌集「平急兩用」保租房13處，房源8742套（間），可惠及新市民、青年人2.6萬人。

溫州市樂清市城東街道的保障性租賃住房項目（一期），其建成初期也曾作為疫情防控健康驛站使用，現按照保租房標準進行改造，據「樂清日報」消息，該專案預計明年4月改造完成，屆時將提供1100套保障性租賃住房。房間內配套齊全，可實現拎包入住，同時，小區還將配備食堂、健身房、兒童樂園等配套設施。

成本較低 但交通不便

「方艙隔離點這類建築是一種特殊『住房』，具有建造成本較低、居住便捷性強等優勢。」易居房地產研究院研究總監嚴躍進分析說，但從功能屬性角度嚴格來看，把醫療用房改為居住用房，改造政策能否給到位，後續配套建設、住房政策能否跟上，都會影響最終租住效果。

在配套建設方面，北京七彩家園專案運營方朝開公司經理齊天磊在媒體上介紹，該公司曾針對不同客戶群體進行問卷調查，最終「針對很多年輕人不做飯的現狀以及園區距離地鐵站較遠、通勤不便、生活設施不齊備等問題」，逐一進行解決。

北京市朝陽區，七彩家園的內部道路。（取材自中新周刊）

「從全國來看，方艙隔離點成功改建為保租房的可能性仍比較小。」58安居客研究院院長張波分析說，因防疫要求，隔離點一般遠離人口密集區域，大多交通不便，與「安排在產業園區及周邊、軌道交通站點附近和城市建設重點片區等區域，引導產城人融合、人地房聯動」的政策建議相悖；反之，如果隔離點交通便利、土地價值高，直接改為保租房專案並不是最佳選擇，重新出讓到商品房市場會更划算。

質量待評估 不宜久居

「部分方艙或隔離點並非永久性建築，不適合改做長期居住專案，但又不到拆除報廢的階段，如改建為保租房，關鍵是要明確專案可匹配的保障人群，繼而有針對性地進行改建。」張波說。

此外，也有業內人士表示，將處於閒置狀態的隔離點改建為保租房仍是一種正在被探索的新模式，對這類房屋的質量調研評估、改造維護和定價出租等方面的細則，還有待加強。