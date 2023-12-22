為發展致富放下祖誡 廣東世仇村百年恩怨和解

2023年10月1日，廣東揭陽市榕城區槎橋村、高美村舉行和解儀式。（取材自揭陽日報）

無人機在楊氏宗祠上方盤旋，畫面裡一切都是紅色的。這天是廣東槎橋村、高美兩村化解200年世仇的日子，兩地仇怨何以結成？為了水？為了地？為了資源？沒有標準答案，只是200年後，「過去認為是根本矛盾的東西不存在了」，雙方和解了…但一切，還是必須講究「對等」。

2023年10月1日，兩個總計擁有三萬多人口的潮汕村莊：廣東省揭陽市榕城區槎橋村、高美村——在這天化解祖先在兩百年前結下的仇怨，從此可以通婚。

同一時間，16名穿著同樣暗紅色唐裝的槎橋村楊姓老人也正走向高美村的黃姓宗祠，「對等」是雙方必須嚴格遵守的規則；前幾天，有村子試圖用價值百萬的豪車運載訪客，被勒令禁止，大家這才把車輛統一換成豐田 考斯特。

儀式的每個細節都經過反覆推敲，無論是儀式的時長步驟、老人們的服裝、彩虹門的尺寸、伴手禮的價值或往來的人數。對他們來說，這是個大事。

村民從小訓誡 嚴禁通婚

楊燕填是槎橋村黨委書記和村委會主任，協調槎橋7個自然村、1.2萬村民的公共事務。 53歲的楊燕填還清楚地記得父親向他發出嚴肅警告的那個下午；放了學，孩子們在一起玩，鄰村高美的黃姓小孩也在其中。父親突然走近說：「可以跟她們一起玩，但婚姻就不要了。」還在讀小學的楊燕填懵懵懂懂，但能感知到禁忌中夾帶的恐懼。

長大後，他遇過不少高美村的黃姓女孩，從沒動過戀愛的念頭。楊燕填記得大齡未婚的弟弟難得喜歡一個女孩，媒人去說和，女孩答覆：「我是高美的黃姓哦，婚姻恐怕不行吧。」

等楊燕填這代人成了父親，違逆和反抗依然不可想像，很少有人會問「為什麼」。楊燕填也沒有標準答案，但大家有一個模糊的共識，「當年就是為了爭一點兒土地，或者一個灌溉水源」，在他們的認知裡，世仇是潮汕相鄰村落間再普遍不過的現象。

在槎橋，楊繼波是最早公開提出和解的人。2014年9月，楊繼波受邀參加揭西縣楊氏宗親參與的楊、林、侯三姓「睦鄰友好」慶典，曾結下世仇的宗族一起敬告祖宗，互贈「睦鄰友好」匾額。

槎橋村楊氏宗祠外景。（取材自中新周刊）

楊繼波受到啟發，彼時他剛調任槎橋村黨委書記和村委會主任半年，正為如何管理村落而犯愁，「這樣的事情百利而無一害。」楊繼波自信找到了一條歸攏人心的捷徑。

他找到楊氏宗祠理事會會長楊東河，話剛起了頭，就遭到對方的反對。楊東河覺得，明明槎橋村內部還面臨著更多更緊迫的問題，他最想解決的是村內祭祖隊伍的行進路線受到干擾的問題。

楊東河想解決的問題，主角是槎橋村內的東光、斗門兩個自然村，兩村有許多矛盾，斗門村民不許東光祭祖隊伍經過斗門，而東光村民則以不許斗門出殯隊伍經過東光，兩方各不相讓，互不來往。因此，當楊繼波提出要與高美村和解時，楊東河反問：「家裡的事情都搞不好，怎麼搞外面的事？」

「一句話就把我給堵回去了」，事情就此擱置。

九年後，再次將世仇和解提上議程的，是仙橋街道黨工委副書記楊貴彬。

楊貴彬也是槎橋人，他的另一重身分，是駐仙橋街道幫扶工作隊隊長，負責鄉村振興工作。今年7月，揭陽市委、榕城區委第三巡察組到仙橋巡視，提出要「為民辦實事」，楊貴彬在眾多事項中挑中了促成兩村和解。

「過去我們到基層走訪多少有所耳聞，街道領導班子內部也曾溝通過，所以等我再提出來，也得到街道主要領導的支持。」楊貴彬說，「一些黨員幹部認為這是民眾自己的事，我不這麼認為，如果村子能有一個和諧的氛圍，就能促進我們基層治理繼續做實一些事。軟環境是非常重要的支撐。」

宗族觀念強 不輕易改變

楊貴彬聽說2014年有過嘗試，於是他著手了解當年究竟「堵」在哪裡，「潮汕地區的老人家受宗族觀念，特別是祖訓的影響非常大，對於咒語，他們不敢輕易打破。

得知楊東河的事，他請楊繼波推薦一個「既與老人家親近、思想上又能與我們接軌的人」，楊繼波舉薦了楊東河的侄子楊少育，他是當地藍天救援隊的隊長，又是揭陽市人大代表。

「這當然是一件好事。」作為藍天救援隊隊長，楊少育要協調600名不同背景、性格的隊員，深知合作的價值和矛盾帶來的內耗。「這次是政府牽頭幫我們辦和解，我們不能錯過這次機會。」楊少育目標明確，與叔父見面前就想好了一整套理由，他甚至告訴楊東河，「這一次如果卡在你這個環節，以後世世代代的子孫都會說你是罪人。」第一次溝通，楊東河便妥協了。

