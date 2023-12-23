門禁愈發森嚴…開放校園 名校不能承受之重？

預約參觀北京大學的名額有限，經常額滿。（取材自微博）

近日，北大工學院副教授李植「跨欄」入校，和保安上演「追趕大賽」事件發酵後，北大校方鬆口回應，將會有序推進校園開放。大學校園該不該開放，一直備受關注；有人主張學校有必要適當管控來保護學生，也有人表示，學校一刀切的封閉式管理，是精細化管理能力較弱的體現。

大學校園開放議題多次引起關注，據紅星新聞報導，目前多所高校已陸續對社會公眾開放校園參觀，但與之相伴的，卻有不少嚴苛的預約方式、繁瑣的畫定出入口等，大學應遵循開放之精神，還是設置「閘門」保安全？

根據李植發布文章，北京大學2008年開始要求入校需查驗證件，幾年前並設立人臉辨識及閘機。此外，根據北京大學參觀須知，要求校外人員進入校園由東側門參觀專用通道，並攜帶身分證接受安檢後入校，離校則同樣需要由東側門離校。

據報導，曾透過預約方式參加北京大學講座的梁女士表示，自己因為沒找到東側門而錯過講座開場：「原本計畫半個小時路程就夠了，想從東邊一個門口進入，但得知這是東南門。」終於找到東側門時，講座已經開始；而講座位置坐落在學校西部，等講座結束，她又繞了一圈，才能從東側門離開。

除了北京大學，清華大學也單獨設置西門為校外人員進出口。

復旦大學畢業生陳女士則表示，2015年時，復旦大學邯鄲校區多個校門口只由門衛看守，門衛查看學生證後即可通行。 2023年陳女士試圖重回母校時，發現除出入口被畫分成至少三條道路，用圍欄區分本校師生進入、非本校人員進入、離校，還發現學校新增設刷卡設備，入校需讀取證件。

預約參觀 兩天搶1名額

武漢 大學一名學生表示，學校設置本校師生透過刷臉進出、校外人員走專門通道讀取身分證通過閘機。另一名學生則說，學校也設置「反潛回」系統：「櫻花季時，本校學生喜歡把校園卡借給別人，自己刷臉進出學校。後來學校系統會判定，如果監測到學生相關身分證明已離校，學生本人不能再通過刷臉出校。」

報導指出，今年曾經預約參觀北京大學的蘭女士說，在「十一」期間，她計畫和愛人、孩子一同預約進北京大學，蘭女士特意在早上8時進預約頁面，但要手動輸入姓名等身分信息，「輸完名字和身分證後就已經沒有（名額）了。我連續搶了兩天都沒有成功，最後只搶到了一個名額，但因為不能帶孩子一起只能放棄。」

清華大學也採取類似預約方式，至於復旦大學針對非本校人員開放當天及未來二日預約，廈門大學、武漢大學等大學也採用未來三日的預約方式。

北大預約頁面。（取材自紅星新聞）

黃牛湧入 師生成人頭

預約難搶，「黃牛」也隨之出現；北京大學7月曾發布一則違規通報：一支「狼爸部落」校外研發團隊，透過聯繫校內人員、借用帳號在平台發布預約求助資訊等方式，由多名師生預約入校。北京大學一名研究生說：「比較突出的現象是有學生團隊，以出售自己學生身分的名額，甚至打造一條龍服務，還會在體育場辦各種體育活動。」

據特區新聞廣場報導，廈門大學大南校門外，就有不少「黃牛」攔下遊客，詢問要不要進廈大參觀，開價一個人50元至80元人民幣不等。

「南方周末」有署名文章稱「在我讀書的年代，北京所有的大學都可以隨意出入，各校知名老師的課，總是擠滿了人。北大『旁聽生』曾是一個規模不小的群體，北大也一貫以課堂開放為榮」。

復旦校友陳女士也回憶，2015年時復旦校內有不少市民，校內草坪還被稱為「楊浦區人民公園」。在陳女士就讀期間，校內曾有一名小學生每周到教室聽課，引起校內討論；「復旦大學邯鄲校區在上海市楊浦區五角場，這一片有很多高校以前都是開放的，我們會說在復旦大學讀書，去上財（上海財經大學）吃飯，騎車到同濟大學看櫻花。」

上海復旦大學入校需驗證。（取材自微信)

