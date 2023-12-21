課外負重讓他們喘不過氣…中小學老師淪「表姐」

老師日常教學事務及各項任務繁忙，還要抽空在課後與學生交流。示意圖。（新華社）

當班主任比居委會更能觸達家庭、點對點聯繫家長和孩子的時候，很多非教學性任務藉機進入校園，學校層層壓到老師身上，老師就成了各類形式主義的「迎接檢查專業戶」。活在「社會想像」之外的中小學老師，距離純粹的教育任務與簡單的生活狀態，似愈來愈遠。

在社會的想像裡，中小學教師總是跟「鐵飯碗」「工作穩定」「寒暑假帶薪」「社會地位高」等詞聯繫起來。但據多位老師自述與調查，他們其實有接不完的家長電話，填不完的表格，以及幹不完的活，每月薪資卻僅最多四五千元（人民幣，下同），最主要的備課工作也反倒成其次。而面對想像與現實的差距，「錢少、事多、壓力大」正挑戰著老師們的抗壓力。

快成「僕人」 沒時間備課

「小學老師的實際工作內容和社會想像之間偏差太大了。」據澎湃新聞報導，陳晨目前在西安一所公立小學擔任一年級班主任和語文老師。她坦言，老師快成「僕人」了，大家有一個外號，叫「表姐」，背後是他們日常的工作狀態——填不完的表格，包括班級工作日誌、班級安全日誌、家校溝通表、家訪表、教學計畫表、教學任務表，大單元教學表，特色作業表等等。

她解釋，安全日誌是用來保護老師的，萬一學生出了什麽安全問題，教師往往是第一個被舉報的，如果有存檔、留底、證據，老師就可以拿出來保護自己；如果出現傳染性的疾病，她需要記錄誰生病請假了、什麽病、體溫、就診結果、醫師建議等。而作為一個老師，備課上課才是本職工作，但她每天的備課時間被擠壓到只有「一小會」。

彩雲在小學任教了29年，曾擔任14年班主任。大概是從二零一幾年以後開始，老師工作之餘還要完成很多非教學任務。疫情期間除準備課件、線上授課，還要穿上防護服參加社區防疫檢測工作；日常工作中，她負責學校的話劇社團，每天還要登錄學習類App打卡做摘錄筆記，分數不能低於30分；不斷催促家長和孩子完成網路學習，還要迎合領導的檢查準備很多資料。

幹不完的活 賺「窩囊費」

年輕老師則更辛苦，不但要運營宣傳學校的公眾號，還要參加各種教學比賽，例如優質課比賽、文藝匯演、課堂樂器比賽等。老教師基本上能推就推，很多年輕老師拉不下臉來拒絕，也不敢說不，要是在學校做不完，只能帶回家做，疲憊不堪。

劉艷大學畢業後進入縣級一所寄宿制高中教書，今年是她工作的第五年。「可以毫不誇張地說，學生在學校的一切都是班主任負責。」普通老師除了上課、跟進早晚自習，還要備教案課件，參加教學研討，要坐班、簽到、監考改卷、出課時練習題、培優補差等。而班主任在教書育人以外，還要完成領導和一些部門安排的活。

辦公室裡，一些班主任老師的口頭禪是「抽空備個課」。「備課上課好像反倒成其次的了。」劉艷說，學校似乎要用更多量化的標準來規訓每個教師，這只是方便了領導檢查。現在教育行業是家長累、學生累、老師也累，但好像收效甚微。這也是某種程度上的內卷，而教師好像是一種內卷的燃料，很少有人在乎教師的處境。

陳晨剛畢業曾去了鄉鎮的一所私立高中任教，帶高二的班級三個月，因為工作壓力太大，她辭職了。她自嘲，感覺自己是在拿命去換那一點點「窩囊費」。

偏鄉老師平日不得閒而且要具備十八般武藝，圖為寧夏一名女老師帶學生在操場上除草。（新華社）

深夜接電話 還被家長鬧

她每天的工作和生活像卷進了不能停歇的系統裡——帶兩個班，工作日早上5點半起床，6點跑操，上午一般有4到6節課加早讀，兩次大課間跑操，下午一般有1至2節課，晚上10點半下晚自習。學校實行班主任陪餐、陪寢制，學生在吃飯的時候，班主任要站在飯堂監督學生；午休和晚上要到學生宿舍巡邏查寢，每晚等她忙完回到宿舍，已是深夜11點半。