黨政介入 成辦事令牌

「和解變成黨政的事情，我們好像就有了一個令牌，才比較好辦事。」柚園村的「兩委」幹部楊清量說。

接下來就是槎橋和高美互相溝通推動，平衡始終是最核心的抓手。每個自然村和宗祠的「吉日」都不同，究竟選哪個日子舉辦「睦鄰友好」慶典。最後大家達成一致：「國家最大，十一國慶日才是大節，慶典要與國同樂。」

9月下旬，慶典已經成為兩村內部將要辦理的最重要的一件事，兩村提前互訪、彩排、校准所有細節、查漏補缺。「這一齣戲，劇本由我們街道協調小組來寫，戲台由我們搭，導演也是我們做，角色要請老人們來演。」楊繼波說。

2023年10月1日，廣東揭陽市榕城區槎橋村、高美村舉行和解儀式。（取材自揭陽日報）

慶典之後，一些正反饋來了，「我們的判斷沒有錯，『睦鄰友好』後，高美與槎橋之間的排污問題順利得到解決。」楊貴彬說。

槎橋的經濟落後於周邊村落，與槎橋隔一條路，籃兜村是當地經濟繁榮的代表，道路兩側吸引周邊各村頭腦靈活的人經營門店，沿著門店旁邊的街巷向內，村民們借助自家的宅基地建起製鞋工廠、軋鋼廠等加工企業。而在槎橋，目前僅有零星的鞋服和塑料加工企業。

這是槎橋錯失的「發展機遇」，也是楊燕填夢寐以求的發展狀態；「我們父親那一輩沒有能力建設村子，孩子這一輩，我不希望限制他們出去發展，建設村子必須在我們這一代完成。」

愈來愈多的世仇村和解了，但據韓山師範學院歷史文化學院的副教授歐俊勇觀察，年輕人的情感需求從來都不是推動世仇村和解的主要原因。改革開放後，粵東地區有許多村莊都發展起自己的輕工業，不再依賴山林土地，已經致富的鄉賢們深刻地認識到，交流、合作能帶來難以估量的資源和財富。

「過去認為是根本矛盾的東西不存在了，村與村的邊界也愈來愈模糊，相鄰的村莊之間反而可以優勢互補。大家一起發財，世代恪守的祖訓自然就要被廢除了，和解是歷史發展的必然。」歐俊勇表示。

曾經棒打鴛鴦 「可交朋友 禁談婚姻」

在世仇的廣東槎橋村、高美兩村，每個人都能說出幾個「棒打鴛鴦」的故事，每個人也都能說出幾個「某某執意嫁到高美，姻緣最終不得善果」的事例。

數年前，楊燕填讀高二的女兒突然把一個高美村的男孩帶回家，楊燕填告訴女兒：「可以交朋友，不能談婚姻。」

至於女兒的反應？「傷心哦，當然傷心了。可是沒辦法，跟那邊通婚的很少，嫁過去都沒有好結果的。」妻子鄭擁華坐在丈夫身旁，一張臉皺作一團。

「那個男孩子不錯的。」楊燕填不覺得自己做錯過什麼，但語氣裡透著惋惜。「後來他又來過我這裡兩、三次，一坐就好長時間，一直問，叔叔，為什麼？為什麼？為什麼？」

槎橋村上一任村黨委書記楊繼波曾翻查過兩方的族譜和其他歷史資料，都沒能找到關於仇怨何以結成的記載，在他們的認知裡，世仇實在是潮汕相鄰村落之間再普遍不過的現象。

韓山師範學院歷史文化學院副教授歐俊勇，長期在家鄉揭陽調查研究宗族社會運作機制，他發現，結成世仇的，通常是一村一姓的單姓村。

村民們打開心結，喜笑顏開。（南方日報）

歐俊勇說，數百年前，為了避免聚落內部發生矛盾，方便自我管理，潮汕地區的宗族構建者們逐漸選擇一村一姓模式。但清朝乾隆和嘉慶年間的人口快速增長，給一村一姓模式帶來新問題。「宗族最關鍵的目標就是繁衍，土地是有限的，而人口持續增長，人與人之間的接觸更多，村落之間的邊界就緊張了。」

歐俊勇發現，單姓村落矛盾形成的模式有四種：資源爭奪、家庭糾紛、大姓對小姓的壓制及捲入歷史大事件，不過，根本原因還是人地矛盾。

「當年村子之間的矛盾，實質就是對生產資料的爭奪；用來灌溉的水源，被你截過去，我這裡可用的就少了，就會影響我的水稻產量。在我小的時候，村民曬稻穀也要分區域，如果你占了我的場地，也會產生矛盾。」仙橋街道黨工委副書記、榕城區駐仙橋街道幫扶工作隊隊長楊貴彬說。

而有世仇的兩村也並非完全隔絕，限制僅加諸後代的婚姻，「沒有婚姻，就斷絕兩邊人家形成緊密關係的可能性，少了許多顧慮。」歐俊勇表示。

兩百多年過去了，農田已成密密麻麻的鋼材、塑料和鞋服加工廠，在槎橋村和高美村，還依賴農耕生存的人不多了，讓祖宗在祠堂裡立下毒誓的資源爭奪早就不重要了。