遊客素質差 學生憂偷竊

但對在校生而言，安全與秩序成了討論的關鍵字；一名復旦學生聲稱，過去校園開放時巨大的人流量，導致每個教室都有「小心順手牽羊」的標誌。

武漢大學的一名大三學生指出，遊客素質參差不齊，有的會損壞校內綠植，甚至隨地大小便。另一名「985」高校學生出示校內討論紀錄，多名學生反對開放：「以後自習去個洗手間都得擔心電腦被順走」、「（過去）我們宿舍三個人自行車輪流被偷，連曬的被子都會被偷走」、「食堂的饢總是被外面的人買空」等。

不過，一名985高校的前輔導員經歷校園預約開放前後，據他回憶，學生對開放呼聲比較高，真正預約開放後，並沒有學生回饋財產或健康問題。

據報導，最新的「高等學校校園秩序管理若干規定」是1990年發布，其中規定進入學校必須持有本校學生證、工作證、聽證證或學校頒發的其他進入學校的證章、證件，未持有前項規定的證章、證件的人員進入學校應向門衛登記後進入學校。

參考國外做法 精細管理

中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，該規定尚未失效，但「是否與當前社會發展需求相適應，可以討論。」他提到，「大學校園不開放，會使大學的辦學理念難以跟上社會發展節奏，也會使大學難以融入現代市場經濟體」。

首都師範大學教育政策與法律研究院副院長蔣建華曾表示，20世紀90年代，北大拆圍牆，建商業街，校園能隨便進出，當時讀書人「兩耳不聞窗外事，一心只讀聖賢書」的現象受批評，大學對校門的管控也逐漸放鬆。而目前校園管理出現情況，一方面是開放管理面臨現實問題，另一方面因為高校在管理上依賴慣性途徑。

21世紀教育研究院院長熊丙奇認為：「大學要有向社會開放的意識，開放到何種程度要因校而異。」他認為，如果學校地處鬧市區、資源緊張，可實行預約制度控制人流；如果大學地處郊區校園開闊，則可以實施寬鬆開放。熊丙奇提到可參考國外校園，對校方承擔的教學、科研功能區進行不同層次開放，做到更精細地對外開放。

哈爾濱工業大學校園內，學生參與航太嘉年華活動。(取材自微信)

「究竟要防誰？」胡錫進籲北大該改了

對於北京大學李植副教授提出的開放北大校門的主張，「環球時報」特約評論員、資深媒體人胡錫進也表示「的確該改改了」。

胡錫進發文表示，說撤銷預約和查驗入校制度會影響學校安全、干擾學校教學秩序等，「都是我們的思維方式過度習慣管制後產生的念頭」。

他指出，2008年前北大對所有人開放，許多學開放的時間更久；預約進校大多是疫情 期間增加的制度；「老胡前幾年常去北京各大高校講座、參會，都是自己開車就進去了，出門繳費就可以」。在疫情之前，他從來沒有預約進入大學的經驗，過去那樣做，學校沒有發生什麼特別的事故，「為什麼現在這些擔心都出來了」。

文章指出，這些年管制逐漸增加，原本是針對具體事情，但是事情過去了，加上去的管制措施卻沒有下來；如預約制是新冠期間流行的，疫情過去，很多機構保留預約制，「明顯屬於疫情期間強管制思維的慣性遺存」。

他認為，社會治安形勢從大周期看是向好，各種管制即使不降低，也不應該出現「愈來愈嚴」的趨勢，「像大學校門管得這麼嚴，無論如何都講不通」。

文章指出，這樣會給學生植入不正常的安全標準認知，認為大學就應該是「大門封閉，進校刷臉，親戚朋友來要預約」。胡錫進認為學校不該是這個樣子，全世界的大學幾乎都開放，中國的大學在不久前也是開放的，「管住校門只是一個特殊時期、特殊原因造成的」，「不應把管住校門當成常態」。

「老胡讀研究生的母校北京外國語大學上周宣布取消預約制，所有人憑身分證就可入校」，這是朝著完全開放大學校門向前邁出一步，北大清華這些學校具示範意義，「更應該在開放校園上帶好頭」。

文章指出，不安全感和焦慮是因為管制措施逐漸增加後，「我們對那些措施形成依賴，我們自己變得脆弱了」，如果持續這樣，永遠都覺得不夠安全，需要增加更多管制措施，這就是惡性循環；他說，別因為害怕出問題就把校園堵起來，「以堵求安絕對不能成為我們的思維邏輯，也不能成為一種選擇」。

文章指出，「過去校園都開著的時候，我們過來了，現在為了安全和教學秩序把大學校門封起來，大學要問自己：究竟要防誰，防的是什麼，以及真的有必要嗎」？