有時候，宿管會突然在深夜給她打電話說哪個學生不見了，有的學生偷偷跑出去談戀愛、翻牆上網。她只能立馬穿戴整齊出去找學生。家長會在半夜兩點給她打電話，甚至領導可能半夜召集老師緊急開會。還有學生割腕、被診斷出躁狂抑鬱症、同性戀，有的學生明明做錯事了，但家長無理取鬧甚至放狠話恐嚇她。面對這些棘手的事情，幾乎天天崩潰大哭。

至於薪資，彩雲就職的小學在浙江省紹興，她說，老師資歷愈老、工資愈高。除基本工資 ，每個月有績效考核獎，以1000元打底，代課費是一節課10元，帶班主任一天是20元，另按教齡每年補貼10元。彩雲有29年教齡，考核獎可拿1290元，再加上基本工資2900元，一個月到手也僅4190元。而年輕老師工資更只有一二千多元，很多還要靠父母補貼。

「一線老師很多時候是弱勢群體，出了什麽事，領導和家長第一個想到的就是找老師。」彩雲說，普通老師很多時候能做什麽、可以做什麽，取決於領導能否為老師擔責，家長能否理解老師。

有教師透露，每天課外工作量大，嚴重擠壓備課時間。（取材自澎湃新聞）

不允許抱怨 成弱勢團體

在河南新鄉任教了5年的年輕老師劉艷，也覺得付出和收穫嚴重不對等。她每月基本工資2100元左右，課時費約1000元，算下來大概3000元，這個收入在小縣城也算低的，老師成了「錢少、事多、壓力大」的低收入 群體。

對劉艷來說，教師這份職業的崇高感是「下不來的高台」。她感覺周圍的人對老師的學識、道德、人品有一種不切實際的高要求，讓她壓力很大。尤其是一個舉報就可以抹殺了所有努力。「教師好像不被允許抱怨，是一個失去了表達權利的群體。」

鄭州「00後」女教師呂某因壓力過大自殺後，有的學校給老師安排了心理講座，還要求老師寫心理報告，做心理評估測試等等。陳晨覺得，這反而增加了大家的工作量和心理負擔。陳晨所在的小學直接給每位老師發了一張購物卡，「噓寒問暖不如直接打款」，金額不多但確實感受到了溫暖。

她也學會給自己一些私人的空間，例如跟家長「立規矩」：晚上7點以後盡量不要給她打電話，不太急的事可以先微信 留言，等到第二天工作時間再回覆，如果遇到非常緊急的事就直接打電話給她，她隨時接聽。

老師除了授課、照顧學生生活，也有其他任務要忙。圖為北京某小學老師及班主任在迎新典禮上表演詩朗誦。圖文無關。（新華社）

疲態循環 教育淪淺表化

這些非教學工作是否有價值且必要？某985高校教育學專業碩士的曉非曾到四川省涼山彜族自治州昭覺縣一所小學支教一年進行研究發現，在學校裡他有三個身分：語文老師、包班老師和校長辦公室副主任，被迫承接了很多職務範圍外的工作。

曉非也注意到網路上熱議的教育疲態現象——老師疲於應付各種檢查，家長疲於配合學校各種要求，學生疲於完成各種課業，壓力大睡眠不足。曉非認為，教育疲態背後，一方面是少學生安全事故，降低學校管理的壓力；另一方面是，學校以成績和升學為導向，學生考出好成績，學校的名聲才會更響，就愈能吸引到更多好的生源，形成循環。

「你能想像晚自習要上到9點的小學嗎？」曉非表示，在他支教的小學裡，老師會全天候管著學生的一舉一動。以語文課為例，老師覺得當天的語文課講得不夠，就會在晚自習繼續上課，講完後再採用題海戰術，比較卷的班級一到期末能做掉30套卷子。不過，學生課餘活動每天只有兩件事：學習和運動。

報導指出，在曉非看來，如果教育變成了一個放之四海而皆可用的標準化模板，學校只按安排照做，沒有充分理解教育的內涵的話，教育可能會變得片面化、淺表化，不利於培養真正的「人」，「完整的人」。學校除了培養孩子的認知能力，還應該培養他們的社會與情感能力。

（文中受訪者均為化名）